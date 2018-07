Zu dem in der "Zeit" veröffentlichten Artikel "Das unmögliche Schema" bemerke ich, daß die von der Militärregierung bestätigte Entscheidung, durch die Professor Bertram, Köln, in Kategorie III eingereiht worden ist, nur abgeändert werden kann, wenn die Militärregierung die Wiederaufnahme des Verfahrens zuläßt. Ein Antrag auf Zulassung des Wiederaufnahmeverfahrens ist durch mich am 19. April 1948 an die Militärregierung gerichtet worden.

Der Sonderbeauftragte für die Entnazifizierung, Düsseldorf