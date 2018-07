Noch neuerdings (Nr. 15 vom April 1948) ist in der "Zeit" darauf hingewiesen worden, daß die Gedenkfeiern der Revolution von 1848 mit Resignation durchgeführt? wurden und nur Resignation zurückließen. Dieser Sachverhalt muß seine tieferliegenden Gründe haben. Sollten sie nicht darin liegen, daß zwar eifrig versucht wird, aus den Ereignissen des Jahres 1848 ein politisches Dogma für die Gegenwart herzuleiten, daß aber dieser Versuch nicht überzeugen kann? Bei näherer Betrachtung ergibt sich, was instinktiv offenbar allgemein empfunden wird: die deutsche Revolution von 1848 ist als politischer Vorgang ein verfehltes Ereignis. Verfehlt in ihrer verfassungspolitischen Zielsetzung, Freiheit in einer dem europäischen Kontinent nicht angemessenen Form, nämlich als Parteien-Parlamentarismus, nach Deutschland zu übertragen. Zum Mißerfolg verurteilt auch in ihrem gutgemeinten, vaterländischen Streben, die deutsche Einigung auf Grund freiwilliger Verständigung und nicht unter dem Druck einer vorherrschenden Macht herbeizuführen.

Ein deutscher Historiker, dessen freiheitliche Gesinnung außer Zweifel steht und der auch in der angelsächsischen Welt durch höchste Ehrungen anerkannt ist, Friedrich Meinecke, wurde in diesen letzten Jahren nicht müde zu betonen, daß der wahrhaft zukunftsvolle Versuch deutscher Verfassungsbildung aus der Nachwirkung der deutschen Befreiungskriege heraus im Jahre 1819 unternommen – und gescheitert ist. Er weist in seinen letzten Schriften ("Die deutsche Katastrophe" und "1848. Eine Säkularbetrachtung") auf die Ideen hin, die damals in Preußen der Schöpfer der Landwehr, General Boyen, und der Verfassungsminister Wilhelm von Humboldt in die Tat umzusetzen versuchten: Einführung einer Volksvertretung auf berufsständischer Grundlage mit beschließenden Befugnissen; Verfassung nicht zu Gunsten des einzelnen Staatsbürgers allein, sondern auch zur Hebung des Staatsganzen. Wie es in Humboldts großer Verfassungsschrift von 1819 heißt: der Sinn einer Verfassung ist es, "dem Staate in der erhöhten sittlichen Kraft der Nation und ihrem belebten und sinngemäß geleiteten Anteil in ihren Angelegenheiten eine größere Stütze und eine sichere Bürgschaft seiner Erhaltung nach außen und seiner immer fortschreitenden Entwicklung zu verschaffen". Gegenüber den westeuropäischen Verfassungen wahrt Humboldt einen Abstand, den der spätere Liberalismus nicht mehr innegehalten hat und der besonders ja den Verfassungsforderungen der für die öffentliche Meinungsbildung in Deutschland so maßgebliche liberale Führer wie Rotteck und Welcker so ganz verloren ging. Die bestehenden westlichen Verfassungen, äußert Humboldt, "hatten im Grunde (außer der äußeren Form der englischen, da das innere Wesen derselben nachzuahmen unmöglich ist) die amerikanische, die gar nichts Altes vorfand, und die französische, die alles Alte zertrümmerte, zum Muster. Dieser Typus darf in Deutschland nicht angewandt werden."

Bemerkenswert, daß aus verwandter Grundeinstellung im gleichen Jahre 1819 eine doch so anders geartete Persönlichkeit aus süddeutschkatholischem Kulturkreis, Joseph Görres, in seiner berühmten Flugschrift "Teutschland und die Revolution" die freiheitswidrigen Karlsbader Beschlüsse geißelte und für alle deutschen Staaten Verfassungen forderte, zugleich aber für Deutschland die "parlamentarische Komödie" nach westlichem Vorbild verwarf, sich gegen Parlamente aussprach, "die auf nichts ruhen als den Coterien der Hauptstadt und der Zeitungen" und gegen das "langweilige Scherzspiel" protestierte, "die Minister, die ihrerseits mit allen Seiltänzerkünsten sich im Gleichgewicht zu halten suchen, aus ihren Stellen zu vertreiben und selbst wieder vertrieben zu werden".

1819, wie überhaupt in den unmittelbar auf die Befreiungskriege folgenden Jahren, waren einflußreiche Staatsmänner, wie Stein und Humboldt, und volksnahe Schriftsteller, wie Görres und Arndt, sich über die einzuschlagenden Wege noch annähernd einig. Die deutsche politische Bewegung war noch im Fluß, Die Gegensätze hatten sich noch nicht bis zu dem Grade verhärtet, daß eine Einigung über die Verfassungsfrage unmöglich gewesen wäre. Noch war nicht die bittere Entfremdung zwischen Regierungen und Bürgertum eingetreten, die sich nach den Karlsbader Beschlüssen ausbildete und in den Debatten der deutschen Kammern des Südwestens immer noch verschärfte, Auch das lebendige Gefühl für deutsche Einheit war damals den breiten Massen, besonders der vaterländischen Jugend, noch gemeinsam mit führenden Staatsmännern, denen, wie besonders aus Humboldts Äußerungen hervorgeht, die europäischen Verpflichtungen eines geeinten Deutschland klar vor Augen standen.

Daß dann das Einheitsstreben des Jahres 1848 mit schweren Hypotheken belastet war, ist schon oben berührt worden. Barg es nicht die Gefahr in sich, die Einigung nur als Mittel zu hemmungslosem Machtstreben nach außen zu benutzen und eine ähnlich unvernünftige Expansionspolitik zu beginnen, wie wir sie, mit allerdings vordem undenkbar verbrecherischen Mitteln, in unserer jüngsten Vergangenheit erlebt haben? Wenn wir ganz absehen von großsprecherischen nationalistischen Phrasen über die von altersher dem Deutschen Reiche gebührende Vormachtstellung und rhetorischen Ausfällen gegen die "Mächte des Auslandes", welche anläßlich der schleswig-holsteinischen Verwicklung von der Tribüne der Paulskirche herabgeschmettert wurden^sowie von den antisemitischen Ausschreitungen der radikalen Revolutionäre, so gibt doch die fern von den Aufregungen des revolutionären Tageskampfes gefallene Äußerung eines geistig so hochstehenden Mannes wie Dahlmann zu denken, der, auf die Revolutionsjahre und ihre Fehlschlage rückblickend, 1857 schrieb: "Mir bleibt immer der Eindruck, daß den Deutschen vornehmlich Macht nötig sei, weit mehr als Freiheit." Die deutsche Freiheits- und Einigungsbewegung hatte begonnen unter zahlreichen Äußerungen eines verbrüderungsfreudigen Kosmopolitismus, im Verlauf der Ereignisse aber hatte sich stärker und stärker ein anspruchsvoller nationaler Machtsinn zu Worte gemeldet. So muß denn schließlich die Frage offen bleiben, ob nicht die deutsche Einigung durch den Volkswillen 1848 Auswirkungen und Taten gezeitigt hätte, die mehr dem Massenmachiavellismus des Hitlerreiches geglichen haben würden, als dem maßvollen Machtgebrauch, den wir mit Bismarcks späterer Reichsgründung verbunden sehen.

Geschichtliche Besinnung

Kehren wir zurück zu der eingangs aufgeworfenen Frage! Hätte der Erfolg der Bewegung von 1848 unser deutsches Schicksal vor den Abstürzen und Zusammenbrüchen bewahrt, an deren Folgen wir heute und auf unabsehbare Zeit zu tragen haben? Die historische Betrachtung kann diese Frage nicht bejahen. Die geschichtliche Besinnung muß ein jedes Volk in seinem eigentümlichen Charakter vor Augen haben, sie muß kritisch prüfen, welche politischen Formen seinem Wesen angemessen sind, mit welchen staatlichen Mitteln es Ziele von allgemeiner Gültigkeit und Bedeutung verwirklichen kann. Die Forderungen der Männer von 1848 – Freiheit und Einheit – sind heute wie damals hohe und lebenswichtige Ideale! Aber, man muß sich heute darüber klar sein, daß die politischen Mittel und staatlichen Formen, die die Mehrheit der Paulskirche anwenden wollte, den erstrebten Zwecken nicht angemessen waren. Im Gegenteil. Schematische, unbesonnene Übertragung des Parteien-Parlamentarismus sichert die Freiheit nicht, sondern gefährdet sie durch die Heraufbeschwörung von Staatskrisen, die dann den typischen Umschlag von Demokratie in Diktatur herbeiführen. Einheit – ohne Anerkennung oder Schaffung einer wirklich machtvollen Autorität! – kann sich nicht durchsetzen und nicht erhalten. Sie erliegt zunächst der Gefahr partikularistischer Aufsplitterung, um dann im Gegenschläge durch einen despotischen Zentralismus verfälscht zu werden.