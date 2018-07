Inhalt Seite 1 — Auf dem Weg zur Marktwirtschaft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der erste Schritt zur freieren Wirtschaft ist am 20. Juni mit dem ersten Gesetz zur Geldneuordnung getanworden. Einen Tagspäter erfolgte in der Doppelzone eine weitgehende Auflockerung der Zwangsbewirtschaftung. Am gleichen Tag ist im Emissionsgesetz das Notenkontingent an Deutscher Mark festgelegt worden. Am 23. Juni, wurde durch Anordnung der Zonenbefehlshaber das Steuerwesen neu geordnet, tags darauf die Bankensituation geregelt und die Diskonthöhe festgelegt. Zum Wochenende, nach Abschluß der Altgeldeinzahlungen, gaben dann die westlichen Militärregierungen den "Schnitt" bekannt.

"Ent-Bewir t schaf tung"

Im Amtsbereich des Direktors für Wirtschaft beim VfW in Frankfurters, man 450. Warensorten freigegeben. Was ist nun hoch bewirtschaftet? Feste Brennstoffe, Eisen und Stahl, NE-Metalle, Mineralöle (natürlich und synthetisch) sowie ihre Weiterverarbeitungsprodukte, Phosphate, Kautschukgrundstoffe, Ledergrundstoffe, (noch) Papier und Pappe, Tabak, Kaffee, (noch) Steine und Erden und (noch) Zündhölzer. Die Preisbildung dieser Waren ist frei bis auf Höchstpreise für feste Brennstoffe, Eisen- und Stahlgrundprodukte, Aluminium, Mineralöle (zum Kraftbetrieb und in der Weiterverarbeitung als Schmiermittel), Tabak und Kaffee. Bei Textilien ist nur der Verbraucher durch Punkte gebunden.

Das Emissionsgesetz

Die Bank Deutscher Länder tritt an die Stelle der früheren Reichsbank. Sie hat das Recht, vorerst bis zu 10 Mrd. Noten, die auf Deutsche Mark lauten, sowie für eine Übergangszeit Noten, die nicht ihren Namen tragen, auszugeben. Sie handelt im Einvernehmen mit der Alliierten Banckommission. Stimmen mindestens 75 v. H. der Mitglieder des Zentralbankrates und mindestens 6 Länder zu, dann kann der Zentralrat der Bank Deutscher Länder das Notenkontingent um jeweils 1 Mrd. DM erhöhen. Der bisher gehegte Wunsch der deutschen Wirtschaft, im Zentralbankrat vertreten zu sein, wird nunmehr teilweise in Erfüllung gehen. Es wird eine Währungsabteilung unter Mitwirkung der Wirtschaft eingerichtet, mit der Funktion, beratend bei der Neuordnung des Geldwesens mitzuwirken. Die Kompetenzen der Emissionsbank sind dadurch eingeengt, daß für die Festsetzung der Mindestreserven nach oben wie nach unten starre Grenzen eingerichtet sind, so daß sich die Beschlüsse der Bank nur in einem fest umrissenen Bereich bevegen können.

Banken und Diskont

Nach der zweiten Durchführungsverordnung (Bankenordnung) sind, die Geldinstitute angewiesen, eine RM-Schlußbilanz zum 20. Juni und eine DM-Eröffnungsbilanz zum 21. Juni aufzustellen. Auf der Passivseite erscheinen die Verbindlichkeiten (auf DM umgestellt), Rückstellungen und ein Eigenkapital, das mit Ausnahme gewisser Institute, nicht höher als 5 v. H. der echten. DM-Verbindlichkeiten sein darf. Auf der Aktivseite erscheinen Anlagevermögen, Beteiligungen und Wertpapiere in Bewertung nach neuem Geld, die verbleibenden Debitoren in ihrem Wert nach dem "Schnitt" sowie die flüssigen Mittel. Hierzu erhalten die Institute von der Landeszentralbank 15 v. H. der neuen Sichtverbindlichkeiten und 7,5 v. H. der neuen befristeten Verbindlichkeiten auf Girokonto gutgeschrieben. Der analoge Satz für die Landeszentralbanken beträgt 30 v. H. Reichen diese Aktiven nicht zur Deckung der Verbindlichkeiten aus, so erhalten die Institute von den Ländern eine mit 3 v. H. verzinsliche Ausgleichsforderung gegen die öffentliche Hand,