In der vergangenen Woche hat das BerlinerParlament die neue Berliner Verfassung verabschiedet. Es geschah in einem Augenblick, in dem die Diskrepanz zwischen deutschen Beschlüssen und alliierten Vetos besonders deprimierend in Erscheinung trat. Während nach vielen Dutzenden gründlichster Beratungen die dritte Lesung im Plenum abrollte, flutete durch den sowjetischen Sektor der Stadt eine neue Enteignungswelle, die alle Baufirmen und viele Metall- und Maschinenwerke betraf, deren Integrität noch gestern zugesichert worden war. Während die "Grundrechte" der Bürger, der Gemeinden und Betriebe feierlich festgelegt wurden, illustrierte ein neuer Befehl die Unmöglichkeit jeglicher Garantien.

Noch nie ist der illusorische Charakter einer Verfassung so deutlich geworden wie in diesen Berliner Tagen, in denen die Spannung der Kommandantursitzungen, die Proteste der Stadtkommandantenund die sich hochtürmenden, nicht abgefertigten Paketberge die Stimmung beherrschten. Wohlmeinende Beobachter versichern den Berlinern, ihre Haltung. in diesen Wochen habe mehr als die Politik der Besatzungsmächte dem Faktor Berlin europäische Bedeutung gegeben. Wenn das wahr ist, dann wird auch die Verfassung, die sich Berlin nunmehr auch langen Vorbereitungen gegeben hat, mehr sein müssen als ein Dokument, das durch die Besatzungspraxis jederzeit außer Kraft gesetzt werden kann.

Es hat schwere Kämpfe um viele Paragraphen dieser Verfassung gegeben. Sie haben gewiß auch zu Kompromissen geführt, die einzelnen Partnern mißfallen mögen. Doch existiert jetzt eine Charta, die – wenn sie von der alliierten Kommandantur genehmigt werden sollte – nicht nur ein politisches Lebensmodell für die Stadt Berlin, sondern auch für Deutschland sein kann. Sie ist nicht einfach aus den Erfahrungen der überwundenen zwölf Jahre, nicht lediglich aus den Weimarer Grundsätzen erwachsen; sie ist vielmehr Ergebnis sehr neuer und realer politischer Einsichten, wie sie in diesem Maße bisher in keinem andern Teile Deutschlands reifen konnten.

Bezeichnendist, daß die SED die Verfassung abgelehnt hat, und daß ihre Ablehnung dort einhakte, wo die primitiven Rechte der Bürger und ihrer Gemeinschaft formuliert wurden. "Berlin ist eine Stadt und ein Land", heißt der erste Artikel der Verfassung. Die Kommunisten wünschten dafür den Wortlaut:. "Die Stadt Berlin ist die Hauptstadt der deutschen demokratischen Republik und gehört keinem der deutschen Länder an." Die kommunistische Absicht zielte also darauf hin, Berlin seine besondere politische Mission außerhalb des sowjetisch besetzten Raumes zu nehmen; sie wollte mit einem Verfassungsparagraphen Berlin zum Glied einer Zone machen. Die Formulierung der Selbständigkeit, die statt dessen Gesetzeskraft erhalten hat, sichert Berlin dem ganzen Deutschland und anerkennt die außerordentliche Position, die es angesichts der politischen Lage einnehmen mußte. In ähnlicher Weise gab die Verfassung: gegen den Einspruch der Kommunisten nicht dem Parlament die alleinige Gedem über Gesetz, Verwaltung und Justiz, sondern führte kontrollierende Organe ein. Sie fixierte die Rechte der Volksvertretung und die Rechte der einzelnen ihr gegenüberund spricht in Artikel24 denen das Rechr der Meinungsfreiheit ab, "die nationalsozialistische oder andere totalitäre und kriegerische Ziele verfolgen".

Ob Berlin sich in seiner Verfassung als Hauptstadt der deutschen Republik oder Deutschlands proklamieren sollte, das war einer der heftigsten Streitpunkte zwischen den Kommunisten und der übrigen Parteien. Die Präambel und alle Paragraphen der Verfassung setzen zwar eine politische Gesinnung und Realität voraus, von der gewünscht wird, daß sie auch für ein Gesamtdeutschland verbindlichen Charakter bekommen könnte. Aber der papierne Anspruch auf etwas, was einstweilen stärkere Verhältnisse illusorischmachen, schien den Autoren eine fruchtlose Spielerei. Es soll dem übrigen Deutschland überlassen bleiben, nunmehr zu prüfen, ob das Verfassungswerk der Stadt. Berlin so beispielhaft für die politischem Ideale Gesamtdeutschlands ist, daß es die Verfassung einer wirklichen Hauptstadt sein kann. Der Kampf aber, den die Kommunisten in Berlin führten, galt der Schaffung von Formeln, die dem Zugriff einer Diktatur Vorschub leisten. Deswegen wurden sie auchnicht müde, die Weimarer Verfassung als Vorbildzu preisen, die unsere Erfahrungen nochnicht kannteund darum den totalitären Methoden unterliegen mußte.

Wie jedes vom Parlament beschlossene Gesetz bedarf auch dieses der Zustimmung der Viermächtekommandantur. Esist anzunehmen, daß trotz des eindringlichen Appells der Bürgerschaft das russische Veto nicht auf sich warten lassen wird. Die Verfassung ist das Fundament für Leben und Arbeit. Hinter ihr steht das Gesetz der demokratischen Freiheit. Mit allen Zugeständnissen, zu denen, sich das Parlament bereitfand, ist die Berliner Verfassung das Muster der Verfassung einer abendländischen Demokratie. Inmitten des großen Ostgefälles der "Volksdemokratien" ist sie das Dokument einer Gesinnung, die sich zur Freiheit des Menschen als der wesentlichen Voraussetzung alles Lebens bekennt. K. W.