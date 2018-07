Inhalt Seite 1 — Diktatur im Verkehr? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von H. Frentzel-Wagner

Von der Öffentlichkeit im allgemeinen auf wenig beachtet, ist in den letzten Monaten ein heftiger Kampf um den Neubau der Zweizonenverwaltung für Verkehr – des präsumptiven deutschen Verkehrsministeriums – entbrannt. Dabei geht es in erster Linie um die Stellung der Reichsbahn. Der Leiter der Verkehrsverwaltung, Professor Frohne, hat in seinem letzten Gesetzentwurf, es muß der 12. oder 13. sein, die Eingliederung aller Hauptverwaltungen in seine Behörde gefordert, also nicht nur der für Binnenschiffahrt, Seeverkehr und Straßen, sondern auch der Hauptverwaltung für Eisenbahnen einschließlich der gesamten Betriebsverwaltung der Reichsbahn. Diese soll zwar ein. „Sondervermögen mit eigener Rechnungs- und Wirtschaftsführung“ bleiben, aber dem Verkehrsdirektor direkt untern stellt werden und nicht nur unter seiner Aufsicht, sondern auch nach seinen Weisungen arbeiten. Sie würde also weitgehend in die Staatsverwaltung einbezogen.

Dieser Entwurf in Frankfurt wegen seines ehrwürdigen Alters „die Seeschlange“ genannt – wird vom Wirtschafts voraussichtlich schon in den nächsten Tagen angenommen werden, obwohl nicht nur die Reichsbahn, sondern auch Wirtschaft und Fachpresse nahezu einhellig und teilweise mit erheblicher Schärfe opponierten. Die vorgebrachten Argumente sind ebenso zahlreich wie schwerwiegend. Man fürchtet die Bürokratisierung und den Einfluß der politischen Tagen kämpfe. Als mindestens ebenso gravierend betrachtet man die Gefahr, die aus dem großen Übergewicht der Reichsbahn erwächst. Mit einem Anteil von über 70 v. H. am gesamten Verkehr ist sie das weitaus wichtigste Transportunternehmen; – sie. besitzt notwendigerweise eine monopolistische Stellung und eine straffe einheitliche Organisation; beschäftigt heute allein in der Doppelzone rund 500 000 Menschen; verfügt über einen fähigen Beamtenstab und hat schließlich-noch eine Sonderstellung als öffenliches Unternehmen.

Die anderen Verkehrsunternehmen befinden sich dagegen fast ausschließlich in privaten Händen und sind in ihren Verbänden natürlich sehr viel loser zusammengefaßt und entsprechend weniger mächtig. Während nun die Hauptverwaltung für Eisenbahnen die Spitze eines riesigen Betriebsapparates darstellt, üben die Hauptverwaltungen für die anderen Verkehrsmittel nur die eigentlich behördlichen Hoheitsfunktionen aus. Die Einbeziehung der Reichsbahn würde also das ohnehin bestehende Ungleichgewicht zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern noch vergrößern.

Gerade der Ausgleich zwischen den einzelnen Zweigen des Transportgewerbes und ihre Koordinierung sind jedoch Hauptaufgaben der Verkehrsverwaltung. Die Interessen der Verkehrszweige divergieren sehr stark und sind einander vielfach schroff entgegengesetzt; wiederholt haben schwere Kämpfe zwischen ihnen stattgefunden. Es sei nur an die Rivalität zwischen der Reichsbahn und der Binnenschiffahrt erinnert oder an die rücksichtslose Konkurrenz der Reichsbahn mit dem aufstrebenden Kraftverkehr. Unter diesem Gesichtspunkt fällt besonders auf, daß der Direktor der Verkehrsverwaltung die Reichsbahn im Hauptverkehrsbeirat anscheinend selber vertraten will.

Auch die anderen großen Aufgaben der Vew kehrsverwaltung, vor allem: Aufsicht und grundsätzliche wirtschaftspolitische Lenkung, erfordern absolute, sichtbare Neutralität. Ist diese aber gewährleistet, wenn die Behörde überwiegend aus. dem „Interessenten Reichsbahn“ besteht; wenn ferner der Leiter der Behörde’in allen speziellen Bahnfragen fast ausschließlich auf das Urteil der Bahn selber angewiesen ist und er. nur allein den Ausgleich herstellen kann? Das Maß an Arbeit und Verantwortung, daß der Leiter der Verkehrsverwaltung, Professor Frohne, für sich vorgesehen hat, erscheint ebenso überreichlich wie das Mai! an Macht.

Ob die Zusammenfassung der allen Verkehrszweigen gemeinsamen Aufgaben wie etwa Finanz-, Tarif- oder Rechtsfragen in zwei Allgemeinen Abteilungen den neutralen Ausgleiche bewirken wird, ist jedenfalls nicht sicher; viel wahrscheinlicher ist es dagegen, daß zwischen Fachverwaltungen und Allgemeinen Abteilungen ständig Reibungen und Kompetenzkonflikte entstehen, und daß doppelt und gegeneinander gearbeitet wird. Vor allem aber würde die bewährte Reichsbahnverwaltung mit ihrer langen und guten Tradition zerbissen – in einer Zeit, in der Tradition, Erfahrung und Kontinuität kostbare Seltenheiten geworden sind.