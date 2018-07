Äutomatismus der Wirtschaft Ist in Westdeutschland gleichzeitig mit der Geldreform eine neue Chance; v gegeben worden. Die Wirtschaft wird sich jedoch bei dieser neuen Bewegungsfreiheit solange wie eine Ente auf dem Trockenen fühlen, als diese Freiheit an den Schlagbäumen aufhört. Dabei läßt sich die Wiedereingliederung eines friedlichen Deutschlands in die Gemeinschaft Europas und der Welt nur verwirklichen, wenn der Automatismus der Wirtschaft schnellstens auch für den Außenhandel Gültigkeit erhält. Eine Verzögerung über eine kurz bemessene BebBachtungsfrist hinaus wäre schädlicher als spätere Einzelkorrekturen. Auf amerikanischer Seite ,beste!it grundsätzlich "Verständnis für die; Notwendigkeit, möglichst rasch : der, Deutschen Mark einen festen Außenwert zu verleihen. Der amerikanische Finanz berater- Benet Kai Bereits die Versicherung gegegeben, ein internationaler Kurs für das neue Geld; solle in Kürze bestimmt werden. Der bereits bestehefide Umrechnungskurs von 30 cts daff rdäter;rifcSt ;mltf¥mern Wechselkurs ver wechselt werden; er dient nur der inländischen Äbrecjyiung djr nach, %$ä" yör in Dollar getätigten Abschlüsse ;>:" M ;- : : 0S der Dollar eines Tages an einem freien deutschen Devisenmarkt tatsächlich zu 3 33, DM gehandelt Wird, : stellt; alstj ; bisher keineswegs fest, Vor der Geldreform wurdevbh manchen lExportindusmeri wie, etwa der Textilwirtschaft, ernsthaft bezeifeltf ob angesichts; der gestiegenen Pfodiiktionskosfen undfdf r ällf eräejn verminderten Wirtschaftlichkeit des Produzierens ein So "hoher" Dollarkurs äusfeitiienden Exportreiz bieten könnte. Einem Kurs von 25 cts oder 4 DM für den Dollar urde ; vielfach das. Wort geredet.

Umgekehrt möchten jetzt ftaÜfider, Geldreform; manche Industriezweige rfiit traditionell hohem Exportanteil dem Grundsatz, "großer Umsatz Heiner. Nutzeri"Jlhüldigen.

:. Ihnen-schwebt, ein geringer Markerlös, also etwa em Dollarlturs von"2y?0. DM. TQ&:, Öögh nicEtnur der sicherlich zu erwartettdef Düroptng V5r%<Ä::id, ausländischen Konkurrenz läßt Zweifel an der Zweckmäßigkeit einer so hohen Bewertung der neuen Mark auf tauchen Tis ist aüchzu dÄefed aß die heute vielfach noch recht hohen Weltmarktpreise- für industrielle Mangelware vielleicht schon in Kürze ins Wanken gerteb k8nnten Eiiie entsprechende Senkung der. Rohstoff preise ward dagegen in der neuen Ristttng$ kon nktur, der westlichen Welt kaüh); zirtrwarferi $0scheint" also 3 33 DM ein gangbarer Mittelweg,oder, jedenfalls ein Ausgangspunkt für die," Erörteruigäi der nächsten Wochen. Und wie gesagt, schnelles Handeln hat im Augenblick den Vorzug vor dem Streben, mit dem ersten Versuch,gleich, jns Schwärze treffen zu wollen. Solange die Marshäl Hi1fe und der ;stehen, braucht kein. WechselMufs so fest gemauert- sein ; daßi erfis, zum jüngsten Tage unverändert, stehen kann:::;:—;r~:—~~~ 1Für den Wirtschaftler würdje das seit dem f age X international in Gang- gekommene Gespräch, über den Wechselkurs der Deutschen Mark als Beweis genügen, daß die realen Grundlägen einer alliierten AußenhandelskbHtrolle im einzelnen ,entschwunden!sind. Der : Automatismus der. Wechselkurse und eine deutsche Handelspolitik würden, schon die noch öffeiistehenden Kanäle für die deutsche Ausfuhr finden. Eine allgemeine alliierte Überwachung über die Verwendung der deutschen Deyiseneriöse würde ausreichende Gewähr gegen, Verschwendung und PehUeitung bieten. Sie würde den Alliierten auch die ihnen zustehende Kenntnis darüber verschaffen, wann sie ihre Übergangshilfe der Lebensrnijtel- und Rphstaffyp rschHssie abbauen, und 06 sie mit einerhspäteren ZürÄählung dieser VorSchüsse rechnen köijnen £. Dqch die JE3;4; Jst in,er$ ef Linie iein Werk der Pölitikej and: deshalb miM& Weiitlich ausgesprochen Werden,daß,deElPortbestätid"; der bürokratischen Einzelkontrolle äjeder JEinluhr und jUf eiHemmnis der " deutsiäiettiiftscnäft ist. Diese Bmnse kann; mvdas politisch und wirtschaftlich gleichlautende iei der vÄjl iierttn, den Anschluß eines friedlicfeesi,: io seme4 Jsxistenz ; gesicherten L>eütschländs:;ii: die Wehrwirtschaft verzögern. Dw VQlkswirts& afillchesellschsift in;Harnburg, eiii Kreg" vörg WtsAralrtikerniHid WirtschaftstheoretJkern: ohne Apolitische Bindung, Bat soeben in " Vorschlägen ;; zür Verwirklichung der sozialen Marktwirtschaft" die Förderung nach der Beseitigung ,; Jf es Ai$ ettha ndelsmonopols der JEIA in Verbindung Äit, einer drastischen und weitgehenden ; Vereinfachung aller, Vorschriften für- den Deutichlandhändel, auch in den Siegerländern"""aufgestellt;-;;Sle; spricht damit der ge , samten Exportwirtschaft ~: und vielen Kunden draußen — aus der Sejäle Hoffnunge aufeihe aEinschränkung der JEIAKontfölle waren noch vor der Geldreform daduh>geweckt,worden, daß man auf alliierter Seite deutsche VorscMfge entgegennahm, in denen fachlichen Organisationen des Außenhandels (Einfuhr°; emeinschaften and Ausfuhrstellen)die. Abwicklung der einzelnen Geschäfte übertragen werden und der JEIA die Aufgabe verbleiben sollte, Richtlinien für die Handelspolitik und die Verwendung der Devisenerlöse zu geben und eine nachträgliche Kontrolle der abgewickelten Geschäfte zu behalten Inzwischen ist jedoch vom > Äreizonen Kontrollamt der- Auftrag ergangen,in?nÄÄhandelsverfahren zu entwerfen, e1 Einzelkontrolle der Geschäfte beibehalten, sondern zusätzlich fgrweter der Commerce and In1 die deutschen Industrievertre oll, die sich mit der Verteilung " offe für die Exportproduktion eindringlich genug an das Auslarid als Verfechter einer freien Welthaft und als Lastenträger der MarshallaPP elliert "erden, diese geplante " Revi d, der JEIA nochmals zu revidieren. Die mit f S,, reforrn i1 Westdeutschland und mit der l Maphail Hilfe in Westeuropa verfolgten Ziele Abkehr von der Zwangsbewirtschaftung in WestA L lancl bei der Ausfuhr noch neuerlich aufgehohte bürokratische Deiche entgegenstarren..,, Gw.

