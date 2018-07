Von Erwin Topf

Der Start der Deutschen Mark ist denkbar glücklich gewesen. Jetzt aber kommt sehr viel oder eigentlich alles, darauf an daß nicht durch weitherzige Freigaben aus blockierten Guthaben eine Übenernachfrage finanziert wird, über das mögliche und erwartbare Angebot hinaus.

Vertrauen zum neuen Geld

Von wohlmeinender Seite wird das Publikum freundschaftlich-väterlich ermahnt, es solle dem neuen Gelde "Vertrauen" entgegenbringen. Aber Geldsachen sind keine Glaubenssachen, und für die Geltung einer Wahrung sind nicht psychologische Momente ausschlaggebend, sondern wirtschaftliche Realitäten. Mit Recht sagt der Geldpolitiker der Frankfurter Universität, Prof. Sauermann, in einem recht beachtlichen Aufsatz ("Die Welt" vom 24. 6.) hierzu: die übliche Formulierung, wonach das Gelingen der Reform davon abhängen solle, daß "die neue Währung Vertrauen genießt", zeichne sich nur durch besondere Banalität aus; Vertrauen könne nur darein gesetzt werden, daß die, Geldmenge richtig reguliert werde.

Was aber heißt nun "richtig reguliert"? Die Antwort ist höchst einfach. Das Geld muß so knapp gehalten werden, daß es die begehrteste Ware ist: daß also die Neigung zu Tausch- und Kompensationsgeschäften ebensowenig wieder aufkommt, wie diejenige zum Zurückhalten von Ware beim Erzeuger und Händler. Weder bei ihm darf die Sucht zum Horten wieder aufleben, noch darf sie, was im Moment das Bedrohlichere ist, beim Verbraucher neu entstehen, in der Form nämlich, daß sinnlos auf Vorrat gekauft wird.

"Heißes" Geld