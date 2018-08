Das Besatzungsstatut kommt jetzt endlich in Sicht. General Clay hat ein Komitee eingesetzt, das Pläne für eine Neuorganisation der Militärregierung auf Drei-Mächte-Basis ausarbeiten soll. Dies ist als ein Schritt zur Verwirklichung der Londoner Empfehlungen anzusehen und als Vorbereitung für die Übergabe größerer Vollmachten an deutsche Instanzen. Auch in den Besprechungen der Militärgouverneure mit den deutschen Ministerpräsidenten ist die Frage einer solchen Reorganisation und eines Besatzungsstatuts nicht zu umgehen. Tatsächlich wäre es vergeblich, eine deutsche Nationalversammlung einzuberufen, bevor nicht eindeutig geklärt ist, wo die Grenze zwischen den alliierten und den deutschen Befugnissen liegt.

Die Dinge sind, in Fluß gekommen. Wer davon überzeugt ist, daß echte Ordnung sich nur auf das Recht und niemals auf bloße Macht gründen läßt, muß jeden Schritt begrüßen, der von der Macht fort und zum Recht hinführt. Das Besatzungsstatut liegt auf diesem Wege. In seinem bekannten Brief an den Oberbürgermeister von Essen hat General Robertson im Zusammenhang mit der Demontagefrage die Auffassung vertreten, für die alliierten Oberbefehlshaber in Deutschland gelte nur eine Grenze ihrer Befugnisse: diejenige, die sie sich selber setzen, Das ist die Definition einer subjektiven Entscheidung, eine Definition der Macht. Das Recht dagegen setzt jedem Willen eine objektive Grenze. Es kommt jetzt darauf an, den von General Robertson definierten tatsächlichen Machtzustand in einen tatsächlichen Rechtszustand zu verwandeln. Sobald ein Besatzungsstatut verkündet ist, bedeutet es selbst eine Rechtsgrenze, über die sich auch ein alliierter Oberbefehlshaber nicht mehr hinwegsetzen kann. Das System des "Generals-Gouvernements", einer unbeschränkten militärischen Oberherrschaft, hat dann sein Ende gefunden. Niemand in Deutschland wird ihm nachtrauern.

Aber auch die Sieger werden keinerlei Grund haben; einen Verzicht auf Macht, eine Bindung, an das Recht der Völker, das ideell auch dann noch gilt, wenn es praktisch beiseite geschoben wird, jemals zu bereuen. In der Geschichte kommt der freiwillige und rechtzeitige Machtverzicht nicht allzuoft vor. Wo er aber zu verzeichnen ist, da. bedeutet er regelmäßig den Beginn einer höchst segensreichen Entwicklung. Das britische Commonwealth liefert hierfür den besten historischen Anschaunugsunterricht.

Besatzungsstatut heißt Besatzungsreform. Alle guten Reformen haben geistig und nicht organisatorisch zu beginnen. Denn nur vom Geiste her gibt es wahrhaft großzügige Lösungen. Der tödliche Kreislauf des alliierten Mißtrauens und der deutschen Verbitterung muß durchbrochen werden. Man wird auf beiden Seiten sehr viele Vorurteile, sehr viele Kollektivwertungen zu begraben haben. Solange auf der einen Seite "die" Deutschen, auf der anderen Seite "die" Engländer oder "die" Amerikaner geschmäht werden, finden wir keinen neuen Start. Die erhobenen Zeigefinger, mit denen jeder dem anderen seine Sünden vorhält, nützen nicht das geringste. Von einer bösen Vergangenheit kommt man nicht dadurch los, daß man immer wieder in ihr herumgräbt; man muß sie überwinden. Kein Volk kann ein anderes erziehen, es sei denn durch das bessere, sehr unaufdringlich dargebotene Beispiel. Die Welt wird nicht am deutschen, aber auch nicht am britischen oder amerikanischen Wesen genesen, sondern nur dadurch, daß jedes Volk auf Weltmissionen verzichtet. Durch drei Jahr knapp dosierter Demokratisierung ist in Deutschland nichts anderes erreicht worden, als eine Diskreditierung der Demokratie. Der Feldzug gegen den Nationalismus seit 1945 hat gerade das Unwesen großgezüchtet, das bekämpft werden sollte. Bei diesem Ergebnis ist es wenig fruchtbar, die verstockten Deutschen zu tadeln. Man kann uns nur dadurch "demokratisieren", daß man uns freie Luft atmen läßt. Man kann den Nationalismus nur verhindern, wenn die primitivsten Rechte des Volkes unangetastet bleiben. Nicht wenige Mitglieder der Besatzungsmächte beschränken sich auf den Umgang mit besonders gefügigen und jasagefreudigen Deutschen. Dadurch erhalten sie ein völlig falsches Bild- Und das wiederum verführt zu jener Selbstgerechtigkeit, auf der man sich zur Ruhe setzt. Wer die Freiheit wirklich liebt, sieht nicht in dem Jasager, sondern in dem verantwortungsbewußten Kritiker seinen besten Freund. Die Zivilcourage ist unsere schwächste Seite. Aber gerade uns sollte man zu diesem Bürgermut wirklich ermutigen. Sonst kommt es zu dem nicht erfreulichen Zustand, daß im Vordergrund einige wenige schmeicheln, während die meisten außer Hörweite unverständig schimpfen.

Großzügige Lösungen sind selten geworden. In unserem Zeitalter der Technik und der Macht ist die echte menschliche Meisterschaft abhandengekommen. Die Männer, in deren Händen das Wohl und Wehe von Völkern liegt, sind meist nur Zauberlehrlinge. Sie beherrschen die gewaltigen Möglichkeiten nicht, die ihnen zur Verfügung stehen. Wenn aber die Meisterworte fehlen, so entsteht eine Anarchie der Mittel, durch die jede Harmonie zerstört wird. Wer hat denn jenseits der Phrase, die nur die eigene ... Unzulänglichkeit beschönigt, noch große menschliche Ziele und zugleich die Fähigkeit, die Mittel In ihren Dienst zu zwingen. Der "Perfektion "der Technik" steht eine trostlose Rückständigkeit in den Zielsetzungen des Geistes gegenüber. Der Mensch ist mit seiner eigenen technischen Leistung menschlich nicht mitgekommen, und gerade darin besteht die Unordnung des sozialen und des politischen Daseins. Die alten Formen und Formeln genügen nicht, um den gewaltigen Rückwand in der Kunst des Zusammenlebens der Menschen und der Völker aufzuholen. Da hilft überall allein eine Reform, die weit mehr ist als nur eine Reorganisation.

Weder den Siegern noch den Besiegten ist mit einer Besatzungsreform geholfen ~~~ nicht mehr erreicht wird als eine ~~~~ der Militärregierung. Es kommt vielmehr darauf an, den Kriegszustand endlich durch einen Friedenszustand zu ersetzen. Und in einen Friedenszustand hat eine Militärregierung gar keinen sinnvollen Platz. Unser völkerrechtliches Vokabular ist überholt. Der Friede von heute bedarf so wenig eines formellen Friedensvertrages wie der Krieg von heute einer formellen Kriegserklärung. Für den Krieg genügt der Wille eines Angreifers. Für den Frieden genügt nach der bedingungslosen Kapitulation des Besiegten der Wille des Siegers. Eine Besatzungsreform hat nur Sinn und Wert, wenn sie diesen Willen des Siegers deutlich macht, wenn sie zum Ausdruck bringt, daß auf jeden Fall der Kriegszustand mit Deutschland beendet ist. Diese Friedenserklärung ist im Stadium des Marshall-Plans längst fällig geworden. Sie bedeutet keineswegs ohne weiteres die Wiederherstellung unserer vollen nationalen Souveränität. Deutschland wird noch auf längere Zeit militärisch besetzt bleiben, mehr noch aus weltpolitischen Gründen, als aus solchen, die bei uns zu suchen wären. Doch die kriegerische Besetzung Deutschlands von 1945 gehört längst der Vergangenheit an. Die friedliche Besatzung, um die es sich jetzt nur noch, handeln kann, ist nichts anderes als eine Friedenspolizei für den Notfall, eine ultima ratio. Soweit Deutschland, in Frage kommt, sichert sie die Sieger gegen irgendeine Form des gewaltsamen Widerstandes. Sie sichert dasjenige Maß von politischer Kontrolle, das die Sieger in Deutschland noch aufrechterhalten wollen. Aber diese politische Kontrolle und die militärische Besatzung sind jedenfalls zwei grundverschiedene Funktionen. Die Kontrolle ist eine politische, eine staatsmännischzivile Aufgabe, ohne jeden militärischen Charakter. Sie ist ihrem Wesen nach der verlängerte Arm der Außenministerien der Siegermächte. In einem Friedenszustand kömmt es nicht in Frage, daß das Militär "regiert". Vielmehr kontrolliert dann eine durch das Militär gesicherte Zivilinstanz.

Die bisherige Personalunion von Oberbefehlshaber und regierendem Militärgouverneur hat sich daher überlebt. Den Friedenszwecken der Zukunft entspricht vielmehr eine klare Trennung zwischen dem nur noch kontrollierenden, aber nicht mehr regierenden Zivilgouverneur und dem auf. rein militärische Aufgaben beschränkten Truppenbefehlshaber, der unter der politischen Autorität des Zivilgouverneurs steht. Erst innerhalb einer solchen Ordnung findet eine deutsche Regierung Platz, die ihre exekutive Gewalt von einer deutschen Volksvertretung ableitet. "Sie hätte mit den alliierten Truppen und ihren Befehlshabern normalerweise keinerlei Berührung, wäre aber, ebenso wie das deutsche Parlament, der Kontrolle durch die höchste alliierte Zivilinstanz unterworfen.