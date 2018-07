Bei Licht besehen, war der nach 15 Jahren erste Theaterskandal, der das kunstinteressierte Bremen in gelinden Alarm versetzte, eine Episode von tragikomischem Reiz. Es wurde in diesen Nachkriegsjahren immer wieder über die enttäuschend leeren Schubladen der Dichter – Klage geführt. Welche Überschätzung der Poeten! Welche Überschätzung der verlegerischen und – dramaturgischen Verdauungskraft! Haben sich doch offenbar noch nicht einmal die literarischen Geheimfächer der der Tyrannis vorhergehenden Jahre restlos entleeren können. Die "Satanische Symphonie" des in Bremen stationierten amerikanischen Theateroffiziers Frederic Mellinger, deren Bühnentaufe schwerlich an der nötigen Patenschaft, wohl aber an der rechten Feststimmung der Gäste scheiterte, liefert den schlüssigen Beweis dafür. –

In einer Zeit entstanden, in der zumindest der dichterische Expressionismus in Deutschland endgültig in den letzten Zuckungen lag, wartete das gleichwohl unbeirrt um Faust und den Sexus, Luzifer und die Überwindung des Chaos nagende Stück nahezu zwanzig Jahre auf die Stunde, die seine Überdrucktemperaturen ventilieren könnte. Doch auch in ihrem Ursprungslande unterliegt die Sprache und Symbolwirkung einer Dichtung notgedrungen klimatischen Schwankungen. Zwei Jahrzehnte zeitigen zuweilen erbarmungslose Wandlungen des Stilgefühls. Wieviel mehr erst, wenn noch ein doppelt und dreifach zu zählendes Jahrzehnt ausdrucksmäßiger Verspätung dazukommt! Nun, auch Dichter sind manchmal mit Blindheit geschlagen, zumal wenn sie sich in Liebe zu ihrem mehr und mehr vereinsamten Werk, geradezu verzehren.

Es heißt, daß die Schublade, in der die "Satanische Symphonie", so lange ein verborgenes Dasein führte, bereits in Berlin, wohin den Autor seine theatralische Mission zunächst berief, gelüftet wurde. Aber erst das Bremer Künstlertheater. erkannte die Chance, die sich schon die Bühnenavantgardisten der zwanziger Jahre hatten entgehen lassen. Es wurde ihm, wie wir bereits meldeten, schlecht gelohnt. Die Bremer Kunstfreunde indes nahmen mit Erstaunen wahr, welcher Temperamentsausbrüche sie, wenn der Bann der Konvention, einmal gelöst, bei allem schuldigen Respekt fähig sind sind. A. W. Beyll Das Bremer Künstlertheater scheint sich zum Theater der "kleinen" Uraufführungen zu entwickeln, Cesare Meanos italienische Komödie, "Ein glücklicher Tag" war nach der scharf pointierten, geistreichen "Geburt der Salome" eine Enttäuschung. Man langweilte sich drei Akte hindurch über eine Vier-Generationen-Familie, die den achtzigsten Geburtstag ihrer Urahne feiert und sich dabei in konventionellen Lügen verstrickt, um über ihr brüchiges und unmoralisches Glücklichsein-Spiel hinwegzutäuschen. Dort, wo Karlheinz Streibing als Regisseur ermüdende Längen und pointenlose Dialoge hatte, streichen können, spielte er sie breit und gemütlich aus-Nur auf Teilstrecken erreichte er es, daß es im Parkett vor Spannung knisterte; nur einzelne Funken. Vielleicht wird Gillis van Rappard die nächste Uraufführung etwas sorgfältiger auswählen, denn es geht um den Ruf des Künstlertheaters. Kurt Reuter.