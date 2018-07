Inhalt Seite 1 — Brief und Erwiderung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sehr geehrter Herr Friedlaender!

Ihr Artikel "Macht und Furcht" betont nach meiner Auffassung in vielfach zutreffender Weise das Problem der Zivilcourage. Ich glaube allerdings, daß Sie es in dem Beispiel der "Betriebsvereinbarung" zwischen Hamburger Senat und den Gewerkschaften falsch illustrieren. Da es sich um die Sache handelt, brauche ich auf die zustimmende Haltung der meisten Parteien der Hamburger, Bürgerschaft nur kurz zu erwähnen. Ich habe auch die Hoffnung, daß die Kritik der Militärregierung keineswegs das endgültige Ende, der Betriebsvereinbarung bedeutet, sondern nur den Zweck hat, einen zweifellos. kritischen Punkt der Vereinbarung zu unterstreichen und hierüber völlige Klarheit, zu schaffen. Wichtig dürfte aber auch Ihnen folgende Tatsache sein: Daß neben Senat, Bürgerschaft und Deputationen keine andere Beeinflussung der Behördenarbeit möglich sein darf, war die übereinstimmende Meinung’ aller an den Besprechungen Beteiligten, zu denen ich in der letzten Phase auch selbst gehörte. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß auf der Seite der Gewerkschaften, kein Verantwortlicher die Beschränkung der Rechte politischer Instanzen erstrebt. Deswegen ist Ihr Hinweis auf das Entscheidungsrecht des zuständigen Senators, der Deputation, des Senats, der Bürgerschaft und ihrer Organe nicht etwa eine platonische Feststellung, sondern hat die Bedeutung einer Generalklausel. Wenn Sie sich, diese Tatsache, vor Augen halten, dürften auch, für Sie die von Ihnen gezogenen Folgerungen in einem ganz anderen Lichte erscheinen. Es ist auch falsch, sich als den Normalfall der Fühlungnahme zwischen Betriebsrat und Behörde den Konflikt zu denken. Die Übereinstimmung der Auffassungen wird eine Regel sein, die nur sehr wenige Ausnahmen kennt. Lediglich im Falle dieser Ausnahmen können Debatten über deren Behandlung entstehen. Wenn Ihnen bekannt wäre; mit welcher geradezu eifersüchtigen Peinlichkeit – und meiner Meinung nach mit Recht – die Deputationen und die Bürgerschaft, auf die Wahrung ihrer Rechte achten, so würden Sie überzeugt sein, daß auch nicht etwa durch eine falsche Nachgiebigkeit hier eine gefahrvolle Entwicklung drohte

Zusammengefaßt: Weder der Wille der Gewerkschaften, noch die beteiligten politischen und Verwaltungsinstanzen, noch der voraussehbare Lauf der Dinge lassen die Vermutung zu, daß Ihre Befürchtungen jetzt oder in Zukunft auf dem Sektor der öffentlichen Verwaltung berechtigt sein können. Aus diesem Grunde ist auch die Annahme falsch, als wenn "zum mindesten dem Senat dieser Mortimer sehr gelegen starb", Vielmehr haben sich nach Auftauchen des britischen Widerspruchs die beteiligten Stellen und insbesondere auch der Bürgermeister mit dem Senat völlig übereinstimmend bemüht, eine Aufklärung im obigen Sinne zu schaffen, der, wie ich. hoffen und erwarten möchte, der Erfolg nicht versagt bleibt.

Wenn Sie zutreffend den Vergleich mit der Ostzone ziehen, so muß gerade in diesem Zusammenhang gesagt werden: die Betriebsvereinbarung zeigt, daß auch der öffentliche Arbeitgeber, seinen Beamten, Angestellten und Arbeitern Wesentlich mehr Rechte einräumt, als es der tota-> litäre Stil der Ostzonenpolitik vertragen könnte. Ich werde Ihnen dankbar sein, wenn Sie diese Auffassung Ihren Lesern zur Kenntnis bringen:

Hochachtungsvoll

Erich Klabunde

Vorsitzender der Sozialdemokratischen