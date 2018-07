Inhalt Seite 1 — Problematische Wiedergutmachung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unrecht muß wieder gut gemacht werden. Die Wiedergutmachung des Unrechts an den vom Naziregime Verfolgten ist ein ethisches Postulat, gleichzeitig aber ein materielles Problem, Wir. müssen uns damit auseinandersetzen, in allem Ernst und mit dem festen Willen, die Opfer dieses Unrechts oder deren Hinterbliebene zu entschädigen, die Urheber der Verfolgungen und ihre Helfer zur Verantwortung zu ziehen und den Nutznießern das unrechtmäßig erworbene Gut wieder abzunehmen. Soweit Rückerstattung nicht möglich ist, muß Ersatz geleistet werden, und von jedem, dem im Zusammenhang mit diesen Verfolgungen ein sittenwidriges Handeln zur Last fällt. Und man darf fordern, daß diese Grundsätze gesetzlich festgelegt werden.

Bisher, wurde der Forderung nach einer gesetzlichen Regelung dieser Frage nur in der amerikanischen und französischen Zone entsprochen, während, man sich in der britishen damit begnügte, die Anmeldung "entzogener" Vermögensstücke anzuordnen. Während die – Verordnung Nr. 120 der französischen Militärregierung sich auf die Festlegung der leitenden Grundsätze beschränkt, und damit der richterlichen Auslegung freien Spielraum läße, ist das Gesetz Nr. 59 der amerikanischen Militärregierung ein kasuistisch ziseliertes, rein technisch gesehen geschickt und gründlich ausgearbeitetes Werk, dessen Verfasser über ungewöhnliche Kenntnisse des deutschen Rechts verfügen müssen; Um so bedauerlicher, ist es, daß ihnen dabei nicht der Geist der Gerechtigkeit, sondern das Streben nach Vergeltung die Feder geführt zu haben scheint. Es ist bekannt, daß der süddeutsche Länderrat nicht bereit, war, für den ihm vorgelegten. Entwurf des Gesetzes Nr. 59 die Mitverantwortung zu übernehmen, Das ist nur zu verständlich, wenn man dessen Inhalt und voraussichtliche Wirkungen unvoreingenommen betrachtet. Es kommt doch aber wohl gerade heute darauf an, die Entwicklung in eine. Bahn zu lenken, auf der altes Unrecht gesühnt werden kann, ohne daß im Namen eines Gesetzes neues und oft schwereres begangen wird.

Jedes Gesetz soll dazu dienen, dem Grundsatz "Jedem das Seine" Geltung zu verschaffen. Das Gesetz Nr. 59 aber verleugnet diese moralische Basis bereits in Artikel 1 Absatz 2, indem es bestimmt, auch gutgläubig und ordnungsmäßig erworbene Rechte anderer Personen müßten hinter den Anspruch des Rückerstattungsberechtigten zurücktreten. Der Gesetzgeber gibt also bewußt den -Grundsatz der Objektivität, und Gleichberechtigung preis. Sollte nicht die Erinnerung an die berüchtigte These "Recht ist, was dem Volke nützt" eine hinreichende Warnung, vor. jeder Einschränkung der objektiven Rechtsfindung sein? Bekanntlich richtet Willkür niemals größere Verheerungen an, als wenn sie – in die leidenschaftslose Form juristischer Diktion gekleidet ist.

Das Gesetz erklärt alle Veräußerungsgeschäfte für anfechtbar, die ein "politisch Verfolgter" in der Zeit zwischen dem 15. August 1935 und dem S. Mai 1945 vorgenommen hat, gleichgültig, ob der Gegenkontrahent dabei die Notlage des Verfolgten ausnutzte oder einen kaufmännisch einwandfreien Handel vornahm, oder gar dem Partner noch einen Dienst damit erwies. Dem erpresserischen "Arisierer" wird also der korrekte, ja sogar der hilfsbereite Vertragspartner praktisch gleichgestellt. Nur wenn der Erwerber nachweisen kann, daß er sich der Vermögensinteressen des Verfolgten in besonderer Weise und mit wesentlichem Erfolg angenommen habe, entfällt die Rückgabepflicht. Dieser Beweis wird aber kaum jemals zu führen sein; denn der Erfolg etwaiger Bemühungen, für den Verfolgten Vermögenswerte ins Ausland zu schaffen, hing nicht vom guten Willen des Erwerbers ab, sondern von dem Verhalten der Staatlichen Stellen. Rechtspolitisch bedeutet diese Unterschiedslosigkeit im Wiederauf- – leben der These von der "Kollektivschuld", die hier, doppelt ungerecht wirkt, wel mancher Erwerber redlich bestrebt war, die Interessen des Verfolgten zu wahren. Dadurch hob er sich vorteilhaft von der Kategorie der farblosen Mitläufer ab, die zu jeder Missetat schwiegen und sich in die Passivität zurückzogen.

Bei der Aufhebung der "anfechtbaren" Geschäfte allein. läßt es das Gesetz indessen nicht bewenden. Normalerweise stellt eine Anfechtung die Parteien so, als hätten sie das Geschäft niemals abgeschlossen. Damit ginge das Risiko eines zufälligen Verlustes des Objektes während der "Entziehungszeit" zu Lasten des Anfechtenden. Gerechterweise sollte dieser Grundsatz für den Verfolgten ebenso gelten, wie für den nicht verfolgten Deutschen, zumal jeder in Deutschland Lebende jenem Risiko in übernormalem Maße ausgesetzt war.

Das Gesetz Nr. 59 ist anderer, Ansicht. Zwar soll der Verfolgte theoretisch dem Erwerber das seinerzeit empfangene Veräußerungsentgelt. zurückgeben. Aber dieses Prinzip wird praktisch bis zur Bedeutungslosigkeit durchlöchert. In Artikel 17 heißt es, daß bei Rückgabe des Entgelts die Geldentwertung außer – Betracht zu bleiben habe. Überdies hat der Verfolgte den Kaufpreis nur insoweit zurückzuerstatten, als er. seinerzeit die freie Verfügung darüber hatte. Ist also ohne Schuld der Rückgabepflichtigen das Entgelt von – der Gestapo beschlagnahmt worden, so braucht der Veräußerer überhaupt nichts zurückzahlen und kann seinen damaligen Vertragspartner auf den höchst fragwürdigen Entschädigungsanspruch gegen eine staatliche Stelle verweisen, Ist der Gegenstand zerstört oder beschädigt, so braucht der Verfolgte nicht mehr zu vergüten – und zwar in Papiermark – als den Wert des Objekts im Zeitpunkt der Rückerstattung. Die Tendenz zur einseitigen Bevorzugung des Verfolgten tritt, auch.sonst mit einer oft peinlichen Kleinlichkeit zutage. So werden. zum Beispiel die Bestimmungen des ‘ Mieterschutzgesetzes weitgehend außer Kraft gesetzt und können, Dienstverträge, die der Erwerber eines zurückzugebenden Unternehmens mit Angestellten geschlossen hat, ohne Rücksicht auf Kündigungsschutz aufgehoben werden. Ferner wird bestimmt, daß einer der drei Richter der Wiedergutmachungskammer aus den Kreisen der Verfolgten stammen müsse. Es ist nur gut, daß wenigstens eine unmittelbare Verständigung zwischen den Parteien zugelassen ist. Menschliches und wirtschaftliches Verständnis auf beiden Seiten werden hoffentlich bei Verhandlungen von Mann zu Mann in vielen Fällen eine bessere und gerechtere Lösung finden, als sie das Gesetz vorsieht.

Was geschieht aber in den zahllosen Fällen, in denen der Verfolgte oder seine direkten Erben nicht mehr auffindbar sind? Hier tritt eine Na difolgeorganisation an die Stelle des Verschollenen. Und dies ist wohl die verhängnisvollste Fehlkonstruktion des Gesetzes. Der Rückerstattungsanspruch, ein reines Individualrecht, wird entpersönlicht, und ein anonymes Gebilde macht alle aus dem Gesetz resultierenden Ansprüche geltend. Aktienpakete, Grundstücke jeder Art, landwirtschaftlichen Besitz, Industrie- und Handelsunternehmungen sowie Mobilien gehen mehr oder weniger entschädigungslos auf diese Organisation über und werden in ihrer Verwaltung zusammengefaßt und kommerziell verwertet. Es wird also im Zeitalter wirtschaftlicher Dezentralisation ein neuer, noch dazu unorganisch zusammengesetzter Mammutkonzern geschaffen, der als wirtschaftliches Machtzentrum nur mit der Arbeitsfront unseligen Angedenkens verglichen werden kann. Niemand wird begreifen, warum zu diesem Zweck rigorose Eingriffe in das Wirtschaftsgefüge und das Privateigentum notwendig sind, die praktisch, niemandem nützen, sondern nur schwersten Schaden anrichten. Wiedergutmachung setzt begrifflich auf der einen Seite das Vorhandensein einer Person, an der etwas wiedergutzumachen ist voraus, auf der anderen Seite eine Person, die etwas wiedergutzumachen hat. Hier fehlen beide. Die Rückerstattung wird zur nackten Willkür.