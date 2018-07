Vielleicht war es Zufall, wahrscheinlicher Absieht, daß bei der letzten Nürnberger Verhandlung gegen die I. G. Farben eine Kommission russischer Beobachter im Gerichtssaal erschien und daß zum erstenmal seit dem großen IMT-Prozeß auch ins Russische übersetzt wurde. Im anschließenden Gespräch, mit den Vertretern der Anklage sollen sich die Russen – die sich übrigens beharrlich weigerten, deutsche Journalisten zu sehen – nicht unbefriedigt über das Erlebte geäußert haben. Schließlich bietet sich nicht alle Tage Gelegenheit einem Harakiri des westlichen Kapitalismus beizuwohnen und von amerikanischen Staatsanwälten, über deren Einstellung wenig Zweifel bestehen, Informationen über kapitalistische Kriegsverbrecher entgegenzunehmen. In jedem Fall bestätigte die viel bemerkte Episode die Richtigkeit der von dem Völkerrechtler Prof. Wahl in seinem Schlußplädoyer getroffenen Feststellung, daß "gerade dieser Prozeß im Schatten der russischen Ideologie, des Kampfes gegen die altehrwürdige Rechtstradition der Kulturwelt, die als Ausfluß kapitalistischen und imperialistischen Geistes gebrandmarkt wird", gestanden habe. Der Forderung Prof. Trainins, Mitglied des Moskauer Instituts der Rechtswissenschaften, der vorschlug, die persönliche Schuld für Verbrechen gegen den Frieden nicht nur den Mitgliedern der Armeen und Regierungen, sondern auch Kapitalisten und Industriellen zuzuschreiben, ist durchausRechnung getragen worden.

Inwieweit sich bei der Urteilsbildung die Argumente der Verteidigung durchsetzen werden, ist bei der Verschiedenheit deutscher und amerikanischer Rechtsauffassungen nicht einmal zu vermuten. Unter den Einwänden steht das nulla poena sine lege auch in den I. G.-Plädoyers an erster Stelle. Nicht zu Unrecht weist die Verteidigung darauf hin, daß die Mißachtung dieses Grundsatzes im Dritten Reich, wo der Richter auch beim Fehlen einer Strafvorschrift strafen durfte, falls das "nationalsozialistische Rechtsgefühl" verletzt worden war, das Chaos im rechtlichen Denken herbeiführte. In Nürnberg erfolgt nun die Vervollständigung des Völkerrechts, des internationalen Zivilrechts und die Schaffung eines bisher in dieser Form nicht bestehenden internationalen Strafrechts nahezu ausschließlich unter Berufung auf die im IMT-Urteil niedergelegten Maxime. Das IMT-Urteil aber wird nicht nur von den internationalen Rechtsgelehrten wie Prof. Kelsen und dem Herausgeber des "American Journal of International Law", Finch, als echtes Präzedenz im Sinne des allgemeinen Völkerrechts abgelehnt, sondern im Gegensatz zu den Forderungen des Nürnberger Hauptanklägers General Taylor haben sich die Mächte, vornehmlich die Vertreter Großbritanniens, der Sowjetunion, Ägyptens, Polens u. a. bisher geweigert, einer Kodifizierung der Grundsätze des IMT-Urteils zuzustimmen. Die Verteidigung schließt daraus, daß je weiter sich die rechtliche und politische Entwicklung vom Kriegsende entfernt, die Verfahren gegen die deutschen Kriegsverbrecher immer mehr den Charakter einer Ausnahmebehandlung gewinnen and daß auch im I. G.-Verfahren bloß so getan wird, als ob ein tiefgreifender Wandel des gesamten Völkerrechtssystems sich vollzogen habe, während in Wahrheit die neuen Ideen selbst im Schoße der UNO auf starken Widerstand stoßen. Die Verteidigung erinnert weiter daran, daß selbst das IMT-Urteil im Abschnitt gegen Schacht zu der Feststellung gelangte, daß Aufrüstung an sich nicht verbrecherisch ist, sondern nur in Verbindung mit Angriffsplänen. Die Kenntnis von solchen aber habe den Angeklagten nicht nachgewiesen werden können, um so weniger als keiner von ihnen an den vier Geheimsitzungen, in denen Hitler von seinen Absichten sprach, teilgenommen habe. Weiter wird darauf hingewiesen, daß der Kellogpakt Sanktionen gegen Privatpersonen nicht kennt und daß die Heranziehung von Privatpersonen zur strafrechtlichen Sühne im Völkerrecht ein Novum darstellt.

Ein anderer der grundsätzlichen Einwände ist der Hinweis auf das "tu quoque", auf die Tatsache, daß die Nürnberger Richtermächte und die ehemaligen Feindstaaten analoge Völkerrechtsverletzungen begangen haben, wie ja auch im Dönitz-Urteil der Reziprozitätsgedanken, der letztlich auf der Gleichberechtigung der Staaten beruht, als entlastend berücksichtigt wurde. Dabei wird besonders auf den uneingeschränkten Bombenkrieg der Alliierten hingewiesen. Der Bezug auf den gegen die Angeklagten erhobenen Vorwurf der "Ausplünderung" wird erklärt gesichts der Tatsache, daß die totale Kriegsführung derartige Zerstörungen von Menschenleben und Privateigentum zum Kriegsmittel beider Parteien erhoben habe, sei die These nicht zu halten, daß die Heranziehung der Wirtschaft kraft der besetzten Gebiete durch die deutsche Regierung einen strafbaren Verstoß gegen die Haager Landkriegsordnung darstelle. Ebenso wird gefragt, ob Zwangsarbeit und Deportation noch als "unmenschliche Kriegsverbrechen" zu betrachten seien, nachdem im Rahmen der modernen Kriegführung der einzelne von seiner Regierung nur noch nach dem Wert gemessen wird, den er für die Kriegführung hat und diese in ihrem Bestreben, die Kriegsmaschine des Feindes zu lähmen auch den unbewaffneten Bürger aushungert und angreift. Des weiteren wird an Prof. Oppenheims These erinnert, wonach die Bestrafung gegnerischer Kriegsverbrechen nach den Regeln des Völkerrechts dann ausgeschlossen bleiben muß, wenn die Tat nicht aus eigenem Antrieb begangen wurde, sondern auf höheren, Befehl, wenn sie daher völkerrechtlich nicht dem einzelnen Täter, sondern der Staatsführung zuzurechnen ist.

Eine sehr intressante Konstruktion ist auch der Hinweis auf den "Etat criminel", den verbrecherischen Staat, gegen den das bisherige Strafrecht kein System zu entwickeln verstand – weil bisher der Staat schlechthin als Träger des Rechtsfortschritts und der Rechtsordnung galt. In einer solchen Situation waren aber, so führt die Verteidigung aus, auch die Angeklagten wehrlos. Denn nur ihre Verstrickung in ein bestimmtes technisches, wissenschaftliches und kaufmännischen Fachgebiet habe sie allmählich und ohne ihr Zutun an den Staats- und Parteiapparat herangeführt und sie so zu Mitträgern einer Politik gemacht, deren Ideologie wohl kaum einer von ihnen in ihrem blutigen Ernst erfaßt habe. HGSt.