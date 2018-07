Das Klärbecken der italienischen Wahlen hat seine Elemente geschieden und ihre tatsächliebe Stärke deutlich gemacht. Daß hierbei die Kraft der Christlichen Demokraten zu einer Quelle europäischer Erleichterung geworden ist, wer wollte sich darüber angesichts so vieler totalitärer Bedrohungen verwundern? Für die Regierungstechnik de Gasperis bedeutet es eine ideale Erleichterung, daß die Wahlen ihm die absolute Mehrheit in beiden Häusern gebracht haben. Noch allerdings muß sich das Bild der endgültigen Zusammensetzung des Senats klären, denn die 107 Senatoren, die vom Staatspräsidenten ernannt worden sind, entweder Weil sie besondere Verdienste um Künste und Wissenschaften oder, weil sie mindestens zehn Jahre in faschistischen Gefängnissen aufzuweisen haben, beeinflussen natürlich die Arithmetik der Sitze, um so mehr, als unter diesen Gefangenen des Faschismus sich möglicherweise die Anhänger der Volksfront in der Majorität befinden. Des individuelle Charakter dieser Ernennungen und andererseits diese automatische Gefangenenklausel führen amerikanische Meldungen, wonach die Neuernennungen – auf die Parteien entsprechend dem Wahlergebnis aufgeschlüsselt werden sollen, ad absurdum, und\es bleibt ein Gegenstand gespanntester Neugier, wie nun tatsächlich der Senat .aussehen wird. Wichtig ist dies deshalb weil die Verfassung nur lakonisch besagt: "Die Regierung bedarf des Vertrauens beider Häuser", aber keinerlei Vorschrift "darüber enthält, was nun eigentlich werden soll, – wenn eines dieser Häuser, also etwa der Senat, dieses Vertrauen verweigert.. Sinngemäß wird, in einem solchen Falle wohl der Oberste Verfassungsgerichtshof in--Funktion treten, der alle Streitfragen zwischen Exekutive und Legislative oder zwischen staatlichen Organen untereinander zu entscheiden hat.

Inzwischen beginnt das Wahlergebnis seinen ersten Niederschlag zu finden. Unter den Nenni-Sozialisten machen sich die ersten Zeichen nachlassender Gefolgschaftstreue für die Kommunisten bemerkbar, und einer ihrer Abgeordneten, Romita, hat bereits das Bedürfnis eines selbständigen Kurses sehr nachdrücklich angemeldet. Am Sonnabend ist außerdem die Verschmelzung der Partei mit den Kommunisten offiziell abgelehnt worden. Auf Seiten der Regierung zeigen die Erklärungen de Gasperis, daß man sich der Ver-Erklärungen des Erfolges bewußt ist. Die Ankündigung einer vernünftigen Bodenreform vor – allem in Süditalien zeigt das Bestreben, die gerade in diesem Teil des Landes sehr extremen Mißverhältnisse auf agrarischem Gebiet zu beseitigen und damit den Kommunisten einer ihrer Hauptpropagandamomente nehmen.

Auf Seiten der Kommunisten wird sich der weltanschauliche Kampf wahrscheinlich verstärken und wird sich offener als je gegen die katholische Kirche, richten, die man aus wahltaktischen Gründen in allen jüngsten Erklärungen toleriert hatte. Tatsächlich hat der Wahlkampf ein politisches Tatsächlich des Vatikans mit sich gebracht, wie es in dieser Stärke seit langem nicht mehr verzeichnet werden konnte. Das volle Gewicht der verzeichnet Lehre und der volle Einfluß des Klerus sind in die Waagschale geworfen worden. Insofern haben die Anhänger Togliattis nicht ganz unrecht, wenn sie von der Entfaltung geistigen Druckes sprechen. Sie ver-Entfaltung allerdings, daß es das eigenes totalitäre Prinzip des Kommunismus ist, das diesen geistigen Einsatz für den verantwortungsbewußten Menschen zur Pflicht der Abwehr macht und damit auch den geistlichen Einsatz des Klerus. Kein Erfolg wird, ohne einen Preis errungen, und in diesem Falle bestand er in einem unvermeidlichen Verlust an unpolitischem Charakter. Das mag auf die künftige Gestaltung der Dinge sehr weitreichende und durchaus zweischneidige Rückwirkungen haben, aber es war die unerwünschte Mitgift einer Notlage und einer Notwendigkeit.

v. Dewitz