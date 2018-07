Sowjetische Einkauf&kommissioneii hatten in Schweden bis Ende 1947 Bestellungen flr 300 Mill. Kronen im Rahmen des 1946 abgeschlossenen Kreditabkommens über l Mrd Krontn untergebracht. Geliefert wurden jedoch nur fir 19 Mill. Kronen schwedische" Waren. EinschljeSlich der Vorschußzahlungen wurden 35 Mi l Kronen von dem Kredit; in Anspruch genommen Auch der Warenaustausch, von 100 MilL Krortsn in jeder. Richtung, der als Ziel in dem für iW zwischen Schweden und der UdSSR geschlossenen Handelsabkommen festgelegt worden war wurce nicht erreicht. Rußland lieferte nur für 5V Schweden sogar, nur für 29 Mill. Kronen Ware. Als russische Lieferung pÄielt Schweden außerdem Lieferungen für 4$ Mill.

; Kronen aus der Ostzone, hauptsächüchEsjaünkoblenbrikctts, Kalisalze und Häute, diegesondert in Dollar abgtrechnet werden, r- Für; 1948 würde der schwedisch russische Warenaustausch auf je 30 MiL Kronen begrenze, Großbritanniens Ausfuhr erreichte im, Mars mit 120 Mili £ einen neyea Nadikriegsrekorc, der bisher nur im Juli 1920 übertroffen wordea ist Die Importeäran riiit 178 Mili £ ebenfallsbesonders hoch , : Wegen Stahlmangels mußte das englische Aus- fuhiprogratnm ton 160 auf. 150 v. H des Volumens von 1938 herabgesetzt werden , Kanada blockierte- die restlichen 250 Mill. seiner Anleihe an Großbritannien da die "Gelder erheblich" schneller abgezogen wurden, als v orgqsehen war,, Weitere Dolfarkredite für LebensrnitteiSieferungen katm Kanada Großbritänhier, nisht mehr zur Verfügung stellen.

"Extrem und undurchführbar" nannte dei Manchester Gwardiaifdeiii Vorschlag der britischamerikanischen BatsmwollkonfereriZj die Spinnkapazität Japan, auf eils Drittel herabzusetzen 1$Auf ciiese Webe, würden dfe Japaner katini ohne ameri karJsche Hilfe leben können Der Dollar soll im Handelsverkehr zwischen . Italien: und Portugal durch den Escudo oder das Detroiter Stammhauses wird die Kopenhagener. Fordfabrik die insgesamt 8000 Arbeiter der Fordwerke, in Deutscheland, Großbritannien und Erankreldh ständig mit" Lebensmittelpaketen, versorgen, , Überdie Besitzverhältnisse in den Ruhrindustrien müßtet die Deutschen selber entscheiden, führte General Robertson in Düsseldorf aus, Die britische Regierung Kielte jedoch an ihrem Entschluß fest, die deutsche Industrie nicht an ihre früheren Besitzer zurückzugeben. Die deutschert Industriellen sollten ihre Unternehmen zurückerhalten forderte ein Unterausschuß für Auslandslinie im amerikanischenSenat. Frisches Obst und Gemüse für. 10 Mili l will die JEIA inItalien für die Doppelzone ein kaufen > Den Weltmarktpreise sollen, die Preise in der Doppelzone nach giner Entscheidung des Zwei- mächtekontrollamtes angeglichen werden. Für die Übergangszeit wurde ein Umrechnungskurs Von 30 Cents = 1 R M festgelegt. Wennder so umgerechnete Exporterlös jedoch, unter dem fest , gesetzten Inlandspreis liegt, wird dem Exporteur< der, Inlandspreis gezahlt, Für die Koh lena usfuL" sowie die Einfuhr der Hauptnahrungsmittel ist eine Sonderregelung vorgesehen. Eins Erhöhung des Preises der wichtigstenNahrungsmittel wird gegenwärtig als nicht wünschenswert angesehen. Auf" 400 g soll die Fettration für Normalverbraucher, in der 114. Zuteilungsperiode erhöht teilung von 500 g Trodiertfrüchtea:unverändert bleiben. Außerdem, sollen fünf Eier ,öder eine entsprechende Menge, Trockenei ausgegeben werden, Die Fleisdbmipn wird dagegen auf 100 g gesenkt, Das für die britische Zone zuständige PÖSEsparkassenanjt Hamburg hat jetzt mit der Überprüfung von rund 80 000. Vedustmelclpngen ba gönnen, nachdem die Unterlägen aus Wienrringetroffen sind. Anfragen oder. Zuschriften derjenigen, die bereits eine Verlttstmeldufig abgel geben haben, sind, nicht notwendig , Für 62 5 Mill. RM bezog die Ostzone in 1. Quartal 1948 Waren" aus d>er Doppelzone gegenüber nur; 38 8 Mill in ; der sprechenden Vprjdirsperiod. Die Lieferungen der Ostzone betrugen 70 8 gegenüber 47 6 Mill. RM im . 1. Quartal 1947.

:Die. Zeiss Werke in. Jena werden nach einer; Entscheidung der sowjetischen Militärverwaltung weitergeführt j Auf den. Wasserstraßen der britischen Zone wurden 1947 rüad 32 Mill t Güter beför4ert gegenüber einem Vorkriegs verkehr der Rheinäfen von 120 Mili t. 1945 ( nachher Kapitulation) und 1946 waren es 36- und 20 7 Mill t.tisenzt Tägeri Dr L. H. Lorenz, Ewald Schmidt dl SämW. Richard Tünge!, Dr. Ger4 Buceriu CuriciistraBa l, Telephon32 10 04.

