Von H. Schüller

Der Stoffwechsel im Organismus verwendet Fett, Eiweiß, Kohlehydrate und macht ihre Energie frei. Die energetischen Nährwerte berechnet der Physiologe in Wärmeeinheiten oder Kalorien. Jedes Gramm chemisch reinen Fettes stellt er mit 9,3 Kcal, jedes Gramm Eiweiß mit Kcal, jedes Gramm Zucker oder Stärke ebenfalls mit 4,1 Kcal in Rechnung. Salze und Wasser sind, wie die Vitamine, für die Energielieferung ihre Bedeutung.

1936 hat die "Société des Nations" in Genf ^auf Grund internationaler wissenschaftlicher Erkenntnis die ^kalorienmetrische Mindestmenge der Nahrungsmittel für den Menschen errechnet. Es ^raucht der erwachsene gesunde Mensch ohne be-^aufliehe Belastung eine Kalorienmenge von 2400 ^pro Tag. Dazu haben, wenn leichte Arbeit ge-^eistet wird 75, wenn mittlere Arbeit bis 150, wenn schwere 300 und wenn sehr schwere Arbeit ^gefordert wird, mehr als 300 Kalorien pro Stunde zu treten. – Aber diese Feststellungen ^und nur statistischer-Art. Der ^Begriff "Normalverbraucher" ist eine Fiktion, ein Ausdruck polnischer Ideologie. Es gibt auch Stoffwechsel-^ndividualitäten, Männer und Frauen, Jugendche und Alte, körperlich und geistig Arbeitende, ^Kranke und Gesunde verhalten sich den Nah-^ungsmitteln gegenüber verschieden. Die Menden brauchen spezifische Ernährungsweisen.

Nach langwierigen Versuchen entdeckte Liebig ^Vor hundert Jahren bei der Pflanzenernährung ^Das Gesetz des Minimums: Der im Minimum ^schaudere ^Aufbau- und Nahrungsstoff be-^simmt das Ausmaß des Pflanzenwachstums, ^dasselbe" Gesetz gilt auch für den Menschen. Seit nigen Jahrzehnten kennen die Physiologen den ^wegriff des "Eiweißminimums". (je Kilogramm örpergewicht braucht der Mensch täglich ein ramm Eiweiß.) Aber die Notwendigkeit eines ^Fettminimums" hat man erst in den letzten Im Jahren erweisen können. Es wird auf 40 ^Es 60 Gramm am Tage geschätzt. Der übrige ^unebenen läßt sich cken.

Doch auch diese Feststellungen der Minima sind noch zu schematisch, als daß man gewissenhaft zwischen Nahrungsmitteln als Kalorienträgern und Bewirkern spezifischer physiologischer Funktionen im Organismus unterscheiden könnte. Kalorienmäßig gesehen können sich die Nährstoffe vertreten, aber nicht im Sinne der Ernährungsphysiologie. Bestimmte physiologische Funktionen brauchen spezifische Stoffe. Es gibt zum Beispiel manche Eiweißbausteine, wie Aminosäuren, Methionin, Valin, Tryptophan, die der mensch ^liebe Organismus nicht aufzubauen vermag. Im pflanzlichen Eiweiß findet man sie nur wenig, dagegen kommen sie angereichert im tierischen Eiweiß vor. Daraus zog die Ernährungsphysiologie folgerichtig die Lehre, daß der Mensch seinen Eiweißbedarf mit 50 v. H. aus tierischem Eiweiß zu decken hat. Der Stoffwechsel ist nun einmal ein harmonisches Ganzes. Und nur abstrakt läßt sich zwischen Eiweiß – Fett – Kohlehydratstoffwechsel unterscheiden.

Man sieht, wie gefährlich es werden kann, wenn man sich darauf beschränkt, nur in fiktiven Kalorien-Begriffen zu denken. Und dies zu einer Zeit, in der man weiß, daß es – beispielsweise – Vitamine gibt, die energetisch keinerlei Bedeutung haben und dennoch als auslösende, beschleunigende und steuernde Wirkstoffe im Organismus vielseitig in die physiologischen Prozesse eingreifen und sie zur Einheit ordnen! Wie leicht wird dabei nicht nur das Vertrauen in die Wirtschaftspolitiken sondern auch die Nahrungswissenschaftler erschüttert, die es versäumen, ihre Stimme warnend zu erheben! Ist aber das Vertrauen gestört, so kommt zu der körperlichen Unterernährung die geistige hinzu. Dies zeigt die Propagierung dessen, was man über die angeblich gelungene Fettsynthese erfährt.

Fettebestehen aus einem Gemisch verschiedener Triglyzeride, das heißt Estern des Glyzerins mit je 3 Molekülen höherer Fettsäuren, unter denen in der Natur Palmitinsäure, Stearinsäure und die ungesättigte Ölsäure überwiegen. Die beiden Komponenten der Fette sind demnach Glyzerin und Fettsäure. – Das Ausgangsmaterial zur Synthese der Fettsäure stellen die Paraffine dar. Paraffine werden aus demBraunkohlen- oder Steinkohlen-Tieftemperaturteer gewonnen, oder sie fallen vorwiegend als "Gatsch" bei der Benzin-Synthese nach Fischer-Tropsch an. Dieses Verfahren arbeitet völlig synthetisch: Kohlenstoff- und Wasserstoff-Atome werden zur Bildung verschiedener Kohlenwasserstoffmoleküle gesteuert, Wobei man mit Hilfe von Katalysatoren sowohl Benzin, Treibgas, Dieseöl, Kogasin als auch Gatsch und Hartparaffin gewinnt. Durch die Wahl bestimmter Katalysatoren und entsprechender Abänderung der Arbeitsbedingungen kann der Prozeß der Entwicklung von Kohlenwasserstoffen so gesteuert werden, daß der Anfall von Benzin zurückgeht und dafür mehr Gatsch und hochmolekulares Paraffin entsteht. Für die Herstellung von Fettsäuren zur Gewinnung von synthetischem Fett, das der menschlichen Ernährung dienen soll, ist dann noch notwendig, mit Hilfe bestimmter Katalysatoren die nach verschiedenartiger Raffination und Destillation vorbehandelten Fettsäuren mit entsprechender Menge Glyzerin im Vakuum zu "verestern". Dann erfolgen weitere Arbeitsgänge zur Entfernung freier Fettsäuren und zur Nachbehandlung durch besonders konstruierte Apparaturen, bis schließlich das "Synthetische Fett" gewonnen wird, dem, damit es den Wert der Butter bekommt, Vitamine zugesetzt werden müssen. Zur Herstellung einer Tonne "Synthetischen Fettes" werden 6,5 Tonnen Kohle benötigt. Das ist ein gutes Verhältnis. Von der Rohstoffseite her erscheint also die Synthese der Fettsäure durchaus befriedigend.