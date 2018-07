Inhalt Seite 1 — Verhexter Dialog Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ascan Klee Gobert

Ascan Klee Gobert, Jurist und Kaufmann, "schrieb" immer. Aber erst 1930 entdeckte und förderte die "Frankfurter Zeitung" seine Begabung für das Feuilleton und die kurze Erzählung, der er, abgesehen von kulturpolitischen Aufsätzen, treu blieb. Gobert wurde ein Filmoperateur der kleinen Form", welcher eigene und fremde Ergebnisse, Kindergeschichten, Hamburgensien von so viel ver schiedenen Seiten vorzaubert, daß der Leser irgendein Bild findet, mit dem es aus eigenem Erleben Wiedersehen feiert. Darauf beruht der unerwartete Erfolg seiner Bücher in den Auflageziffern. – In der von der Militärregierung ernannten ersten Hamburger Regierung versah Gobert das Amt des Kultursenators. Mag sein, daß dies für die Pointe der folgenden Kurzgeschichte wichtig ist ...

Vorgestern begegnete ich einem Hexenmeister oder Zauberer. Wem begegnet man nicht heutzutage? Ich wußte natürlich nicht gleich, daß mein Reisegefährte ein Hexenmeister sei. Zunächst war er nur ein Mann mit grauen Schläfen und noch nach Shagtabak. Erst über einem Gespräch von Normalverbrauchern, Datteln und schwarzer Bratwurst kamen, wir auf jenes Märchen von den drei Wünschen, in dem schließlich die Frau, die ihrem Eheliebsten an die Nase gehexte Bratwurst wieder fortwünschen muß, um ihn zu befreien. Bei dieser Gelegenheit deutete er bescheiden an, daß er früher selbst als Hexenmeister gearbeitet habe. "Habe?" – Ja, sein Berufungsverfahren schwebe. Leider sei er Besenwart der NS-Hexenschaft gewesen. – Nun gibt es in unserer Familie seit Generationen zwei quälende Fragen: Tragen die Schotten Höschen unter ihrem Kilt, und können Hexer immer hexen? Die erste Frage blieb bisher ungelöst, die zweite wurde endlich geklärt. Nein! Hexer können nicht immer zaubern. Mein Hexer erläuterte die Sache sehr hübsch durch einen Vergleich mit anderen Künsten. Wie ein Dichter nicht immer dichtet, ein Komponist nicht komponiert, ein Bildhauer nicht immer meißelt, so sei auch ein Hexer abhängig von Umwelt, Intuition und Stimmung. Es gäbe in der Zauberei ebenso Pechsträhnen, wie anderswo, Haupttreffer und peinliche Mißverständnisse. Dabei zog er mir ganz in Gedanken für eine Mark Kleingeld aus der Nase und steckte es zu sich.

"Und Was treiben Sie jetzt, wenn ich fragen darf?"

"Biemistufra", antwortete er.

Abrakadabra?", fragte ich möglichst fachmännisch zurück. Nein! "Biemistufra" bedeute ununterbrochenes und ergebnisloses Hin- und Herfahren zwischen den bizonalen Bürokratien von Bielefeld, Minden, Stuttgart und Frankfurt. Er versuche eine Hexerei-Absatz- und Verbrauchergenossenschaft zu organisieren. Man müsse rechtzeitig neuen totalitären Hexereigelüsten begegnen. Aber er sei optimistisch. Das Wort "Zauberbedarfsträger" für die im Auftrag des Wirtschaftsrat zu verhexenden Personen sei bereits amtlich genehmigt.

"Und wie steht es mit Ihnen?", fuhr er fort und griff uns zwei Chesterfield aus der Luft. "Sehen Sie", unterbrach er sich selbst, "eine typische kleine Panne, es sollten Navycut sein. – Sie gefallen mir. Hier ist meine Karte. Sobald ich wieder zugelassen bin, melden Sie Ihre drei Wünsche an. Allerdings, ‚Tischleindeckdich‘ ist Mangelware, ‚Papiergeldesel‘ gibt es nur jenseits des Eisernen Vorhangs, und der .Fliegende Teppich’ bekommt meistens kein ‚Exit‘..."