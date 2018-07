n — wie man sagt — das Schicksal des französischen Geistes. Jas Schicksal der europäischen Intelligenz istj darf es uns nicht entgehen, daß seit dem Auftreten des großen Dreigestirns der Moderne — Marcel Proust, Paul Valery und Andre" Gide — Wandlungen eingetreten sind, die unser innerstes Verhältnis zur Welt berühre. Es sind die metaphysischen Vor ; . Stellungen selbst, die in Bewegung gerate ihd und mit ihnen natürlich die Sicherheit unseres geistig sittlichen Weltbildes, dessen mythisches Urbildsie darstellen. Und was ist es; das uns in der französischen Literatur der Gegenwärt ent~ gegentritt? Der Satz, daß Gott keinen Teil mehr habe am menschlichen Geschlecht! Ip reinster Ver neinung, in einer sozusagen apokalyptischen, Weise" liegt diese Tatsache im Werke der neuen Generation Frankreichs deutlich zutage. Im Vordergrund des grqßjn literarischen Prospekts des Frankreichs dieser Jahre stehen die Namen der Louis Ferdinand Celine, Julien GReene, J p; Sartre, Albert Camus — kurz, jener Künstler der echten Gottverlassenheit, die mch mehr als nur di entsetzliche Tragödie des reinen "MenschSeins zu beschreiben wissen. Wir mögen darin den Grund auch für die neue Aktualität Dostojewskijs erkennen; des Dostojewskij der "Me moiren aus dem KeHerioch". Aber — und hier befinden wir uns im zentralen Punkt des Ereignisses — bei Dostojewski) blieb der Mensch eüv gespaunt in die klare, orthodoxe Polarität Gott und Teufel. Es ist diese Polarität, die den neuen, Franzosen unter den Händen verschwunden ist; der Mensch ini Kellerloch bliebganz allein; Und viele sagen, daß dieser Verlust der alten metaphysischen Polarität das bedeutendste Ereignis in den menschlichen Vorstellungen seit dem großen pestaltwande! der Renaissance sei.

Wie heiß wünschen viele unter uns, daß der unsäglichen Anspannung des europaischen Geistes der Durehbruch zu einer katholischen Erneuerung gelingen möchte! In der Tat halten auch in" Frankreich, indem sie die. Ideen Charles Pejpiya weiterführen, die klaren Geister Maritain und Claudel und der leidenschaftliche Haibspaisier George Bernanos die Fackel der katholischen Gläubigkeit in festen Hätjden, Aber der vor einer Weile erfolgte leidenschaftliche. Angriff Bernanos gegen die links sozialistischen Katholiken und sein Fluch gegen diese ganze Generation des heutigen Frankreich, seine Überzeugung, daß von nun an alle Katastrophen ohne Gnade Aiedergehen werden y seine Radikalität, die am liebsten die alte kirchliche Baanformei gegen die Häresie —, qttis dixerit anathema iit— in unserer modernen Welt in Anwendung bringen möchte, zeigen us, wie ernst die Lage des französischen, . Geistes vom katholischen Lager aus empfunden wird. Nun hat es in der Welt des europäischen Geistes eine geheime Erwartung gegeben, die sich, mit der bewunderungswürdigen Luzidität des- Denkens von Paul Vai&ry verknüpfte. Ihm war unser altes metaphysisches Weltbild nur eine Form, eine der möglichen Spielformen "des menschlichen Geistes, ein Weltbild, das vor den Erfahrungen serner künstlerischen Intelligenz nicht mehr standhielt. So kam er zudem Schluß, daß alles Denken in einem bündigen philosophischen System unmöglich, sei, and daß man Logik nur vom Standtpunkt der Kunst betreiben könne. Nur in der Kunst leuchtete ihm die reifte Welt der Ideeöj deren irdische Verdingüchung nichts als Sündenfall bedeutete. Und die Erschaffung der Weit sei der Süiidenfall selbst. Als sich sein Dasein zum Ende neigte — es war im Jahre 1940 — erlebte res, daß zwei Stimmen in ihm noch einmal das alte Thema besprachen: — die Summen der Protagonisten Faust und Mephisto, die Goethe aus der Ursubstanz ihrer Gaukler- und Jahrmarktexistenz zu ewigen Figuren des Menschlichen und Unmenschlichen geprägt hatte. Und so schrieb Valery: "Mon Faust", dessen Hauptstadt ein Entwurf 1mit dem Titel "Lust. Das kriscalMae Fräulein" ist. In diesem Fragment Agieren Faust und MJphisto m einem gänzlich veränderten Bereich useres Denkens: Faust, deridas Leben in alln seinen Möglichkeiten erfahren hat diktiert seyr Sekretärin Lust:- ein neaes Werk. Es sind Metnoiren besonderer Art, die alles, was Faust tat, fsm wollte and hätte tnn können, zugleich ntt allen Gedanken, die sich dem Schreibenden d;mit veiJanden, enthalten sollen, ein5?erk ais;. das Tat usI Denken, Leben und Vorstellung als gegenwärtige Eteheit anschaulich machen soll Denn was kein gewöhnlicher Mensch vermag dis kannFaust jetzt: — ctea ganzen Tag seines L<bens unter dem Horizont des Srhi<ksals gäz gegenwärtig ausgebreitet zu sheri". Mit diesen Werk will Faust sich selbst befreien, sich loslösen YO allem ÄhnlichCB, sich selbst befähigen zu einer autonomen Existenz. Dies zu vollbringei, braucht Iaust seine Sekretärin tust mit ihrr SmnHchkeitimd dem unschuldigen Unbewußtseti ihrer Liebesrcgang. Sie ist ihn), was dem Magr die kristallene Kugel: — Requisit der Kontetiplation. Ei 5 braucht aber: aach, om ach als autcnom erkennende Intelligenz, zu beweisea, dei alten. Protagonisten der alten Metap hysik — dea Tetifel; und dessen Reaktion<tvdi den neuen Zir stand des Menseheii will er erprobe. Einlt war Mephisto der Versucher Faust. Jetst wird Faust der Versucher des klassischen M<phitto; Er zeigt ihm, daß der Mensch nLdit rnehr dieselbe Kreatur ist, der Mephisto mit setnei einst erprobten Methoden beikoinmen könnö. Denn der Mensch; von heute hat sich aüßerhals des Raumes der alten Polaritäten begeber, außerhalb von Gut und Böse, Licht und Dunkel, Idee uitd Körper, Verehrung und Verneinunp, außerhalb von Gott und Teufel. Faust zeigt den rsdwecktn Mephisto, 4aß dem modernen Menschen das Gefühl für den einst unvergleichlichen Wert der Individualität abhanden kam, daß da Individualität iri der Zahl enriakt und daj5 Tugenden und Laster ihm zu gleichgültigen Nuance im ,Menschenmaterial geworden sind. Sogar deTod hat als Vorgang der Statistik seine klassische Bedeutung verloren, und dk Frage nach der Unsterblichkeit der Seele zählt nicht mehr. Korz: das ganze System in 4cm Mephisto ais Expqnen: des Bösen ein wesentlicher Teil war, ist in Auflösung and Verfall geraten , Faust aber erlebt in der nbendtichen SchcSrther seines Gartens in Gemeinschaft mit der kristaSle nen Lust die hohe Stande seiaes Menschentums Es ist der Einklang des reinen Da Seins nvt de?. reinen Klarheit des Denkens: —> nichts als leben die Gegenwart selbst und dessen gewärtig sein daß man lebt! Es ist das Reich reineti Menschentums außerhalb der klassischen metaphysischer Spannung zwischen Gott und Teufel. Nun erhalten die geringsten Regungen des Lebens die gleiche Würde wie die größten Entwürfe des Denkens. Nun ist der archimedische Punkt errächt, wo der "Mensch außerhalb der Sdröpfaeg steht. Ia dieser losgelösten Lage erkennt der Geist, daß die Erfahrungen der weiten "Weh nicht viel zahlen, daß Genie Gewöhnung ist, Fausj weiß einem ihn jvperehtefwjea Scbükr keinen anderen Rat als das kleineMotto: "Hiite dich vor der Liebe ". In diesem 1 Zwischenreidl, außerhalb der menschlichen: Begierden, in diesem scheinbaren Chaos einer, Seinsform, scheitert auch das- alte- Mittel Mephistos: die Vereinfachuhg. Er wird ein dummer Teufel, weil er nur das begreifen kaiin, was als Wunsch oder Cectanke bestimmte Form innerhalb, jener klassischen Polaritäten angenommen hat.

Während Faust die hohe, ruhige Stunde seines Daseins verlebt, taucht Mephisto die ganze Umwelt in eine unerträgliche Atmosphäre der Unruhe und der Gefährdung Wie, wena er die Lust verführte? Mit der Aufforderung: "Liebe dich! Liebe alle deine WünscJfe!" versucht der Teufel sie aus dem Schwebezustand ihrer Zart lichkeit, dteHMepMsto angreifbar ist, in die Greifr barkeit der Liebesleidenschaf t z ziehen. Und ais das mißlingt, versucht er, sie dazu: zu bringen, den schönen, jungen Schüler, den Mephisto schoti in seihen Händen glaubt, ihm streitig z machen. Aber die Lust merkt wohl, wie wenig der Teufel ihr Gefühl versteht; köhntens doch nicht einmal die Engel verstehen, da auch sie" nicht die Gabe eines Glücks fühlen können, das sich mir zwischen Geburt und Tod begreifen läßt. So ver sucht Mephisto mit dem einfachsten Objekt, dem Schüler, zu einem Pakt nach seiner" Art fcu kommen. Aber die Güter, die er bieten kann, ~ Starke, Schönheit, Liebe, Reichtum, Meisterschafs — verlocken, so wiesie dr Teufel verstehen kann auch" den Schüler nicht mehr. Da bittet der Schüler leidenschaftlich cUfc Lust um ihre Liebe. Sie aber will i der Nähe def "geheimnisvollen Zärtlichkeit Fausts, die aus einer wiinderbaren Intelligenz strömt", bleiben; fa sie sieht von diesem transparenten Punkt ihres Gefühls aus in dr Leidenschaft des Jünglings den Ratschlag des Teufels. Und wie Faust, warnt auch sie ihn vor der Liebe.

Schwebezustand des Seins, Schwebezustand des Gefühls: — kristallener Einklang von Natur und. Geist, Sinnlichkeit und Idee. Nur Existenz als "selbständiger. Kosmos" ihVder großen Ruhe eigener Gleichungen. Man möchte die "Vorstellung, die in Valerys Geist entstand, bevor er sieh zur großen. Ruhe legte, mit den körperlosen Bil- , dem <der Physik der "Kräfte, umschreiben: 9 gab also in der metaphysischen Vorstellung zwei Pole, Gott und Teufel, und" in ihrem Spannungsfeld auf der Strahlung ihrer Kräfte bewegte sich , der Mensch- Aber der entdeckte eines Tages daß in eifter unendlich, dünnen Schicht zwischen dep Polen eine Zone lag, die beiden Kraftpolen unangreifbar war. In dieser Zone allein war es noch möglich, ein selbständiges SeH>st — also eisi Mensda — zu sein. Erfüllt sich dies Gleichnis im Leben, dann ist Gottes klassisches Bild verwandelt und der Teufel ist "machtlos; der Teufel, der n u r Jagd machen kann im Gestrüpp unserer freien Entscheidungen und der nun wieder versacht, Üea Menschen aus den ZusdadseMJer , schwebenden Selbständigkeit verführerisch zu rückxnreißen in die irrungsvolle Dinglichkeit der Leidenschaften des pplar gedachten metaphysischen Systems. Dies also wäre das neue Bild der Welt des menschlichen Geistes, das PauJ Valery, immerhin einem der klarstem Künstler Denker der Gegenwatt erstand.

Doch irgendwo kichert in unserer EHnoerung das Wort des Goetheschen Mephistoin der Hexenküche: "De Bösen sind sie los, die Bösen sind geblieben" Was sind dies für Gedanken, die ValeVy hinterließ, uns zu beunruhigen? Spüren wir in ihnen die Ahnung eines Heller Werdens iti dunkler Zeit? Oder ist es nur der Traum, der ia uns entstand, als wir die ersten Gedichte Valdrys lasen, der reine Traurn s den Valery atn Ende seine? Lebens noch einmal in seinen alten Gleichnissen vor unsere Seele stellt: — dort xu sein, wo uns Gott nicht mehr ängstigt and kaum der Teufel? Ist dieseV Traum, so wahr er in seineti CHARLES PfcßüY sehen schildert, nur schotte Flucht in ein Gedankenreich, das nicht ?u verwirklichen kt? Wie erschütternd in seinem Ernst klingt in Frankreich ein ganz anderes Wort; ein Satz Andre Malraux: "Es gibt mir eine Antwort auf däs Problem der Bedingungen des Menschen; — den Kathpii zismus! Aber ich — ich glaube nicht an diese