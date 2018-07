Torheiten müssen ernst genommen werden, sonst wachsen sie an wie ein Undeert und breiten sich aus wie eine Seuche. Oft sind sie der ungeschickte Ausdruck eines hilflosen guten Willens. Das sei unterstellt für eines Verein, dessen Name „Rettet die Menschen“ ganz anderes vermuten läßt als eine radikale Aufwertungspropaganda und der durchaus in Widerspruch steht mit einer der Beitrittserklärung angehängten „Vollmacht zur Vertretung der Ansprüche vor den Behörden“ – und Zahlungsverpflichtung für 1/2 v. H. der ausgezahlten Entschädigungsbeträge an den Verein. Die Aufgaben, die dieser sich stellt, sind allerdings bescheiden: ein Schadensanerkenntnis des Dritten, Reichs für die berechtigten Ansprüche aller durch die Handlungen des nationalsozialistischen Regimes geschädigten deutschen Menschen zu verschaffen (wer soll das Dritte Reich vertreten und was soll dieses Schadensanerkenntnis eines nach zwölf Jahren untergegangenen „tausendjährigen Reichs“?). Um so billigenswerter ist das Ziel: diesen Menschen neuen Lebensmut zu geben und sie zu gegenseitiger Hilfe anzuleiten. Das Kernstück dürfte aber der ohne sprachliche. Verknüpfung dazwischengesetzte „gerechte und wertbeständige Schadensausgleich“ sein. Er wäre tatsächlich nötig, auch wenn er weniger erreichen würde als dieses hoch gesteckte Ziel: „Rettet den Menschen“.

In ähnlicher Weise durcheinander geht es in einer Broschüre, die der Verein, als Manuskript gedruckt, unter der Bezeichnung „Der Plan Hamburg, ein Weg zur Behebung der materiellen und inneren Not“ verbreitet. Wegen der „wirtschaftswissenschaftlichen Bemerkungen“ von Dr. Eugen v. Mickwitz verdient er nicht weniger Beachtung als das Mindener Gutachten – aber auch nicht Weniger Kritik, Ablehnung und Warnung. Worauf er hinaus will, sagt der Titel: „Geldwirtschaftliche Neuordnung unter Anerkennung aller Schäden und Erhaltung des Sparkapitals“. Das ist eine zugkräftige Parole, aber weit entfernt von jeder Wirtschaftswissenschaft und jeder Wirklichkeit. Der Irrtum, der den Verfasser zu seinen phantastischen Fehlfolgerungen geführt hat und erst recht die vom Verein umworbenen Geschädigten verführen muß, ist so alt wie das moderne Geldwesens die Verwechslung von Geld und Kapital, Mickwitz meine nun zwar, nur die Noten und Giro-Guthaben seien Geld und Spareinlagen, eben reales Kapital. In Wirklichkeit sind die auf Geld lautenden Forderungen (Münzen, Banknoten, Giro-Guthaben, Spareinlagen, Hypothekenforderungen, Pfandbriefe, Schuldscheine, Industrieobligationen, Versicherungsansprüche) nur das Spiegelbild des Realkapitals der Volkswirtschaft mit der magischen Eigenschaft, daß das Spiegelbild noch erhalten bleiben kann, wenn das Realkapital schon vernichtet ist. Es hat dann aber, nicht mehr Wirkungskraft als eine Fata Morgana. Die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft hängt ebensowenig vom Geldkapital wie von seinem Gegenstück, der Kredit- und Anleiheverschuldung, ab, sondern ausschließlich von ihren Produktivkräften (die nicht nur in Sachwerten bestehen: weshalb eben die Bezeichnung „Realkapital“, die alle Güte? auch ideeller Art, wie Erfindüngsgeist, Organisationsgabe, Arbeitswillen usw., umfaßt). Es kommen also gar nicht auf das an, was Mickwitz in Anlehnung an seine früheren Veröffentlichungen nachweisen will: ob Spar-Guthaben, im Gegensatz zu Scheck-Guthaben, keine Geld-Eigenschaft haben. Das ist ja. schließlich eine Frage der vereinbarten Begriffsbestimmung. Es ist durchaus möglich (wenn auch recht umständlich), jede Hortung von Zahlungsmitteln als geldvernichtend und jede Enthortung als geldschöpfend anzusehen. Letzten Endes nimmt das allerdings den geläufigen Begriffen der Geldmenge und Umlaufsgeschwindigkeit jeden Inhalt. Das wird anschaulich an den Silber-Rupiem, die in Indien sowohl zur Schatzbildung als auch als Zahlungsmittel verwendet wurden. War der Schatz nun Geld oder wurde er es erst in dem Augenblick, in dem sich der Besitzer entschloß, mit den Rupien ein Rind zu kaufen? Dann vollzog er mit der Entnahme aus dem Tonkrug eine Geldschöpfung, der Verkäufer mit der Verwahrung eine Geldvernichtung. Ob das so oder so angesehen wird, mag für die Geldtheoretiker sehr interessant sein; sie mögen sich darüber streiten. Für die geldwirtschaftliche Neuordnung und erst recht für die Erhaltung des Sparkapitals hat es nicht die geringste Bedeutung.

Damit entfällt auch Mickwitz Unterscheidung von Geldüberhang im volkswirtschaftlichen und im privatwirtschaftlichen Sinn. Er selbst ver-Wechselt dauernd Geld und Kapital. An der von ihm mit Scheinargumenten geforderten Vorzugsbehandlung der Spareinlagen ist nur eins richtig und berechtigt: man kann die Guthaben auf Sparbüchern nicht schlechter behandeln als die Versicherungsansprüche, die Hypothekenpfandbriefe, die Industrieobligationen, die Reichsanleihen und alle anderen Geldforderungen – aber auch nicht besser als die Münzen, Banknoten und Giro-Guthaben.

Zwischen den verschiedenen Formen des Geldkapitals besteht allerdings noch ein wesentlicher. Unterschiede mag er auch für die bevorstehende Geldordnung keine Rolle spielen: die einen können unmittelbar, die anderen nur auf Umwegen Kaufansprüche auf Güter erheben. Man kann mit einer Hypothek kein Brot, mit Kriegsanleihe keine Alltagsleistungen einkaufen wohl aber mit Banknoten und auch mit Spareinlagen. Es ist dabei ganz gleichgültig, daß man über diese nicht mit Scheck oder Überweisung verfügen kann und daß auch die Abhebung an Höchstbeträge und Kündigungsfristen gebunden ist. Es kömmt nur darauf an, daß überhaupt zweifelsfrei jederzeit wirtschaftlich bedeutende Beträge „enthortet“ werden können (wobei sich übrigens der Gesamtbetrag der Spareinlagen nicht zu vermindern und derber umlaufenden Geldmenge nicht zu erhöhen braucht). Das ist bei allen Kreditinstituten einschl. der Sparkassen der Fall, für Spareinlagen nicht weniger als für Giro-Guthaben, seitdem in der Bankenkrise 1931 zum wirtschaftspolitischen Dogma geworden ist, daß kein Kreditinstitut auch nur in Zahlungsstockung, geschweige in Konkurs geraten dürfe. Geldtechnisch läßt sich das auch bei Verlust der Deckungsmittel (seien es, Wirtschaftskredite, Hypotheken- oder Anleiheforderungen gegen das Dritte Reich) leicht bewältigen; sonst hätten ja alle Banken und Sparkassen auch der Westzonen ihre Schalter schon 1945 schließen müssen.

Für diese tatsächliche Geldeigenschaft der Spareinlagen und ihre verhängnisvolle Wirkung spricht 50 offensichtlich das, was Mickwitz dagegen vorbringt, daß es wörtlich angeführt seit „Die Verfügung über ihre Ersparnisse hat Millionen die Gesundheit erhalten, was bei den unzureichenden Rationen nur durch zusätzliche Nahrungsmittelbeschaffung möglich war, und hat ihnen damit gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, ihren Sachbesitz zu behalten, der’sonst gegen Lebensmittel oder andere lebensdringliche Verbrauchsgüter hingegeben worden wäre.“ Ob nun die Gesundheit erhalten geblieben ist oder nicht – diese Verwendung von Spargeldern zum Verbrauch ohne neue Leistung ist es gerade, was die Geldfunktion zerrüttet und das Volkseinkommen immer weiter heruntergedrückt hat. Aller Besitz beruht auf dem Sparen; alle Geldbesitzer sind Sparer. Nicht alle sind arbeitsunwillig; aber wer heute aus irgendwelchem Besitz heraus verbraucht oder investiert, ohne eigene neue Leistung für die Güterversorgung, untergräbt diese, betrügt den Arbeiter um den Tauschwert seines Geldlohns und letzten Endes sich selbst. Nicht nur der größte Teil der Giro-Guthaben (in jeder Form), sondern alle Einlagen bei Kreditinstituten einschließlich der durch Aufruf des Stückgelds neu entstehenden müssen umgewandelt werden, und zwar unmittelbar in Schuldbuchforderungen des Dritten Reiches (was sie wirtschaftlich nicht weniger sind als die Entschädigungsforderungen). Dabei handelt es sich nicht um eine Änderung der Kündigungsfrist, sondern um die „Demonetisierung“, d. n. die Beseitigung des Geldcharakters bei Aufrechterhaltung des Forderungsinhalts in Wertpapierform.

Unbestritten ist auch das heutige Reichsmark-Geld-Kapital noch etwas anderes als nur das trügerische Spiegelbild eine? durch Nationalsozialismus und Nachkriegszeit vernichteten Realkapitals, nämlich ein abstrakter Aufteilungsschlüssel, zwar nicht für das Volksvermögen selbst, aber für dessen, künftigen Ertrag. Diesen Aufteilungsschlüssel zur Anwendung zu bringen, ist das Problem des viel berufenen Lastenausgleichs. Man sollte ihn offener und gründlicher als bisher behandeln – schon um solche phantastischen Fehler und Verwirrungen einzuschränken, wie sie der Plan Hamburg bringt. Er vermehrt die üblichen Irrtümer noch um einige groteske und enthält nur einen richtigen (wenn auch nicht neuen) Gesichtspunkt: daß „weder der heutige noch der zukünftige Arbeitsertrag der Schaffenden für Bezahlung der Schäden herangezogen werden kann“, aber die Geschädigten ein Anrecht haben auf die „Steigerung aller Kapitalwerte bei. Steigerung des Wirtschaftsvolumens“ Selbstverständlich kann sich das nicht auf das durch Verbrauchsaufschub neu angesammelte sondern nur auf das heute vorhandene Volksvermögen beziehen. Man denke dies weiter, so ergibt sich die Unmöglichkeit jedes kapitalmäßigen Lastenausgleichs vor Erreichung einer wirtschaftlichen Stabilität mit geordneten Bewertungsmöglichkeiten. Um so dringlicher wird der auch vom Plan Hamburg nicht erkannte sofort mögliche Lastenausgleich durch Erfassung des jeweiligen, Nutzens aller am Stichtag der Geldumstellung. vorhandenen Vermögenswerte. Daß die Vermögensgeschädigten aus dieser Nutzenerfassung erst etwas werden erhalten können, wenn die laufenden öffentlichen Lasten gedeckt sind, kann auch von den Geschädigten selbst (zu denen der Referent gehört) nicht verkannt werden. Gleichwohl ist dann sofort ein Ausgleich eingetreten weil auch denen kein Nutzen verbleibt, die ihren Besitz nicht durch die Zufallseinwirkungen des Krieges verloren haben,-und es ist eins ermöglicht: durch funktionsfähiges Geld und gesunde Finanzen die Wirtschaftsleistung zu steigern. Der Plan Hamburg würde dagegen an die Stelle der bestehenden Unordnung des Geldes eine andere setzen, die nicht. weniger schädlich ist. Er würde gerade diejenigen um ihre Hoffnungen und ihre Möglichkeiten betrügen, denen er (wenn auch mit völlig ungeeigneten Mitteln und ohne die gebotene Gewissenhaftigkeit und Verantwortung) helfen will.