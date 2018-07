Von Karl N. Nicolaus Jean Cocteau, das geistreiche entfernt terrible unter den französischen Dichtern, hat in seinem Drama. "Die: Schreibmaschine" die Verwirrung bühnenreif gemacht, die ein geheimnisvoller Klapperkasten über eine ganze vermiefte französische Kleinstadt bringt; eine Schreibmaschine, die alle .stinkend neuen und alle abgestandenen, muffigen Skandälchen weiß und in Briefen ausspuckt, die nicht "endesunterzeichnet" sind. In Cocteaus pointierten Szenen irrlichtert das quallenhaft schwammige, unfaßbare Gespenst der-Anonymität. Das ist, als säße der Teufel an der Schreibmaschine. Man darf also sagen; Wenn der Teufel sich einer Schreibmaschine bemächtigt, so sind anonyme Briefe das mindeste, was er als Heimsuchung über die Menschen verhängt. Die Schreibt maschine kommt ihm ganz’zupaß: sie hat die richtige Durchschlagskraft. Und nicht nur "schlechte. Gewissen", sondern auch erwiesenermaßen "gute Gewissen" können durch anonyme Briefe so durch und durch geschlagen werden, daß für die Betroffenen oft nur noch ein Nervenzusammenbruch als passabler Ausweg übrig bleibt. Beim getippten anonymen Brief – und dies hat er den handgeschriebenen anonymen’ Briefen voraus – weiß man nie; wie viele Durchschläge in der Welt herumflattern. Er ist einer Hydra mit vielen Köpfen. Und dann: Man kann die anonymen Briefe sogar durch Unterschriften tarnen, die entweder erfunden oder aus Telephon- und Adreßbüchern abgeschrieben sind. Dies Verfahren – so flüstert mir der Schreibmaschinenteufel zu – läßt sich vorzüglich mit Methoden der Demokratie verbinden (obwohl Teufel niemals demokratisch sind). Aber seht: Wäre ich zum Beispiel ein fanatischer Gegner der Jazzmusik und huldigte ich der kindlichen Vorstellung über die "Zersetzung der Seele" durch Synkopen, so wäre es mir eine Kleinigkeit, den Rundfunk mit Hörerbriefen zu bombardieren. Ich schreibe mal aus dieser, mal aus jener Stadt. Und weil, wo Demokratie obwaltet, Hörerbriefe ernst genommen werden (und seien sie noch so dumm), so könnte ich den Jazzkapellmeister des Rundfunks stürzen, falls ich mich dem Schreibmaschinenteufel verschriebe, (Sofern ihn irgendein Schreibmaschinenteufel nicht schon gestürzt hat.) Und auch die anderen, die nicht, für die Jazzmusik, sondern für die Rundfunkworte verantwortlich sind, sie sollen zittern! Hurtig von Briefkasten zu Briefkasten eilend, könnte ich sie alle vernichten, wenn ich nur wollte.

Zuweilen grinst der Teufel, wenn er anonyme oder getarnt anonyme Briefe schreibt. Da ereignete es sich kürzlich in meiner norddeutschen Stadt, daß ein Mann sich über eine bestimmte Amtsstelle sehr geärgert hatte. So schwor er dem Amte furchtbare Rache. Der Teufel – diesmal lächelnd – fuhr in ihn, und der Mann hockte sich an die Schreibmaschine, und schrieb seine Briefe. Diese Briefe waren so stilisiert, als kamen sie von eben jener amtlichen Stelle. Und es stand darin, daß die deutsche Bevölkerung bekanntlich durch den Krieg sehr dezimiert sei und daß etwas Entscheidendes geschehen müsse, die Geburtenzahl zu heben, daß aber die niedrige; Kalorienzahl sich hemmend auswirke. Ja, und die Behörde, die für alles sorgt, hätte’sich natürlich streng geheim – zu einer großzügigen Aktion entschlossen, und besonders wertvolle Männer im besten Alter sollten in Zukunft monatlich eine hübsche Zulage an Fett und Fleisch und Eiern und Milch und allem, was kräftigend wirkt, erhalten, damit die’sinkende Bevölkerungsziffer wieder ein bißchen hochgepäppelt werde Und der Betreffende sei unter den "Auserwählten", und er möchte sich – alles natürlich streng vertraulich! – Bei eben jener endesunterzeichneten Amtsstelle melden, wo er die Karten gleich in Empfang nehmen könnte. Dieses Schreiben schickte der Hersteller – eingedenk der Tatsache, daß Solche Gedankengänge in der vergangenen Epoche üblich und darum auch freute noch nicht ganz in Vergessenheit geraten seien, eingedenk auch der Tatsache, daß hungrige Menschen zu allem-fähig sind dieses Schreiben also schickte er an eine größere Zahl von Männern, deren Adresse, er sich besorgt hatte. Man kann sich vorstellen, daß die Ruhe der betreffenden Behörde jäh gemeuchelt war. Die "Auserwählten" nahten mit geschwellten Segeln, wobei die Beamten annehmen mußten, daß es sich um den Anmarsch von Irrsinnigen handle, die offenbar von einer besonderen Sorte von epidemischem Sexualwahn befallen wurden. Ja, auf solche verrückten Ideen kommt der Teufel, wenn er sich an die Schreibmaschine hockt.

In diesem Fall gelang es übrigens, das Werkzeug des Teufels einzukreisen und den Mann zu ermitteln, der diese Briefe geschrieben hatte. Er redet sich heute darauf hinaus, es habe sich um, eine Wette gehandelt, worin zu beweisen gewesen sei, daß die Idioten nimmer alle würden. Diese Wette freilich dürfte der Mann gewonnen haben! Ob er aber auch das Verfahren wegen groben Unfugs, das es an den Hals kriegen wird, gewinnt, bleibt abzuwarten. Wo kämen die Behörden schließlich hin, wenn so etwas Schule machte? Und wo bliebe die freie Konkurrrenz in der Arena der Erotik? Der unvorsichtige Laie, der dem Teufel unterliegt, meint übrigens, die Schreibmaschine hätte keine "Handschrift". Der Kriminalist weiß es besser! Wenn man Zeilen, die eine Schreibmaschine schrieb, Photographien und die Aufnahme dann auf dreißig bis vierzig Zentimeter vergrößert, schen die Buchstaben aus wie die Fassaden von Ruinen, so ausgehackt sind die Ränder. Jeder Buchstabe hat eine spezielle Kontur, und da läßt sich leicht beweisen, ob eine Schrift aus einer bestimmten Schreibmaschine stammt. Aber es muß natürlich schon eine gewisse Einkreisung des Täters möglich sein, es. muß ein Verdacht bestehen. Denn daß die Schreibmaschine eò ipso verdächtig sei, könnten nur die allerschlimmsten Pessimisten sagen, die jeder Errungenschaft der Technik mißtrauend Was wurde geschehen, setzte man mit einem einzigen, – sozusagen magischen. Schlage alle Schreibmaschinen still? Unser ganzes Weltwirtschaftssystem – ohnehin schon von Krisen durchzittert – ginge vollends in Brüche. Und daß die Menschen dann plötzlich. moralisch würden, dürfte wohl ein Trugschluß sein.