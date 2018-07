Wer von der Rede des britischen Oberbefehlshabers, General Robertson, auf der Sitzung des Landtages von Nordrhein-Westfalen in der vergangenen Woche eine Sensation erwartet hatte, wurde zwar enttäuscht; für den nüchternen Betrachter der gespannten politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse, in denen die Welt und wir zur Zeit leben, enthielten die Ausführungen des englischen Bevollmächtigten, der heute eine große und schwere Verantwortung zu tragen hat, jedoch viele beherzigenswerte Wahrheiten und belebende Hoffnungen, ernste Mahnungen und die wiederholte Versicherung, durch verständnisvollen. Gedankenaustausch und durch Taten zu helfen, damit Deutschland und Europa aus dem Chaos neu erstünden. Einen entscheidenden Punkt berührte der britische Oberbefehlshaber leider nicht, nämlich die für den Wiederaufbau in psychologischer und materieller Hinsicht so wichtige Frage der Demontage. Hier hätten die in Düsseldorfer Sitzungssaal Versammelten gern ein erlösendes Wort gehört. Überdies waren viele Zuhörer nicht mit allen. Auffassungen des Generals völlig einverstanden, so zum Beispiel mit der Wendung, die Ernährungslage sähe heute besser aus als zu irgendeinem Zeitpunkt seit der Besetzung. Um so nachdrücklicher war die Zustimmung, als der General von den Vorteilen des Marshall-Planes, von der erstrebenswerten deutschen Einheit, von dem hervorragenden Beispiel der Berliner Bevölkerung in der Zeit des „Nervenkrieges“, von der Ruhrfrage und der „Volksdemokratie“ jenseits des Eisernen Vorhanges Sprach, wobei sich – freilich auch eine gemäßigte Opposition der KPD bemerkbar machte. (Ein Abgeordneter verließ den Saal, doch wirkte dies nicht sehr demonstrativ; er ging, sozusagen auf Zehenspitzen vor die Tür.)

Mancher Satz, den General Robertson sprach, wirkt? in Düsseldorf erfrischend deutlich. So als er bei der Erörterung, innenpolitischer Fragen „dringendst“ riet, die den Deutschen überantworteten Befugnisse in der Entnazifizierung nach den Gesichtspunkten der Humanität und der allgemeinen Vernunft zu handhaben und sich nicht auf Hexentreiben einzulassen. So auch die Mitteilung, daß General Clay und er selbst bemüht seien, die Erzeugung von Rohstahl auf sechs Millionen Tonnen im Jahr hinaufzutreiben. So schließlich auch die Wendung, daß, weil die schon lange bestehenden Gleichgewichtsstörungen zwischen Produktionskosten und Produktionserlösen der Schlüsselindustrien durch ein Viermächteabkommen nicht behoben werden könnten, nunmehr in den beiden Westzonen die notwendigen Maßnahmen eingeleitet – worden, seien, die gesamte Wirtschaft von diesen Verzerrungen zu befreien, und dies sogar, ehe die Währungs- und Finanzreform in Kraft treten werde. „Ehrliche Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns kann Großes erzielen. Wenn wir nicht alle am gleichen Tau ziehen, ist für uns beide der Mißerfolg unvermeidlich.“

Der Hinweis von General Robertson, daß die geplante internationale Kontrolle der Ruhr konstruktiv sein solle, nicht als Strafmaßnahme gedacht sei und im Einklang – mit dem Marshall-Plan und Deutschlands würdevoller Teilnahme daran stehen werde, wurde natürlich mit ganz besonderem Interesse angehört. Man wünscht aber, daß wir hier nicht wieder vor vollendete Tatsachen gestellt werden, sondern an den Be- – ratungen teilnehmen können. Das darin zum Ausdruck kommende Vertrauen würde auch die Zusammenarbeit fördern. – Eines aber mußte dem Beobachter dieser Landtagssitzung besonders auffallen: Zum Schluß, seiner Ausführungen hielt es der britische Oberbefehlshaber für notwendig, die Deutschen vor ihrem alten Erbübel, der Uneinigkeit, zu warnen. „Ihre Spaltungen sind ihre Schwäche“, sagte er. Ein guter Parteimann zu sein, sei sicher wichtig, aber noch vielwichtiger, ein guter Deutscher Zu sein, sonst würden die Deutschen, nach bekanntem Muster, eines Tages aufwachen und finden, daß ihre Partei ihre Unterstützung nicht mehr brauche, weil sie nicht mehr bestehe. Es gäbe in der Hölle nur eine Partei: die Partei des Teufels selbst. Sch.