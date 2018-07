Am Ende des 19. Jahrhunderts stießen eine Reihe Forscher, der Deutsche Adolf Mayer, der Holländer Beijerinck der Russe Iwanowski, die Kochschüler Löffler und Frosch inein Neuland vor, in dem die "allerkleinsten Feinde des Menschengeschlechtes" wohnen. Sie fanden merkwürdige "Erseger", wesentlich kleiner als Mikn> ben, die man nach denKriteries der ~Bakteriologie nicht zu diesen rechnen konnte. Sie passierten die üblichen bakteriologischen Filter, man konnte sie in den Mikroskopen nicht sehen, und sie vermehrten sich nur in lebenden Zellen und nicht, auf dem künstlichen Nährboden der Bakteriologen.

(- Man nannte diese Agentien, die von einigen ihrer Entdecker fürtote Substanzen, für fermentrtige Gebilde oder derg!eiehe%, für Stofte also, fie sich vermehren, können, gehalten werden, jyiren. Allmählich wurde gefunden, daß eine große Anzahl voä. Krankheiten bei Menschen, Tieren und Pflanzen durch solche Viren bedingt Jwrerden, zum Beispiel Pocken, Masern, Kinder Jähmung, Windpocken, Tollwut, Gürtelrose, Gelbfieber, Fleckfieber, Herpes, Grippe Und schließlich def Schnupfen nd viele "andeji?. Bie SSfiren verhalten sich im Organismus fast genauso wie die üblichen "Mikroben. Sie rafen ähnliche Krankheitserscheinungen hervor. Sie ver ehren sich in rasendem Tempo Auch" die Methoden der Vifusbekämpfung und der Hei Iwng sind keine anderes ""als bei den Mikrobe Wiren passen sich im Interesse der Fortpflanzung ihrer An geänderten Lebensbedingungen in. tanem erstaunlichen Maß an. Aber e bestand fur die meisten Forscher und vor aüem für die Stete lange Zeit kein Grund, die Virea für !mf einzelnen noch unbekannte Art von Mikroben, etwa für Ultramikroben, also für Lebewesen zu halten, die einfacfi nur kleine Sind, als Mikrobea. Merkwürdig war von vornherein immer die unerhörte Kleinheit dieser" Agentiea Durch raffiniert ausgedrehte chemische und physikalische Methoden gelang es dann, bestimmte Aussagen übef ihre Form und Größe zu machen. Zu den Kleinsten Viren gehören die der Maul- und Klauenseuche. Sie messen ach: bis zwölf millionsÄl Millimeter. Zu den großen Viren rechnet ma"n"die Erreger der Pocken und der Papageienkrankheit mit 150 oder 250 millionstel Millimetern. Dazwischen steht ene fast ununterbrochene Reihe, die sich von den Bakterien bis zu den größten Eiweißmolekülen erstreckt. Nachdem endlich eine Skala über die GrößenVerhältnisse der Viren aufgestellt war hielten viele. Forscher es, für unmöglich, diß zumindest die kleinen Viren, die an die Größe von toten Molekülen reichen, lebender Natur seien Sie verwiesen immer wieder auf die Erfahrung der Chemiker die Stoffe kannten, die sie Autokatalysatorn napntfti, und die die Fähigkeit besitzen, sich nachjthemischen Gesetzen zu vermehren. Es gibt also Moleküle, die sich vermelren können. Das ist kein Zweifel. Und es ist sicher, daß diese Stoffe, deren Vermehrungsvermögen chemisch erklärbar" ist, keine Spur Leben k sich tragen. Warum sollten bestimmte Viren, diejenigen, die sich <ler Grenze der chemisch definierten Moleküle oder Makromoleküle nähern, nicht solche Autokatälysatoreri sein? Es kam der Internationale Kongreß der Mikrobiplpgen in London im Jahre 1935. Der amerikanische Chemiker. Dr. W. M. Stanley aus Princetoa berichtete über seine Experimente und Analysen die er mit dem 1 zucrs; bekannten Virus, dem Erreger der sogenannten MosaikKrankheit des Tabaks gemacht hatte. Die neuesten, gerade Jn Amerika so vollkommen entwickelten, Methoden der Eiweiß- und Ferment forschung hatte er angewandt, um der Natus dieses Virus auf den Grund zu kommen. Er habe gefunden, daß r dieses Virus ganz zweifellos ein . Eweißmolekül sei. Denn es sei ihm gelungen, den Erreger na_ch allen Regeln def chemischen Kunst als Eiweißverbindung (Nttcleoproteid) in reiner Form zu kristallisieren. Ein Kristall sei wie der andere. Man habe nichts als Moleküle vor sich, Moleküle von komplizierter Bauart wnd enormef Qröße, aber Moleküle, die in der leibenden Zelle sich, vermehren. Ein kaum meß bafer Bruchteil dieser" toten Substanz vermöge im rasenden Tempo seiner VermehruÄg eine ganze Kultur von Tabakpflanzen mosaikkrank z macien. GsAz ohne Zweifel werde die Forschung noch eine Reihe anderer 1 Vfren als Eientlarven.

Das Virusmolekül der Tabakmosaikkrankheit besieht — soweit bisher bekannt — zu 50 v. H. aas Kohlenstoff, zu" "l 6 v JH aus Stickstoff, zu 7 5 T. H aus Wasserstoff. Es enthält, relativ Heine Mengen von Schwefel und Phosphor. Für seine chemische. Organisation höchst charakteristisch ist merkwürdigerweise die Nucleinsäure, die für die 2e!l<; von höchster Bedeutung ist. Denn an die Nucleinsäure sind Vermehrung und Vererbung aufweine uns noch unbekannte Art gebunden.

- Ist die Grenze zwischen Organismen und Molekülen gefallen? Sind kristallisierbare Viren dift Grenzbewohner zwischen den Reichen des Toten und des Lebendigen? Die Erforschung der Virusnioleküle hat — s neinr Stanley — "neue Gründe für die Auffassung geliefert, daß Lebenauf einem besonderen Zustand der Materie beruht und das Prinzip des Lebeiwpbänomens- nicht plötzlich auftritt, sondern > aller Materie irmewohnt a.

Die Forschung icp weiter. Eine große Anzahl pflanzlicher ond tierischer Virusastten wurden, als einheitliche tote Eiweißstoffe enthüll. Aber die Forscher hütca sieh, nun gleich alle Virusarten zu Molekülen zumachen. Vielleicht — so meinen einige — gibt es einen Obergang von den aus einem Eiweißstoff bestehenden Vhusarten über die komplizierten großen Arten der Viren der rPocken und der Papageienkrankheit zu den Rickettsien, deh Erregern des Fleckfiebers, und schließlich zu den einfachsten Mikroorganismen. Vielleicht? Es ist sicher, daß die von Stanley begründete Biochemie der Viren und die Entwicklung der Erkenntnismittel, insbesondere auch des Elektronenmikroskopes, Wichtiges zur Lösung dieser Frage beitragen werden. Der Weg ist bezeichnet, die ersten Schritte sind getan. Neue Erfahrungen sind gemacht und neue Probleme haben sich ergeben. Tiefer ist die Forschung in- die Organisatiofl des Tabakmosaikvirus eingedrungen Das ist von der größten Bedeutung audi für die Philosophie und die Frage nach dem Wesen des Lebens.

Während de letzten Krieges gelangen in. Dahlem, im "Forscherkreis um Butehandt, Dr. G. Schramm erstaunliche Experimente Er stellte nach den "neuesten chemischen uncf physikalischen Methoden mit aller Sicherheit fest, daß- das Riesenmolekül des Täbakmosaikvirus nach bestimmten Prinzipien aus einheitlich organisierten Teilstücken zusammengesetzt ist. Diese sind von bestimmter chemischer Beschaffenheit, haben gleiche Größe nd die nämliche Gestaltung. Sie fügen sich in einer wunderbaren inneren Ordnung zum Gesamtmolekül des Virus zusammen. Röntgenstrahlen und Elektronenmikroskop halfen diese innere Architektur, durclj, die das Wesen und Verhalten des Virus bedingt ist, enthüllen. Feine chemische Methoden sind notwendig, um daS%Virus in seine einzelnen Grundbausteine auseinander zu nehmen Es gelang- Schramm —< sogar auf verhältnismäßig einfache Weise —< diese Einzelteile wieder zum Ganzen des Virus zu synthetisieren. Dieses Virus ist, nach allen Ergebnissen der chemischen und physikalischen Untersuchung, dasselbe, wie das Ausgangsyirus. Aber es "lebt" nicht. Das künstliche rüekgebildete Yirasm01ekül hat nicht mehr die Fähigkeit, sich die Chemiker bei ihrer Resyntaese einen Fehler gemacht? Oder fehlt ihnen das berühmte "geistige "Band", an dem das "Leben" des Virus hängt? Andere — so Butenandt — vergleichen die Virusmoleküle mit den Gene, den materiellen Trägern der Mendelschen Erbeigenschaften, die ihren Ort an bestimmten Stellen der Chrömo somen haben und von vielen als Moleküle mit autokatalytischer Vermehrungsfähigkeit abgesehen werden. Man hat Gene mit Röntgenstrahlen bestrahlt, h at bestimmte Bezirfce dieser Moleküle getroffen, die Moleküle in ihrer inneren Organisation verändert. Es gelang mit so veränderten Gene erblich bleibende Veränderungen, sogenannte Mutationen, herbeizuführen. , Bestimmte Versuche deuten darauf hin, daß man "durch Wärmeeinwirkung erbliche Änderungen auch bei Virusmolekülen herbeiführen kann. Pflanzensaft, der das kristallisierbäre Virus einer bestimmten Kartoffelkrankheit ftithält, birgt, wenn er erwärmt wird, erblich ve(jänd erte 2finMarten. Aber mit Röntgenstrahlefl ließ sica bisher eine Mutation von Virusmolekiilen außer- halb der Pflanze nicht auslösen. Das material ist allerdings noch sehr klein. Dagegen stellten sich beim Tabakvirus Mutationen der Bestrahlung von lebenden viruskrankea Tabakblättern ein Geht dje Grenze zwischen Tpd und Lsben mitten durch das Reich der Viren hindurdb> Leben nur die größeren Virusam, di&den Eindruck von primitiven Organismen machen, von Ultraorganismen, die nicht in der Form der Zelle organisiert sind? Und die Virusmoleköle? Sind sie wirklich "tot"? Gewinnen sie Leben nur im Wechselspiel mit den lebenden Zellen, die sie befallen? Wird es- uns möglich sein, durch immer reifere Analyse dieser Gebilde dahinter zukommen, ob Leben nur an die Form der Zeile oder einer zellähnlichen Organisation voa Stoff und Energie gebunden- ist? Oder müssen wir annehmen, daß das, was wir Leben nennen, auf ne uns unbekannte Weise schon in Molekilen und Kristallen vorhanden ist und nur die na bekannten Formen und Fähigkeiten des Leben erst gewinnt, wenn es den Stoff, in höherer Ars rganisiert hat? 7 Versuch