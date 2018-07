Der Leiter der JEIA hat unlängst eine erhebliche Steigerung der deutschen Exportbemühungen verlangt und dazu ausgeführt, daß die gegenwärtige Außenhandelssituation "unbefriedigend" sei. Unter Umständen werde vom Sommer ab eine Drosselung der Importe unvermeidbar sein.

Es fragt sich, ob die deutsche Exportindustrie es an den erforderlichen Anstrengungen fehlen läßt oder ob die Gründe, die für jene in die Form eines Appell? an die westdeutsche Wirtschaft gekleidete Aufforderung maßgebend waren bzw. sind, nicht anderswo gesteht werden müssen. Einige Beispiele aus der Textilwirtschaft mögen dies bestätigen.

Die Ausfuhr von Erzeugnissen der Textil- und Bekleidungsindustrie stellt (von Kohle und Holz abgesehen) seit einigen Monaten den bedeutendsten Posten unseres Exportes dar. Es liegt also alle Veranlassung dafür vor, diese Ausfuhr zu fördern und der beteiligten Industrie behilflich zu sein. Der bürokratische Apparat sowie die Reglementierungen aller Art hindern jedoch ungeachtet dessen nach wie vor jede Initiative, wie denn auch die seit Anfang d. J. geweckten Hoffnungen auf die Ingangsetzung eines neuen Außenhandelsverfahrens bisher über das Stadium der Vorschläge und Verhandlungen noch nicht hinausgekommen sind. Durch die Einführung des einheitlichen Umrechnungskurses von 30 Cents für 1 Mark sind die Aussichten für de Zukunft ferner derart beeinträchtigt worden, daß erst recht jede erdenkliche Erleichterung des Exportgeschäfts so weitgehend und so schnell wie irgend möglich dringend .erforderlich wäre.

Den Hauptanteil an der gegenwärtigen deutschen Textilausfuhr haben (wie übrigens auch vor dem Kriege, soweit das Gebiet der Bizone in Betracht kommt) Webereierzeugnisse. Bei diesen beläuft sich der Anteil der Garnkosten auf etwaein Drittel des Herstellungspreises. Während nun bisher z. B. Baumwolle zu 1,18 RM den deutschen Spinnereien und Spinnwebereien angedient wurde, bedeutet die Einführung des festen Dollar-Verrechnungspreises (bei einem Weltmarktpreis für mittlere Baumwolle-Qualitäten von etwa 85 Cents) zukünftig einen Preis von 2,83 RM oder eine Erhöhung der bisherigen Rohstoffkosten um nicht weniger als 140 v. H. Auf der anderen Seite waren Verkaufsabsolüsse mit ausländischen Abnehmern bisher bereits oft nur bei Umrechnungskoeffizienten von 25 oder 27 Cents möglich. Gerät also schon ein Teil der auf dieser Basis abgeschlossenen Kontrakte bei einem Kurs von 30 in die Verlustsphäre, so scheint die gesamte Textilausfuhr problematisch zu werden, wenn sich erst die Kosten der um das Eineinhalbfache gestiegenen Rohstoff preise im Enderzeugnis auswirken. Daß in dieser Hinsicht nicht übertrieben wird, geht aus dem Beispiel einer süddeutschen Baumwollweberei hervor, wo bereits jetzt, also vor der Erhöhung der Baumwollgestehungspreise, etwa 90 v. H. der mit Genehmigung der JEIA verbindlich übernommenen Exportkontrakte nicht mehr erfüllt, werden können.

Aber diese Sorgen sind nicht die einzigen, die jedes Textil-Exportgeschäft beschatten. Von dem bei jedem einzelnen Exportauftrag zu führenden Papierkrieg ist so oft schon die Rede gewesen, daß die Wiederholung, dieses Themas fast reizlos erscheinen könnte, wenn nicht immer wieder an Hand von Beispielen aus der Praxis auf seine Dringlichkeit hingewiesen werden müßte. So bedeutet die JEIA-Anweisung Nr. 13 zwar die an sich wertvolle Möglichkeit der Erlangung von Rahmenausfuhrlizenzen. Die Genehmigung der Einzel Verträge, ein Kontrakt- und ein Akkreditivzwang kommen für die Inhaber der Lizenz in Fortfall. Aber ihre Erteilung ist an mannigfache Vorschriften gebunden. Namentlich ist. die Beibringung von Unterlagen über die Preise erforderlich. Es können im wesentlichen nur Firmen, die wenige Artikel liefern, sich mit Erfolg um die Erlangung dieser Rahmenlizenz bemühen, während Betriebe mit breiterem Warensortiment die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mitbringen. Auch hier steht also das mit der Anweisung angestrebte Ziel einer partiellen Exporterleichterung mit der Praxis in Widerspruch.

Wie notwendig der Abbau von bürokratischen Hemmungen und Bewirtschaftungsmaßnahmen ist, geht ferner daraus hervor, daß z. B. zur Abfertigung eines 10-t-Lastzuges mit Textilien nach der Schweiz unlängst mehr als 70. Blatt Papier lediglich zur Erledigung der Frachtformalitäten ausgeschrieben werden mußten. Schlimmer noch sind die zeitlichen Verzögerungen, die durch die Umständlichkeit der Zuteilungen und Bewilligungsverfahren entstehen, und zwar gerade für eine von -Saisoneinflüssen und der Mode so abhängige Industrie wie die Textil- und Bekleidungsindustrie. Nimmt allein die Bearbeitung der Exportaufträge im allgemeinen bereits sechs Wochen und mehr Zeit in Anspruch, so beläuft sich z. B. in der Seidenweberei die Frist zwischen Erteilung eines Exportauftrages und dem dann möglichen Antrag auf Zuweisung von entsprechenden Rohstoffen bis zur Ablieferung der Ware an den Spediteur auf etwa neun bis zehn Monate. Aufträge, die im Herbst von ausländischen Bestellern für die Frühjahrssaison erteilt werden, können also erst im Spätsommer ausgeliefert; werden. Zu diesem Zeitpunkt sind sie jedoch längst uninteressant geworden; es wären bereits Lieferungen für die Herbst- und Wintersaison fällig. Ähnliches gilt für den gerade in der letzten Zeit zu beobachtenden Schnellen und grundsätzlichen Wechsel des modischen Geschmacks,. dem die deutsche Textil- und Bekleidungsindustrie nicht wendig und schnell genug folgen kann. Auf Grund der reichlicheren Rohstoff einfuhren müßte eine erhebliche Beschleunigung möglich sein. Aber Ende März d. J. erfolgte endlich die (paiermäßige) Verteilung von 430 t Wolle für – die Herstellung von Exportmustern nach monatelangen Verzögerungen, und ein in Bremen angelegter Stock Baumwolle für Exportaufträge ist vorläufig noch so lückenhaft sortiert, daß die notwendige Rücksicht auf jene Nuance des Kundengeschmacks eben nicht möglich ist. Aber auch mengenmäßig reichen jene Bestände noch nicht einmal dazu aus, die bereits bestätigten Exportaufträge sämtlich auszuführen, geschweige denn bei neuen Aufträgen Rohstoffe kurzfristig liefern zu können. Die Folgerung, bei den Spinnereien Vorräte für Exportzwecke zu bilden, erscheint daher verständlich.

Aber auch dann, wenn ein Exportauftrag glücklich abgewickelt ist, sind die Schwierigkeiten noch nicht zu Ende. Bekanntlich sollte die Einführung des Devisenbonus A und B exportierenden Firmen einen, besonderen Anreiz bieten. Nachdem die Regelung bereits längere Zeit erfolgt war und die Firmen endlich auch 19 den Besitz der Bonus-Gutscheine gekommen waren, stellte sich jedoch heraus, daß mangels Erfahrung und mangels der Möglichkeit der Übertragung – der Gutscheine auf Importeure viele Exportfirmen auf Bonus-A-Scheine die nötigen Hilfsmaterialien bisher noch nicht importieren konnten. Die Lebensmittel für die Arbeiter der Exportbetriebe, die auf Bonus-B-Scheine bezogen werden, sollen, standen ebenfalls bis in den Mai hinein noch nicht zur Verfügung. Ende April wurde lediglich bekannt, daß der Lebensmittel-Importhandel für 2,5 Mill $ verbrauchsfertige Ware eingekauft hatte, die Einfuhranträge von der JEIA genehmigt und die Akkreditive eröffnet worden waren. Aber die von den einzeln nen Unternehmungen für ihre Belegschaften aufgegebenen Bestellungen wurden dabei kaum berücksichtigt. Man peilte den Bedarf über den Daumen und der einzelne. Betrieb muß abnehmen, was ihm anteilmäßig zusteht, z. B. 34 v. H. Olivenöl, 23 v. H. Schmalz, 8 v. H. Margarine, 6 v. H. Kaffee, je 5 v. H. Ölsardinen und Käse usw. Da es sich beim Devisenbonus B meist um kleinere Beträge handelt, entstehen somit leicht neue Verärgerungen und Enttäuschung gen statt des beabsichtigten Anreizes. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang, daß für die Textilindustrie "versuchsweise" eine Erhöhung des Devisenbonus von 10 auf 40 v. H. vom Zweimächte-Kontrollamt zugestanden wurde, um die so dringend nötigen Maschinen und Reparaturmaterialien einkaufen zu können, die im Inlande nicht greifbar, für die Überholung und Modernisierung der Betriebe aber notwendig sind. Ebenso soll auf diese Weise die Rohstoffeinfuhr erleichtert werden.

Es wäre noch auf manche andere Schwierigkeiten hinzuweisen, so auf die bisher völlig unzureichenden Kohlenzuteilungen, die nur wenig mehr als die Hälfte des bei den erhöhten Rohstoffeinfuhren vorhandenen Bedarfs betragen, oder auf die Stromkontingentierungen, den Mangel an Hilfsstoffen und nicht zuletzt das Fehlen von qualifizierten Arbeitskräften. Aber auch ohnedies wird deutlich geworden sein, daß es mit einem Appell an die Wirtschaft nicht getan sein kann, sondern durch Tatsachen erst die Voraussetzungen für die Erfüllbarkeit solcher Forderungen geschaffen werden müssen. –oe–