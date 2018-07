In Durchführung des Beschlusses des Bipartite Board hat der Verwaltungsrat des vereinigten Wirtschaftsgebietes "mit Wirkung vom 1. April neue Eisen- und Stahlpreise derart angeordnet, daß die Tonne- Rohstahl (Rohblöcke) um 66 auf 149 50 RM, Stabstahl um 97 50 auf 212 50 RM und Handelsfeinbleche um 116 auf 300 RM im Preise heraufgesetzt werden Mit diesen Erhöhungen sind die Forderungen verbunden, daß die Stahlsubvenriorien (in Höhe von 50 RM je Tonne Rohstahl für die entflochtenen Werke) wegfallen und daß die Werke die Auslandserze nach dem Umrechnungssätz von 30 Dollarcents = l RM bezahlen. Die Eisenindustrie weist darauf hin, daß sie unter diesen Voraussetzungen mit den genehmigten Preiserhöhungen bei den heute schwimmenden Kosten nicht auskomme, daß sie sich, vielmehr schlechter stehe als vorher. Ihre Rechnung ist folgendes In der Erhöhung um 66 RM (für Rohstahl) sind enthalten: 12 50 RM für Verteuerung der Kohl (nur bis zum Rohstahl), 8 50 RM für in Aussicht stehende Schrottverteuerung, 2 80 RM für Preiserhöhungen von feuerfestem Material usw , 2 15 RM für "erwartete Verteuerung der Fnlandserze.

25 95 RM Um diese etwa 26 RM vermindert sich also die zugestandene Erhöhung voa 66 RM, so daß 40 RM bleiben. Die Verwendung von Auslandserzen zu den bisherigen Inlandsstopppreisen stellt durch geringeren Kokseinsatz eine Verbilligung voa etwa 9 50 RM dar, die zu den 40 RM hinzuzurechnen sind ( = 50 RM). Unsicher bleibt, ob die nötigen Mengen von Auslandserzen zu beschaffen sind. Der Umrechnungskurs von 30 Dollarcents für l RM macht "bei der Verwendung von Auslandserzen eine Verteuerung von etwa 15— :16. RM aus, so daß alsoden Werken eine Preisaufbesserung von 34—35 RM (50 weniger 15—16) bleibt. Sie sind also schlechter gestellt als bisher bei der Subvention von 50 RM, mit der sie kostenmäßig ungefähr ausgekommen waren. In der erwarteten höheren Kapazitätsausnutzung — der Kalkulation sind 6 Millionen t Roh$tahl zugrunde gelegt, deren Erreichung in nächster Zeit fraglich ist — und in der Steigerung der Einzelleistung liegen zwar für die Zukunft gewisse Ausgleichsmöglichkeiten, die sich aber vorerst nicht verwirklichen "lassen. Dazu kommt, daß die in Aussicht stehenden Lohnerhöhungen in d_en neuen Preisen ebenfalls noch nicht berücksichtigt sind. Da die erhöhten, deutschen Eisenpreise noch hinter den im Ausland zur Zeit geltenden Notierungen liegen (USÄ Stabstahl franko New York = 246 RM, englischer Stabstahl im Inland = 274 RM, belgischer Stabstahl fpb Antwerpen = 332 RM), könnte man vielleicht auf den Gedanken komme, daß durch die Ausfuhr ein gewisser Ausgleich herbeizuführen wäre; dieser Weg ist aber schon deswegen- nicht gangbar, weil das Ausfuhrkontingent nicht zu Buche schlägt.

Die Verlustwirtschaft in der Eisenindustrie würde also bleiben, wenn nicht die Preise erneut erhöht oder weitere Subventionen gezahlt oder die Preise von Auslandserzen manipuliert werden. Da man die von dem Bipartite Board beschlossene Preiserhöhung nicht sofort oder bald wieder ändern wird — die deutsche Eisenindustrie war bei der neuen Preisfestsetzung nur zeitweise und ohne vollen Erfolg eingeschaltet —, so bleiben die beiden anderen. Möglichkeiten, über die auch in Frankfurt verhandelt wird. Von der Neuregelung der Eisenpreise werden die entflochtenen Gesellschaften ganz besonders betroffen, da sie (neben dem geringen Aktienkapital) ohne Reserven sind und bei ihrer Konstruktion (Benutzungsverträge) auch nicht über Anlagen verfügen, die als Kreditunterlagen gelten könnten. Die"?on d 7nAstark kritisierte Konzemmischrechnung fällt für sie aus; man kann auch nicht annehmen, daß Kredite von den Konzernen In Frage kämen, wenn diese dazu überhaupt in der Lage und gewillt wären.

Die Heraufsetzung der Eisenpreise, die von den Verbrauchern zu tragen is, hat also, zwar das fwichtige Problem angefaßt, aber ebenso wie bei der Kohle keine endgültige Regelung herbeigeführt, was auch bei der seit langem bestehenden Diskrepanz zwischen Unkosten und Erlösen, der verfahrenen und unsicheren allgemeinen Lage und der Notwendigkeit, im Zusammenhang mit der erwarteten Währungsreform zu einer vernünftigen Wirtschaftspolitik zurückzufinden, noch nicht möglich "war.

