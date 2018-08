Im Organisationsbüro der Exportmesse Hannover herrscht seit Wochen Hochbetrieb. Mit sehr viel Mühe und zahlreichen Ideen versucht man, durch eine geschickte Werbung die ausländischen Käuferkreise anzusprechen. 15 000 bunte Messeplakate in acht verschiedenen Sprachen und über 40 000 Prospekte in vier Sprachen gingen hinaus, um die ausländischen Käufer für den Besuch der Exportmesse zu interessieren. Man erwartet aus Europa und Übersee etwa 4000 bis 5000 ausländische Kaufinteressenten.

Mit besonderer Betonung weist die Auslandsabteilung der Messeleitung darauf hin, daß amerikanische und britische Fluggesellschaften eine schnelle Zustellung des Werbematerials nach Nord- und Südamerika, nach Ägypten und selbst nach Südafrika zusagten. Ohne Zweifel ist diese Einschaltung des modernsten Verkehrsmittels unserer Zeit recht beachtlich und muß von uns mit einem Gefühl der Dankbarkeit anerkannt werden. Wenn also zu erwarten ist, daß in New York und: San Franzisco, in Kairo und Kapstadt die Werbeaktion für Deutschlands Export rechtzeitig angelaufen ist, so müßte man meinen, daß dies in den unmittelbaren Nachbarländern Deutschlands erst recht der Fall sein muß!

Weit gefehlt. In der Züricher Zeitung "Die Tat" vom 15. April finden wir eine Notiz über die Durchführung der Exportmesse Hannover, die nicht gerade auf ein termingerechtes Arbeiten der an sich so aktiven Auslandsabteilung der Messeleitung schließen läßt. Beim Lesen dieser zehn Zeilen wird die Erinnerung an den versunkenen Zeitabschnitt der deutschen Geschichte wach, in dem es zur Mode geworden war, Dienststellen und Behörden Termine zu stellen, die beim Eintreffen des Vorganges zeitlich schon überschritten waren. Beinahe gilt diese Feststellung auch für die Werbenotiz in der Schweizer Zeitung: Am ‚15. April erschien die Veröffentlichung und bis spätestens zum 17. April hatten die Schweizer Teilnehmer beim Visadienst des Eidgenössischen Politischen Departements in Bern ihre Bereitwilligkeit, nach Hannover zu fahren, anzumelden. Wir können uns vorstellen, daß es auch für den Kaufmann in Genf, in Zürich und in Bern schwierig ist, sich so ungefähr innerhalb von 24 Stunden für oder gegen eine Einkaufsreise nach Hannover zu entscheiden. ww.