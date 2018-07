Was kann aus Griechenland noch Gutes kommen?, so fragt sich der Zeitungsleser, der weniger an Korinthen, Wein, Tabak und Oliven und dafür mehr an politische Nachrichten denkt – Konitza, Janina, Epirusfront, blutige Grenzen ... Es ist aber doch etwas Gutes aus Griechenland gekommen: eine Zeitungsmeldung. Auf der Insel Zakynthos haben sämtliche Behörden, Parteien und Verbände eine gemeinsame Entschließung gefaßt. die Bürgerkrieg, kämpfende Soldaten und Partisanen als unerwünscht bezeichnet. Verschiedene Meinungen seien, kein Grund zur Zwietracht. „Laßt uns grundsätzlich die politischen Leidenschaften und den Haß begraben. Das Leben soll wieder voll Freude, Liebe und Brüderlichkeit sein!“

Das ist noch eine Meinung, die das Zeitungsgeld für ein ganzes Jahr aufwiegt. Dem Leser ist, als erblicke er eine glückliche Insel in einem Meer von Druckerschwärze, und „Land, Land!“ möchte er rufen, wenn er daran denkt, daß die vierzigtausend Insulaner, wie die Meldung es ausweist, wirklich im Besitz der Vernunft sind, des „höchsten Gutes“ des Aristoteles.

Warum leben wir nicht alle auf Zakynthos? Warum ist die Insel nicht größer als einige vierhundert Quadratkilometer? Möchten doch in Europa und überall unter dem Mond die Parteien, die Verbände und die Obrigkeiten die Meldung aus Zakynthos lesen und recht gründlich darüber nachdenken. Denn von den Zakynthiern können sie viel lernen, sagen wir getrost: alles.

Die Meldung ist nur klein und in nichts mit der Odyssee zu vergleichen, die in derselben Weltgegend begann und endete, aber es wäre kein Fehler, wenn sie so bekannt würde wie jenes Epos. Denen, die ihren Homer kennen, wird „die waldbewachsene Zakynthos“ nun doppelt lieb werden. Vierzig Kilometer weiter nördlich, auf Ithaka, war die Heimat des Odysseus, und aus Zakynthos kamen (Od. XVI 250) zwanzig von den Freiern der Penelope. Wenn die Leute von Zakynthos die gleichen Charaktereigenschaften besitzen wie die des nahen Ithaka, die Schliemann im Jahre 1868 „freimütig und bieder, mildtätig, gefühlvoll und zutraulich“ fand (und die Meldung scheint es ja zu bestätigen), so hat ihre Entschließung nichts Erstaunliches. „Nie im Leben“; schreibt Schliemann, „werde ich die neun glücklichen Tage vergessen, welche ich unter diesem biederen, liebenswürdigen und tugendhaften Volke verlebt habe“.

Ach, Nietzsches und Mussolinis „Lebe gefährlich!“ ist noch nie ein Völkerideal gewesen. Vielleicht gelingt es den Leuten von Zakynthos, das ihre durchzusetzen, was auf einem Inselchen immer noch leichter scheint als in einem Erdteil oder gar auf einem ganzen Planeten, vorausgesetzt, daß die Erdteile das Inselchen nicht dabei stören. Wenn die Großmächte nach dem Tagungsort für die nächste internationale Konferenz suchen sollten: Wie wäre es, ausnahmsweise, mit Zakynthos? Es könnte sein, daß sie ein brauchbares Modell fänden für ihre größeren Zwecke. Nehmen sie aber, wie zu befürchten, die Anregung nicht gnädig auf, so ließe sich vielleicht den Zakynthiern nahelegen, in ihr Exportprogramm neben Korinthen, Oliven und Textilien einen Artikel aufzunehmen, dessen die Welt noch dringender bedarf: politische Vernunft. Hellmut Holthaus