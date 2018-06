Was in aller Welt mag das Theater in Bochum veranlaßt haben, aus dem Nachlaß des vor Jahren verstorbenen Otto Ernst Hesse ein als Komödie bezeichnetes Stück "Frau Bettine" hervorzusuchen und es auf die Bühne zu stellen? Glaubte man bei dem notorischen Mangel an echten Komödien auf dem deutschen Theater ein Auge zudrücken zu können oder entäußerte man sich von vornherein aller Bedenken, indem man meinte, dieses Theaterstück sei wirklich eine gute Komödie? Nun, dann müßte man die Täuschung sehr bedauern, der man sich an verantwortlicher Stelle in Bochum erneut verschrieb, nachdem schon einige bedenkliche Beispiele im letzten Jahr voraufgegangen waren und dem früher einmal vielgerühmten Bochumer Schauspiel den Ruf eingetragen haben, zum zeitgenössischen dramatischen Schaffen ein besonders schlechtes Verhältnis zu besitzen.