Zu einer deutschen Revolution gegen den Nazismus ist es nicht gekommen. Echte Revolutionen ersetzen gewaltsam ein politisches System durch ein anderes. Um dieses Ziel geht es dabei, nicht aber um eine leidenschaftslose Gerechtigkeit, Im revolutionären Verfahren wird gerächt und nicht gerichtet. Da werden eher tausend zuviel erschlagen als hundert zuwenig. Die blutigen Umstürze haben zum mindesten den einen Vorzug, daß sie die Atmosphäre reinigen. Der Gegner ist schneller erkannt als der Schuldige.Es: ist. sehr viel leichter möglich, in einer der Justiz Gegner zu beseitigen, als innerhalb normaler Justiz Schuldige zu ermitteln und abzuurteilen. Die Revolution ist daher die radikalste und in der Regel auch die kurzfristigste Form einer historischen Abrechnung. Sie läßt sich durch nichts anderes ersetzen.

Bekanntlich ist der Nazismus militärisch durch Amerikaner, Engländer und Russen besiegt worden, nicht aber revolutionär durch Deutsche. Die Nazis, soweit sie nicht durch Selbstmord endpten,wurden von den Siegern verhaftet. Und dann begann ein vielschichtiges, ein sehr umständliches Verfahren, an dem viele Instanzen beteiligt wurden: der Internationale Militärgerichtshof in Nürnberg und seine nicht mehr internationale Fortsetzung, zahlreiche alliierte Militärgerichte, normale deutsche Strafgerichte, besondere deutsche Spruchgerichte und schließlich die deutschen Spruchkammern und Ausschüsse, denen die –, Entnazifizierung im engeren Sinne obliegt. Soweit nicht das alte deutsche Straf recht angewandt wird, handelt es sich um neues Recht, zu einem erheblichen Teil Um Besatzungsrecht und außerdem um Recht mit rückwirkender Kraft. Das ist ein sehr verwickeltes, ein durch und durch unrevolutionäres System. Für einen Laien ist es recht mühevoll, sich darin zurechtzufinden. Zudem wird das Recht zonenweise verschieden gehandhabt, Das alles schleppt sich nun schon drei Jahre hin, und noch immer ist die Abrechnung mit dem Nazismus nicht beendet.

Die ordentliche deutsche Justiz ist hierbei insoweit beteiligt, als es sich um Straftaten handelt, die von Deutschen gegen Deutsche oder Staatenlose begangen worden sind. Da gibt es die bekannten Tatbestände unseres alten Strafrechts, ferner die "Verbrechen gegen die Menschlichkeit", die das Kontrollratsgesetz Nr. 10 umschrieben hat, und schließlich das ganz neuartige Gebiet der Organisationsverbrechen. Der Nürnberger Internationale Gerichtshof hat bestimmte Organisationen des Naziregimes für verbrecherisch erklärt: Führerkorps, Gestapo, Sd und SS. Wer nach dem 1. September 1939 einer dieser Gruppen angehörte und schuldig befanden wird, von ihrem verbrecherischen Charakter Kenntnis gehabt zu haben, wird bestraft. In der britischen Zone werden diese Organisationsverbrechen von den Spruchgerichten geahndet, die nicht mit den Entnazifizierungs-Spruchkammern deramerikanischen Zone verwechselt werden dürfen.

Die deutsche Strafjustiz ist hier vor eine schwere Aufgabe gestellt. Man denke, allein, an die Problematik eines so, neuartigen Strafrechtlichen Tatbestandes wie der Denunziation als eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Die Justiz hat bei Erfüllung ihrer Aufgabe bisher so gut wie gar kein Lob, wohl aber nicht endenwollenden, Tadel geerntet. Immer wieder hört man es in deutschen Öffentlichkeit: "Justiz-Skandal", "kein Vertrauen zur Justiz", "Krise der Justiz". Und fast. immer handelt es sich dabei um den empörten Vorwurf, die Urteile der deutschen Berufsrichter gegen Nazis seien von einer ganz unverantwortlichen Milde. Die Richter werden als reaktionär, als "braun", als demokratiefeindlich verschrien. Dies alles geht über eine normale Kritik an einzelnen Urteilen weit hinaus. Die Anklage richtet sich im Zeitalter der Kollektivbeschuldigungen gegen einen ganzen Berufsstand, ja gegen die Institution der Justiz selbst. Das ist außerordentlich ernst zu nehmen,, denn ohne Vertrauen in die Justiz kann ein Rechtsstaat nicht bestehen; Wohlverstanden: hier geht es keineswegs um den Vorwurf einer rein juristisch unzulänglichen; erst recht nicht um den einer korrupten Rechtspflege. Wir befinden uns hier vielmehr mitten im Gebiet der Politik. Bei der Anschuldigung, die Justiz sabotiere den Staatszweck, nämlich die Demokratie, handelt es sich um ein politisches Problem erster Ordnung. Wer diese Anschuldigung in der Öffentlichkeit erhebt, übernimmt damit Zugleich eine hohe politische Verantwortung. – Wer sie leichtfertig erhebt, handelt in höchstem Grade verantwortungslos.

Keinesfalls darf man es der Justiz zum Vorwurf machen, daß sie nicht revolutionär verfährt. Das ordentliche Justizverfahren und die Revolutionsmethode schließen sich wechselseitig aus. Man mag Scham und Zorn darüber empfinden, daß die deutsche; Revolution gegen das Naziregime nicht stattgefunden hat. Aber da sie nun einmal versäumt wurde, ist es unsinnig, den aufgespeicherten Zorn auf die Justiz zu entladen, die gar nicht dazu da ist, eine Revolution "nachzuholen". Der Richter hat es mit gesetzlich festgelegten Tatbeständen – zu tun; er verfügt über einen Spielraum innerhalb des Gesetzes, aber nicht über das Gesetz hinaus. In einem Ordentlichen Rechts verfahren ist, ein Mensch niemals einfach als Mensch, als Charakter angeklagt, sondern immer nur deshalb, weil ihm ein ganz bestimmtes Vergehen oder Verbrechen für Last gelegt wird, das durch ein Gesetz mit Strafe bedroht ist. In einer Revolution hätte ein Mann einfach als "übles Nazischwein" erjagen werden können. Vor einem Spruchgericht der britischen Zone kann der gleiche Mann nicht verurteilt werden, sofern ihm nicht nachzuweisen ist, daß er nach dem 1. September1939 einer der als verbrecherisch erklärten Organisationen angehört hat und deren verbrechenschen Charakter gekannt hat. Der Mann kann das größte "Nazischwein" gewesen sein und trotzdem diesen Tatbestand nicht erfüllen. Das Spruchgericht muß ihn in diesem Fall freisprechen. Und selbst wenn der Tatbestand erfüllt ist, so ist das Spruchgericht an die gesetzlich festgelegte Höchststrafe von zehn Jahren Gefängnis gebunden. Es darf nicht so handeln, wie die unterbliebene Revolution gehandelt hätte.

Die Justizkritik darf sich alsoniemals durch – ein revolutionäres Ressentiment fortreißen lassen. Sie muß zunächst einmal die Gesetze und das Verfahren kennen, sehr gründlich, kennen. Und keinesfalls kann ein Justizkritiker überzeugen, der selbst ein verkappter Revolutionär gegen die Demokratie ist. Erhebliches Mißtrauen ist geboten, wenn von "formalem Recht", von "falscher Objektivität", vom "Volksempfinden" gefabelt wird, wenn der Ruf nach dem "Volksrichter" erklingt. Es ist kein Zufall, daß die Kommunisten am lärmendsten unsere Rechtspflege schmähen. Aber blicken wir doch hinüber in die Ostzone. Da fängt es schon an mit den "Volksrichtern", die ihre sehr mangelhafte Kenntnis des Rechts durch blinde Unterwerfung unter die kommunistische Parteidoktrin auszugleichen haben. Das "gesunde Volksempfinden" war schon einmal die Ausrede für die Willkür der "Volksgerichtshöfe". Im totalitären Staat – sei er rechtstotalitär oder linkstotalitär – gilt nur der Wille der Machthaber. Er kann keine Justiz anerkennen, die unabhängig und nur an das Gesetz, das heißt an den wirklichen Volkswillen, gebunden ist. Die kommunistische Justizkampagne will die Demokratie nicht verteidigen, sondern untergraben. Das sollte jeder bedenken, bevor er ihr, wenn auch mit etwas leiseren Tönen, Hilfsstellung leistet Auch bei der Justizkritik darf man sich nicht aus Angst vor der radikalen Konkurrenz selbst radikal gebärden.

Wer die Entwicklung im deutschen Westen mit Aufmerksamkeit verfolgt, muß feststellen, daß innerhalb der Justiz der ehrliche Wille besteht, Laienrichter, stärker als je zuvor an der Rechtspflege zu beteiligen. Ehrenamtliche Laienrichter, die auf begrenzte Zeit nebenberuflich tätig sind, sind natürlich etwas ganz anderes, als hauptberufliche und bezahlte ,Volksrichter". Um die Schwurgerichte ging der politische Kampf schon im Revolutionsjair 1848. Bei den neuen Schwurgerichten, die im Jahre 1948 ihre Tätigkeit beginnen, nahen die Geschworenen nicht nur wie früher auf. "schuldig" oder "nichtschuldig" zu erkennen, sondern gemeinsam mit Berufsrichtern das Urteil zu finden. Das ist eine durchaus demokratische Entwicklung. Die neuen Schwurgerichte haben gerade auch die "Verbrechen gegen die Menschlichkeit", also die typischen Nazi verbrechen, zu ahnden. Und es ist viel zuwenig bekannt, daß bei den Spruchgerichten von Anfang an jeweils zwei Laienrichter neben einem Berufsrichter tätig sind. Es ist bezeichnend, daß dieöffentliche Kritik an Spruchgerichtsurteilen sich regelmäßig gegen den Berufsrichter wendet. Von der Tatsache, daß die Laienrichter dabei immer in der Mehrheit sind, wird nicht gesprochen. Diese Laienrichter sindsehr sorgfältig daraufhin ausgewählt, daß sie nicht nazistisch belastet sind. Sie sind wirklich Vertreter einer demokratischen Öffentlichkeit. Die Kritik an Spruchgerichtsurteilen kommt daher; genau genommen, darauf hinaus, daß die Öffentlichkeit die Öffentlichkeit tadelt. Bleibt noch zu vermerken, daß als Berufsrichter bei den Spruchgerichten nur tätig sein darf, wer der NSDAP nicht angehört hat and auch keinAmt in einem der angegliederten Verbände bekleidet hat. Bei anderen Gerichten ist eine begrenzte Zahl ehemaliger nomineller Pgs – selbstverständlich nach ordnungsmäßiger Entnazifizierung – zugelassen. Aber auch dort handelt essich nur um eine Minderheit der Berufsrichter.