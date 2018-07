Inhalt Seite 1 — Hie Erhard – hie Schiller Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Erwin Topf

Die Rede, mit der Prof. Erhard, Semlers Nachfolger in der Leitung der Verwaltung für Wirtschaft, dieser Tage vor dem Frankfurter Parlament sein Programm entwickelt hat, brachte keinerlei Überraschung. Aber sie bestätigte den Eindruck, daß man in Frankfurt gut beraten war, als man mit Erhard den Mann, ins ehemalige I.-G.-Haus von Höchst hereinholte, der sich vordem so intensiv wie kaum ein anderer deutscher Sachverständiger mit den Fragen der Geldneuordnung hat beschäftigen müssen, und zwar in seiner Eigenschaft als Leiter der Homburger Sonderstelle "Geld und Kredit". Die Wirtschaftspolitik der nächsten Monate wird ja ganz, überwiegend auf die neue Geld-, Kredit- and Währungspolitik abzustellen sein und gewissermaßen deren Korrelat-abgeben.

Nur läßt sich. darüber heute noch nicht viel sagen. Denn wenn die Reform verhältnismäßig milde ausfällt, stellen sich die wirtschaftspolitischen Aufgaben ganz anders als bei einer Lösung, die zunächst nur eine geringe Quote des Reichsmarkgeldes in neuer Währung beläßt. Man wird also Verständnis, dafür haben müssen, daß Prof. Erhard es diesmal bei relativ allgemein gehaltenen programmatischen Ausführungen hat bewenden lassen. Für den Kreis der Wissenden, zu dem er ja gehört, ist das Thema Geldreform eben noch tabu. So kann jetzt kaum etwas Konkretes über die speziellen wirtschaftlichen Aufgaben gesagt werden, die sich am Tage danach ergeben, ohne alle möglichen Kombinationen herauszufordern von Leuten, die daraus, wie die wirtschaftspolitische Leitung reagiert, ihre Rückschlüsse auf die Art des währungspolitschen Eingriffs ziehen möchten.

Als Motto für seine Programmrede hätte Erhard das Wort Goethes wählen können: ,,Wir heißen euch hoffen." Auch bei einer nüchternrealistischen Betrachtung, so führte er aus, sei das optimistische Urteil berechtigt, "daß unsere nach einer sorgfältig abgewogenen Währungsreform wieder rechenhaft gewordene Wirtschaft durch die ihr aus der Marshall-Planhilfe zufließenden Mittel und deren ökonomisch richtigen Einsatz eine nachhaltige und stetige Belebung erfahren wird." Die Fiktion einer totalen Bewirtschaftung könne nicht mehr länger aufrechterhalten werden. Nicht in der Nivellierung des Mangels, sondern in der gerechten Verteilung eines allmählich wachsenden Wohlstandes liege die Aufgabe, der auch der Lastenausgleich (als eine später der Geldreform folgende Maßnahme) zu dienen habe. Die Überleitung der heutigen Form der Bewirtschaftung einschließlich des Preisstopps in freiere marktwirtschaftliche Formen. sei geboten, denn jedes System, das nicht freie Berufs- und Konsumwahl offenlasse, richte sich letztlich, in Produktion wie in Verbrauch, gegen den wirtschaftlich Schwachen.

Also: zunächst Beibehaltung des Systems der Bewirtschaftung, unter gewissen Modifikationen, wie etwa Einschaltung von Organen der Selbst? Verwaltung; dazu Prüfung, auf welches Gebieten die Ordnung der Märkte wieder dem freien: Wettbewerb und der freien Preisbildung überlassen werden kann. Um soziale Härten zu vermeiden, sind eben für eine Übergangszeit gewisse Bindungen unvermeidlich. Grundsätzlich. darf es aber, wie Erhard sagt, keine Kompromisse geben, wenn die Währungsreform erfolgreich, sein soll Die freie Preisbildung sei vor allem dann unerläßlich, wenn man wieder zu einem freien Güteraustausch mit der übrigen Welt kommen wolle. Aller Nachdruck sei auf: den Export deutscher Veredelungsarbeit zu legen. Die (vorherige) Exportgenehmigung müsse eines Tages durch die (nachträgliche) Kontrolle der Devisenablieferung ersetzt werden. Und an die Stelle der Importlizenz solle eine Devisengenehmigung treten derart, daß die Außenhandelsbanken die Akkreditive stellen.

Erhard hat auch das Verdienst, endlich einmal klar ausgesprochen zu haben daß die sogenannte Enthortung, mit der man sich überflüssigerweise in Frankfurt die Köpfe’erhitzt hat, wie so viele andere wirtschaftspolitische Streitfragen unserer Zeit, nur ein Scheinproblem darstellt, das sich im Moment der Währungsreform von selbst löst und verflüchtigt: "Diese Frage kann nur im Zusammenhang mit der Geldneuordnung richtig gesehen werden." Gewiß gebe die Hortung als kriminellen Tatbestand. Eine radikale Lagerauflösung vor der Reform müsse jedoch verhängnisvoll wirken, da dann für die Dauer eines durchschnittlichen Produktionsumschlages das verfügliche Einkommen "ins Leere stoßen würde".

Das neuerdings so beliebte Spiel, den Teufel der Deflation an die Wand zu malen, macht Erhard nicht mit. Er spricht von einer "Schock- – Wirkung" der Geldreform – nicht von einer "Krise". In einem anderen Zusammenhang hat er die Dauer, dieses Schocks auf etwa vier Monate veranschlagt, und angeregt die Geldumstellung (was auch mit Rücksicht auf die Landwirtschaft geboten erscheint, damit die neue Ernte bereits gegen neues Geld verkauft werden kann) so rechtzeitig anzusetzen, daß noch vier Monate günstiger Witterung gegeben sind, in denen bei Außenarbeiten möglichst viele Menschen beschäftigt werden können. Zu den phantastischen Schätzungen der sogenannten Sachverständigen, wonach eine Arbeitslosigkeit in der Größenordnung von 4 bis 7 Millionen Menschen zu erwarten sei – wir werden uns später mit dieser vertrauten Regel-de-Tri wildgewordener Statistiker noch ausführlicher beschäftigen – sagt Erhard soviel, daß nur die unmittelbar produktiv angesetzten Kräfte ihre Arbeit ungestört würden fortsetzen können, während der Arbeitsmarkt, aus bisher unsichtbaren Quellen, einen Zustrom (vor allem an Frauen und Mädchen) erfahren werde, "ohne daß jedoch genaue Schätzungen gegeben werden könnten". Selbstverständlich würden der Zwang zur Sparsamkeit und der Fortfall von Bewirtschaftungsaufgaben auch den Personalaufwand in der Verwaltung verringern,