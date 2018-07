Inhalt Seite 1 — Außerhalb der Zeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dergroße französischeRomandichter Marcel Proust, dessen Riesenwerk „Auf den Spurender verlorenen Zeit“ bekanntlich die Arbeit eines todkranken Mannes ist, war dem Verfasser dieses Aufsatzesin Freundschaft verbunden. Die Erörterung des Zeitbegriffs, der in Prousts Werk von jeher einenpsychologischen Angelpunkt bedeutete, ist – zumal bei dem fast übernatürlichen Hellgefühl, mit dem der Todgeweihte ihn empfand für das ganze Werk des Dichters aufschlußreich.Man spürt die Gründe, die den von der Gegenwartslosigkeit gefolterten Kranken zwangen, Spuren der verlorenen Zeit zu suchen.

Im November 1922 starb Proust. Während der letzten Monate war er unmerklich zu einer Art Loslösung vom Leben gelangt ... Sein Asthma hatte ihn in eine Sackgasse geführt. – Die Asthmatiker leiden, des Nachts weniger an ihrer erstickenden Beklemmung; Zu immer späterer Stunde legte er sich darum zur Ruhe. Und bald war er so weit, daß er die Nächte durchwachte.

Begab ers ich dann bei Tagesabbruch zu Bettt, eso mied ihn der Schlaf. Er griff zu Schlafmitteln. Zauberhafte Phiolen die er in seinen Werken mit soviel Liebe heraufbeschworen; Wundersame Phiolcn, aus denen einige Tropfen die Ruhespenden! Doch jedes Wunder wird nur durch – ein Opfer erkauft. Da dieWirkung des Schlafmittels bis nach dem Erwachen anhielt, mußte er zum Koffein seine Zuflucht nehmen. Die Natur, vergewaltigen, heißt ihre Rache herausfordern. Ganz allmählich war Proust dahin gelangt, sich künstlich aufrechtzuerhalten. Das-Reizmittel versetzte ihn in einen Zustand dauernder Erregung, und so verspürte er niemals mehr Müdigkeit. Nach vierundzwanzig oder gar sechsunddreißig Stunden unausgesetzten Wachseins bedurfte es eines Machtgebots gegen sich selbst, daß er sein Bett aufsuchte, denn er hatte in der Tat die selbstverständliche Gewohnheit verloren, sich des Abends.schlafen zu legen.

Er war zu jener Zeit vollständig aus dem gesellschaftlichen Rahmen herausgetreten, der unserm. Leben rhythmischen Wechsel verleiht. Die Zeit in ihm rann unbeeinflußt dahin, fast unabhängig und ohne Beziehung zu dem Gesamtleben der Außenwelt. Und dies macht das Gefühl des Schwindels verständlich, das einen beim Lesen von solch schlichten Stellen. seiner Briefe ergreift: „Da ich so viele Tage, nicht Bett bleiben kann, habe ich mich entschlossen, heute, Dienstag (gestern), auszugehen, denn an den Tagen, andenen ich ausgehe, bleibe die Nacht draußen...“ Heute, gestern, abends, morgens, die Wochen und die Jahreszeiten: es hätte zu einer vollständigen Regellosigkeit im Dahinfließen deines Bewußtseins geführt.

In dieser schrecklichen Absonderung, der geordnete Anhaltspunkte fehlen, werden. die großen. Lebansprobleme ständig in Frage gestellt und erzeugeneine unendliche Herzensnot.

Zunächst war es ein körperliche Unbehagen: „...Jedesmal, wenn ich zu lange im Bett bleibe, bin ich dermaßen in Schweiß gebadet, daß ich alle Viertelstunden die Wäsche wechseln muß, so. daß ich mich erkälte ...“ Alsdann die Unfähigkeit, auch nur die einfachsten Lebensbetätigungen auszuführen. Dieser Mensch mit einer so. wunderbaren Intelligenz war im praktischen Leben zu einer Art großer und schwerfälliger Puppe geworden, die für ihn selbst wenig bequem zu handhaben. war; er bedurfte des Friseurs, um sich rasieren, und Célestens, um sich ankleiden zu lassen. War Céleste einmal nicht anwesend, schrieb er: „Es ist zwei Uhr nachmittags, Mittwoch, und ich häbe Hut und Mantel noch nicht abgelegt Diese anscheinend liebenswürdige Lässigkeit, über die seine Freunde nachsichtig lächelten wie über eine gelinde Schwäche, verbarg im Gegenteil ein Gefühl der Verzweiflung, einen bis zum Äußersten getriebenen Überdruß.

Noch ein anderes Leiden ist wirksam in diesem Dasein, das sich ständig wie über einer Leere abrollt: es ist das Gefühl der Furcht wie vor etwas Unbekanntem. Die einzig wirksame Furcht. Sie erinnert mich an das Angstgefühl, das mich oft ergriff, wenn ich die Nacht hindurch arbeitete und unwiederbringlich die Stunde überschritt, zu der man sich noch zur Nachtzeit schlafen legen kann. Das Morgengrauen bricht an, Selbstvorwürfe tauchen auf. Habe ich nicht eine ganze – Nacht übersprungen, meinengeheiligten Schlaf geschändet, ein Naturgesetz übertreten? Eine abergläubische Furcht führt mich hin. zur Besessenheit: werde ich jemals Ruhe wiederfinden, die gerade meine anhaltende Ermattung Ziehen läßt?Es ist die Furcht, die ein Leben voller Gefahren, ein von Leere durchlöchertes Leben verschaffen kann. Proust hat niemals die Furcht vor dem Jenseits gekannt. Er hatte einfach eingesehen, daß dieser schwindelerregende Abgrund, der sich urter ihm auftat, nicht mehr lange Zeit andauert könne und ihn dem Tode nahe gebracht hatte, dem er gefaßt entgegen sah. Der gesunde Mensch bringt seine Bewegungen in Einklang mit dem ewigen Rhythmus des Planeten, den er bewohnt. Proust aber hatte zweifellos sein Tätigsein den Schwingungen eines entfernten Gestirns angepaßt. Er war wirklich nicht mehr ein Sohn dieser Erde; er hatte aufgehört, „das Leben“ zu leben, jenes normale Leben, das charakterisiert ist durch einengeregelten Wechsel, der ihm fremd war.Da er nicht mehr im Leben war. wußte er seinen Tod nahe.