Von Richard Brodersen

Eine Frage, die heute die Aufbauplaner der zerbombten Städte angeht, wird mit jedem Tage vordringlicher: Soll und darf man bei Beginn des Wiederaufbaus gewissen repräsentativen Bauten den Vorzug geben, und wann ist er berechtigt? Der Kieler Bauvorschlag, das im Stadtkern gelegene historische Schloß wiederaufzurichten, zwingt, da er gewiß auch andere alte Städte angeht, in deren Mittelpunkt Bauwerke als Zeugen ihrer Entstehung und Entwicklung stehen und häufig mit ihrem Charakter aufs engste verknüpft sind, zu der eindeutigen Entscheidung, ob Denkmalspflege ebenso vordringlich ist wie Wohnungsbau. Da Bauten von kulturellem Wert, die nach ihrer Wiederaufrichtung zweckmäßigen und kulturellen Aufgaben dienen sollen, ebenso notwendig sind wie die Planungen von Wohnungsbauten, kann ein Gegensatz zwischen beiden Notwendigkeiten nicht bestehen. Man kann heute nicht allein von traditionellen Gesichtspunkten an diese Aufgaben herangehen, wie man es wahrscheinlich in Friedenszeiten tun würde, etwa mit dem Wunsche, "Altes" um jeden Preis erhalten zu wollen, sondem man wird es in jedem Falle verbessern und für den lebendigen Zweck herrichten müssen. Und dafür sind – im Vergleich zum Wohnungsbau – nur geringe Mengen Baumaterial erforderlich. In Kiel stellt das Schloß den Kern des Wiederaufbaues der Innenstadt dar. Städtebaulich bildet es darüber hinaus den Schwerpunkt einer für die schleswig-holsteinischen Hafenstädte charakteristischen Stadtanlage, deren zerstörte Altstadtstraßen vollkommen neu gebaut werden, müssen.

Es ist die Hoffnung vieler Schleswig-Holsteiner, das Schloß seines symbolischen Wertes wegen zu allererst wiederherzustellen, da es damit von neuem zu jenem repräsentativen Mittelpunkt für Stadt und Land erhoben würde, der es einst war. Seine Lage unmittelbar an der Kieler Förde gleicht landschaftlich der von anderen historischen Schlössern des Landes: der untergegangenen Hansburg bei Hadersleben, dem Duburger Schloß bei Flensburg, das ebenfalls der Vernichtung anheimfiel, Schloß Gottorp an der Schlei, dem Sonderburger Schloß am Alsensund sowie verwandten Anlagen in Dänemark – in Kolding, Kronberg, Svendborg, Nyborg und anderen. Die reizvolle architektonische Anlage der mit Netzgewölben ausgestatteten historischen Räume macht das Bauwerk ganz besonders wertvoll. Rudolf I. von Schleswig-Holstein-Gottorp ließ diese Räume gegen Ende des 16. Jahrhunderts üppig erneuern; die Herzogin Friederike-Amalie sie um 1690 wiederaufrichten. Spätere Bauschäden würden im 18. Jahrhundert durch den Hamburger Ernst Georg Sonnin im Auftrage Katharina II. in der Zeit ihrer Vormundschaft über den Kronprinzen Paul gründlich beseitigt. Das Schloß diente dann verschiedenen Verwaltungen als Unterkunft und war in der preußischen Zeit vom Prinzen Heinrich von Preußen und vorübergehend auch vom letzten deutschen Kaiser bewohnt. Heute plant man, es zum Sammelpunkt der kulturellen Bestrebungen des Landes zu machen. Neben den großen Sälen im Ostflügel, die der Darbietung von Sinfonie- und Kammerkonzerten sowie Kongressen, Tagungen und anderen Veranstaltungen dienen, sind im Schloß (im Westflügel und im Mittelbau) die Räume des Ministeriums für Volksbildung untergebracht. Außerdem sind Räume für den Landeskonservator, das Landesdenkmalamt, die Landesbildstelle und den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund vorgesehen. Der neue Bau Vorschlag hat im Ostflügel ein Kriegsandenken zu umgehen beziehungsweise "einzusargen": die rund 500 qm große "Zerschellplatte", die, aus etwa 1000 cbm schwer armiertem Eisenbeton bestehend, einmal Luftschutzzwecken diente. Ihre Beseitigung würde große Schwierigkeiten bereiten und zur Vernichtung des Westflügels und des Mittelbaues führen. Also wird sie in das Projekt einbezogen, das – neben der Hauptzufahrt vom Schloßgarten her, in deren Nähe ein Autoparkplatz eingerichtet Wird – für den Ostflügel einen besonderen Zugang zu einer Garderobenhalle vorsieht, von der aus zwei Treppenhäuser zu den Saal- und Bürogeschossen der vier Stockwerke führen sollen. Die Zufahrt von der Burgstraße durch den Mittelbau soll beibehalten werden. Der Eingang zum Westflügel wird in das Untergeschoß verlegt. Außerdem steht die Entfernung der in den achtziger Jahren an der Nordseite des Mittelbaues errichteten Säulenhalle und der Terrasse im Ziel des Vorschlages. Als Abschluß des erweiterten Schloßplatzes ist an der Burg- und Kattenstraße ein einstöckiger Winkelbau mit Nebenanlagen für Ausstellungszwecke geplant, an den sich, entlang dem Hafen, eine Gaststätte mit Terrasse anschließen wird. Eine überdachte Freitreppenanlage an der Südostecke des Ostflügels soll ferner die Verbindung von der etwa sechs Meter tiefer gelegenen Uferstraße zum Schloßvorplatz herstellen.

Andere Städte werden Lösungen finden müssen, wie sie in dem Kieler Wiederaufbau Vorschlag angestrebt werden. Die Aufgaben sind zu wichtig und greifen zu bestimmend in das Zukunftsbild der wiederherzustellenden Städte ein, als daß sie vorschnell in Angriff genommen werden dürfen. Sie müssen, wenn ähnliche Voraussetzungen gegeben sind wie in Kiel, den Urkeim der Siedlung, das historische Bauwerk wieder organisch in den Neuaufbau einbeziehen, sofern es heute und künftig einen Sinn im kulturellen Geschehen einer Stadt zu erfüllen und an dem lebendigen Organismus teil hat, den sie darstellt. Nicht also gilt es, einmal gestürztes partout wieder aufrichten zu wollen, um damit nur der Pietät (und ausschließlich ihr) ein Opfer zu bringen auf Kosten des viel dringlicheren Neubaues von Wohnungen, sondern weise und im Bewußtsein der Verantwortung gegenüber der Notwendigkeit das brauchbar "Alte" auch brauchbar herzurichten. Dies würden auch spätere Generationen dankbar anerkennen.