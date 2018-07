Lyrik ist die verantwortlichste Form der Sprachgestaltung, und das Aufblühen unserer Dichtung nach diesem zweiten Krieg ist Last und Beglückung zugleich. Last: weil es eine Flut Minderwertiger Durchschnittsverse aufgeschwemmt hat, Beglückung: weil offenbar eine neue Vertiefung des deutschen Sprachklangs eingetreten ist. Gotthard de Beauclair, der Jean Morias und den französisch dichtenden J. Papadiamantopoulos übertrug, sowie. Gerhard Haug, der Arthur Rimbauds Illumination verdeutschte (Ellermann-Verlag, Hamburg) beide sprachmächtig –, zeigen, welche ungewöhnliche Feinheit der europäischen Lyrik; damals schon erobert wurde, und geben zugleich einen Maßstab, an dem die neue deutsche Lyrik gemessen werden sollte? Doch eher als letzte Verfeinerung ist eine philosophische Verinnerlichung von besonderen Graden bei dem Lyriker Hans Friedrich Nossack zu beobachten, dessen Gedichtband im Wolfgang-Krüger-Verlag, Hamburg, erschien oder frei Fritz Usinger, der seine Gedichtsammlung "Das Glück" im Darmstädter Verlag veröffentlichte. Wie schlicht und symbolhaft ist das Orgelspiel von Fritz Usinger poetisch ausgewertet, wie erstaunlich ist Nossacks Aussage über den Dichter! Georg Schneiders Gedichtfolge über Barlachs "Fries der Lauschenden" ist ebenso, wieHolthusens "Klage um den Bruder" (beide im Ellermann-Verlag, Hamburg) kultivierte Lyrik, in der die sprachliche Zucht klangschön zusammenstrahlt. Sprachliche Sicherheit kennzeichnet auch die Lyrik von Maria Jochum, die im Rilke-Ton echter Erschütterung die Kriegs- und Verfolgungsgreuel in dem Bändchen "Unterwegs" wiedergibt (Carolus-Druckerei, Frankfurt a. M.). Gewandtheit zeichnet Dagmar Nick ("Die Märtyrer") und Roland Marwitz ’("Nachklang) aus. Beide Bücher sind beim Drei-Fichten-Verlag, München, erschienen. Vergleicht. man diese lyrische Expansion mit der überlieferten Lyrik der Romantik, die der Wolfgang-Krüger-Verlag in einer geschmackvollen Anthologie, zusammengestellt von Ernst Hauswedell, herausgebracht hat? dann offenbart sich, daß wir bei einigen der Besten doch eine echte Fortsetzung der Tradition erleben – und das will viel besagen, zumal wir uns des Gefühls nicht erwehren können, daß von dieser Lyrik noch Außerordentliches zu erwarten ist. Egon Vietta.