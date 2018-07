:Naturerkenntnis ist kein platter Empirismus j kein passives Feststellen von" Tatsachen. Vielmehr vollzieht sich in ihr die aktive Auseinandersetzung des Geistes mit der Natur. Und korrelativ "zu jedem Fortschritt in der Naturwissenschaft öffnet sich eine neue Tür in der Welt d3 Geistes. Die Erkenntnisse von Koperniius und Darwin haben gezeigt, daß Wandlungen in den Grundlagen der Naturwissenschaften Wandlungen in der Weltanschauung nach sich ziehen. In unseren Tagen nun wirkt sidi die Ablösung der Epoche der Newtonschen Physik durch die der Quantenphysik weitgehend auf, die Philosophie aus. Würdigten wir anläßliA de§ Todes Von Max Planck das Genie des großen Physikers, (ERerZeh" vom 9. Oktober 1947), so sei anläßliehdes 90. Geburtstages am 23. April leiner philosophischen Schriften gedacht. Aus dem Verfangen nach unantastbarer Sicherheit der wissenschaftlichen Aussage entstand der von Ernst Mach begründete Positivismasj der dis~ Aufgabe der Wissenschaft dahin beschränkt, dt Natunrorgänge, lediglich vollständig zu bescaretr ben. Als einzige unanfechtbare Tatsachen werdea aur die unmittelbaren Sinneseriipfindungen zugelassen. Der Begriff "Stuhl" etwa bezeichnet dem Positivisten nicht einen wirklichen Gegenstand, ondern ist lediglich ein Wort das abkürzend lle jene Seh- und Tasteindrßcke mnemotechnisdll stfsammenfaBt, als deren gemeinsame Ursad der naive Mensch das Ding "Stuhl ansieht. Gegen diesen Verzicfit auf die Frage nach der Ursache protestiert Planck, indem er immer wieder betont, dß es Aufgab der Wissenschaft sd, das Kausalprinzip zu erfijllen, da heißt, di Vorgänge zu erklären. Der Standpunkt des PositiTismus ist zwar auch für Planck logisch ein irandfrei; aber in dem Vortrag "Positivismoi und reale Außenwelt (193 zeigt er, daß sich auf Grund der Sinnesempfindangen ohne Hinzunähme anderer, von Kant transzendental genannter Prinzipien überhaupt keine Wissenschaft, das netf t ein logisches System aufbauen läßt. So ist der Glaube an eine hinter den Wahrnehmungen der Sinne existierende, reale Aufeiwelt eine —ween auch nicht logisch deduzierbare, so, doahf, wie im täglichö Leben. Und die;Aufgabe der Wissenschaft besteht darin "die Gesetze dieser realen Welt zu erforschen. Wie sdwn Helnilfoltz gelehrt hat, sind Sinnesempfindungen "Zeichen", cöe wir aus der realen Welt empfangen;. In dieser v riaferi. Welt gilt strenge kausale Gesetzmäßigkeit, während wir in der Welt der Wahrnehmung das Gegebene nur mit 1 einer gewissen Ungenauigkcit vorfinden; denn jede Messuög ist "mit einem Fehler behaftet. Daraus daß gerade die Quanten physik nun zu einer statistische Auffassung der Naturgesetzlichkeit führtj h at die jüngere Physikergeneration — zum Beispiel Heisenbeg in seiner Unschärfe Relation — den Schluß gezogen daß der vollkommene Deterministfius der Newtonschen Physik sich ein für allemal nicht durchjführen läßt tmcfalle Naturgesetze demnach nur Wahrscheinlichkffitsgesetze sind. Dagegen zieht Planck aus dem heute feestehenden fadeterminismus den Schluß, daß es eba geradere Aufgabe der Wissenschaft sei, vom Indeterminismus zum Determinismus fortzuschreiten; die gegenwärtige Lage zeige nur an, daß uns noch einige Kenntnisse, fehlen, die der weitere Fortschritt der Forschung erbringen müsse ("Determinismus oder Indeterminismus, 1938 ) Wie aber sollder Determinismus angesichts der heutige Problemlage durchgeführt werden? "In der Schrift > Der Kaüsalbegriff in de Physik" (1932) zeigt Planck auf, daß das Kausalgesetz m der Weise in aller Strenge auf rech: zu erhaltenist, daß die unscharf gegebene Wtlt der Sinne ersetzt wird durch das physikalische Weltbild: durch "eine Gedankenkonstruktion, geschaffen zu dem Zweck, um von der Unsicherheit, die an jeder einzelnen Messung haftet, oszukommen "und scharfe Begriffsbeziehtfhgen zu ermöglichen", Dieses Weltbild enthält keine, unmittelbar sinn: lieh wahrnehmbaren" Daten, sondern Symbole , wie Ätherwellen, Bezugssysteme, Elektronen. Indem man ein derartiges System von Symbole schaff die durch Beziehungen von absölutet logischer Schärfe, nämlich durch mathematisch! Relationen zusammenhängen, vollzieht sich dia Erkenntnis der realen Welt. Die quantenphysi kaiische Unscharfe wird damit "verlegt an di Steile, wo Weltbild Und Sinnenwelt miteinander zusammenhängen, wo das eine in das anders übersetzt wird.

Soweit wir bis heute den Sinn des mysteriöse ;sWirkungsquantums h s das Pkack entdeckte, erfaßt haben, it es der, daß h quantitativ angibt, wie weit der beobachtende Mensch von einer objektiven von ihm unabhängigen Welt Kenntnis erlangen kälnh. Diese Heutige Erkenntnis für endgültig zu erkiäreii, ist ein Dogma. Aber "die Wissenschaft bedeutet nicht beschauliches Aas , ruhen, jm Besitz gewonnener Erkenntnis, sondern. :sie bedeutet rastlose Arbeit und stets vorwärisschreitende. Entwicklung.

ffi . Sa wird jeds neue WeltbiM umfassender als das vorangegangene. Die Kurve dr Forschung hat, um mit Lichtenberg zu sprechen, eine. Asymptote, der sie sich unanfhaltsamnähert, otee sie je zu erreicheii: öig Wahrheit :; ; < " " Diese erkenntnistheoretische Frage wuchs unmitelbar aus der Problematik der Plandksdien tEntdeckung heraus, aber über sie hinaus drängt der "Philosoph Planck zu Fragen, die ihm näher" am Herzen liegen, zur Ethik uad "zur Religion. Sein Vortrag "Die Physik im Kampf um die Weltanschauung" (1935) zeigt dis Gegenseitigkeit dieser Verflechtung, , . Seit Lamettries "Lhommt maänns" hatte dis materialistische Naturphilosophie aus ihrer Auffassung, daß jedes Lebewesen, derMensch eiligeSchlössen, nichts weiter als eine komplizierte Maschine sei, den Schluß gezogen, daß der Mensch in jedem Augenblick ein vollkommen ;der miüiertes System sei. Das bezieht sich auch auf " sämffliche seelischen Vorgänge unci dahe r aücfc yuf den Willen. Nun hat die Quäntenphysik in ihrer statistischen. Auffassung der Naturgesetze ihrerseits den Determinismus der klassische M chariik aufgehoben und man hat bemerkt, daß In. dem Wirkungsquantum ; h" die Lücke ge schaffen sei, durch die wieder das Wunlerj 4er freie Wille uad der liebe Gott n die "Natur einziehen könne, aus der die exakte Wissenschaft sie verbannt hatte. Solchen uaniittelbaren metaphysischen Folgerungen" aus der Physik stellt Planck indessen selbst fern. Aber immer viedfir. ; ist es das Probiera: Kausalität und freier WUle, um das seine. Gedanken; kreisen In1welchem Sinne, wird der Begriff der Kausalität, auf den Menschen angewandt? " , " Geschichteund Psychologie zum Beispiel sind ,Wissenschaften, di de wollenden Menschm zum Gegenstand haben, In jedem einzelnen Fall wsisj 14 Historiker r oäor: der Psychologe dh Gröiid öd Mptiva auf ;&us den teraui dis Persoä iefdeschicHfs oder ,4ei Drsmas- so handeln; "mußte". Die Voraussetznng dieser WfsserfschatV tsn ohae tMe sie überhaupt niste existieren könnteft, ist der Gkube, daß denf Wilfe des Meit sehen : bestimtot sei "Im WiderS >ruch:3azu eat ; unsere nmittelbafepersonliefee Uberzeuguni;, iwirjm Moment der Gegenwart selbst, frei entscheiden können. In dem Vertrag "Vom Wesen der Willensfreiheit" (136) weist Planck nach, daß dieser Widersprach" seinen Ursprung in dem Unterschied der Betraehtiirigsweis e Jiat. Voa außen gesehen, also bei fremden Personen, ist der Wille objektiyierbaf und als determiniert festzuvstgl!fcn. In dem Augenblick aber, wo das Idi ver sucht, seinen eigenen Willen zit analysieren yer r ändert sidi dieser Wille Die Feststellung jobjek tiver" Tatsachen entfällt " wenn Subjekt und OJjT jekt zusammenfallen! wenn also "der zwischen beiden notwendige Abstand fehlt " Seiner eigenen" : Vergangenheit gegenüber hat das Ich diesen Abkand ; Rückwärtsschauerid kann; ich die Motive. nd Umstände angeben, atis denen ich damals sä , handeln mijßte. Im Moment der Gegehwart aber erscheint mir mein Wille stets frei. Wie löst Ueh diese Frage? Ist den Willefrei öder ist er determiBim? Der letzte Vortrag, den der 88jährige Forscher, noch 1946 hielt, hatte das Therna: "Scheinproblerae der Wissenschaft.

5. Eines der Schemprobleme nimmt die Frage nach der Willensfreiheit auf. Es sindFragen wie die: Ist dieses Fenster im 1 Zimmer an der rechten oder an der linken Wand? Worauf beide Antworten rieh? tig ind, je nach dem Standpunkt des Beschauers. So ist auch cfie Frage nach, der Willensfreihert keine eindeutige logische Disjunktion", kein"Entr wedei Oder. Vom äußeren objektiven Stand puflkt 2us gesehen, ist der Wille determiniert, von innen her gesehen ist er fei. Bei der ethischen Frage "Was soll ich tun?", laßt midi also di : Wissenschaft im Stich. Bedeutet das Fehlen des kausalen Gesetzes, bei der Selbstanalyse nun, da% mein Wille dem blinden Zufall überlassen sei?. Ins dem Vortrag "Kausalgesetz und Willensfreiheit"(1923) jäutet die Antwort: der Mensch ist genötigt, sichan dieser Stelle nach einer anderen Füiinmg umzusehen, und eine solche findet er nur dadurch, daß ei statt des Kausalgesetzes dair Sittengesetz, die ethische Pflicht, den kater gonsdien Imperativ" einführt. Dann tritt an die Stelle des kausalen "Mttß" das sittliche "Solf, aB die Stelle der Intelligenz der Charakter, an dl Steile der wissenschaftlichen Erkenntnisrder religiöse GIaybe K f ; So findet Her Weg von der Physik "über die . Erkenntnistheorie und die Ethik sein Ends jft der, ewig letzten Frage: Wi hast dusmit döf. Religion? <; Gegenüber der Meinung, das Wissen scJiaft und Glaube unvereinbar seien, wüß- es. schön, nachdenklich stimmen, daß gerade großi Naturforscher wie Kepler, Newton, Leibniz, Dar: win tiefreligiöse Naturen waren. In dem Vörtrag Religion und Naturwissenschaft" (1937) sucht , Planck nach den gegenseitigen, BeüemingeB und findet sie Jti der ontologischen Frage : Gibt s einen: Gott? Di Religion leitee ie Existenz Gottes ab aus dem Glaiiben an ein vernünftige Wehordnung, der Natur und Menschheit unterworfen sind und die das zweek mäßige Handeln eines höchsten. Willens, offenbartj wenn wir Menschen auch nicht immer imstande sind, diesen. Willen zu begreifen. Diese Lücke in der Erkenntnis wird ausgefüllt durch; das Bekenntnis zur Güte und Liebe des Allmächtigen. Was hat die Natttrwissenschäft dazu zu sagen? Unter den Hypothesen der modernen Wissenschaft befiadet sich nicht die Hypothese Gott Sie Baut ihre Systemelediglich auf Tatsachen, Messungen und logischen $dilüssen auft Aus dem Gesamtbild, zu dem sich, die Einzelwissehschaften zusammenschließen, resultiert afeer schließlich eine vollkommene Harmonie, die nräls Aasdruck eines die, gesamte : Natur beherrv sehenden "Willens oder ; — überhaupt nicht vc£r standen werden kann, So steht am Ende der Natürwissenschaften, als ihr Ergebnis, der Begriff eines Gottes da, von dem als unmittelbarem Erlebnis die Religion"5hri Anfang nimmt. Religion und Naturwissenschaft widersprechen sich daim nicht mehr, sondern ergänzen sich [die frühere Kämpfe hatten mre Anlässe in gegenseitigen Ge- bietsübersdireitüngen). Und die vollkommene Harmonie wird dadurch gesichert, daß beide von sich aus die Grenzen ihres Reiches abstecken. Für die Wissenschaft hat Planck diese Arbeit in dem Vortrag "Sinn und, Grenzen der exakten Wissenschaft" "(1941) aufgewiesen: "Einig siad sich Religion und Naturwissenschaft in denii stetig fortgesetzten, nie erlahmender ~Kampf gegen Skeptizismus und Dogmatismus, gegen Unglauben und AbergSapben.

5". Das System der exakten Wissenschäften bildet einen so stolzen, gewaltigen Bau, daß die Person des einzelnen Arbeiters, anders als in der Kunst, inder strengen" Eigengesetzlichkeit des Bauwerks verschwindet. So vergleicht Planck sidi selbst "einem Bergknappen dem es bei seiner Är beit einei Tages begegnet, daß er eine Ader ge diegehen Goldes anschlägt, diä sich, bei näheref Untersuchung npch unendlich ergiebiger erweist als irgend jemand vermuten konnte. Ware er selber nicht auf den Schatz" gestoßen, so wäre diel ; unfehlbar kurz darauf einem seiner Mitarbeiter geglückt". So ist es nach diesen bescheidenen Worten nicht dje strenge Forscherarbeit, sonderö die so eifrige und weittragend philosophisch , Vortragstätigkeit die uns ein Bild von der reichen Persönlichkeit Max Plancks bietet. Indem derGeist die Natur erforsch entwickelt er sein eigenen Formen. Die in dem neuen Sachgehak der modernen Physik- entwickelten Formen des Denkens haben den Physikern wie Planckj Heisenberg, Jordan, Schrödinger ; v. Weizsäcker die Möglichkeit za ihrer hervorragenden Mitarbeit ia der Philosophie gegeben.