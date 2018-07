Der Geist verabscheut jede Gruppenbildung; dem Parteiwesen ist er abgeneigt; von der Übereinstimmung der Geister fühlt er sich beeinträchtigt; es scheint ihm, daß er im Gegenteil bei gegenseitiger Unstimmigkeit etwas zu gewinnen habe. Ein Mensch, der das Bedürfnis hat, zu denken wie seinesgleichen, hat vielleicht weniger Geist als einer, der dem Gleichlauf widerstrebt. Übrigens weiß man ja, wie unbeständig jede Übereinstimmung ist. Man weiß, daß in jeder Gruppenbildung die Entzweiung. lauert Spaltung, Widerspruch, Unterscheidung Lebensäußerungen des Geistes und lassen, wenn die Übereinstimmung einmal erzielt ist, nie lange auf sich warten. So gewinnt sich der Geist in seinen Vorbehalten auf die Freiheit wieder; er erhebt sich sogar gegen Tatsachen, gegen den Augenschein; er ist der Empörer schlechthin, selbst wenn er Ordnung schafft.

(Aus dem Essay „Die Politik, des Geistes“)