Von Peter Christian Baumann

Es ist zu beachten, daß folgende Ausführungen: vom Standpunkt des Alltagsmenschen aus gelesen werden sollten. Man halte sich, am Alltag fest. So wird man in der Lage sein, den hier entwickelten Gedanken, die den "normalen Menschen" unwillkürlich überkommen, sobald erdas zweifelhafte Vergnügen hat, einen Dichter kennenzulernen, mit Inbrunst zu folgen.

Ich war zu Tode betrübt, denn was mir nun zu Staub zerfiel, war nicht allein der schwärmerische Greis, von dem nichts übrig blieb, es war zugleich die Schönheit eines gewaltigen Werkes, die ich wohl in dem hinfälligen, heiligen Organismus unterbringen konnte, den ich ausdrücklich für sie gebaut hatte, für die aber kein Platz war in dem gedrungenen Körper voller Blutgefäße, Knochen, Ganglien des kleinen Mannes da vor mir mit der Stumpfnase und dem schwarzen Knebelbart..." Diese Worte hat Marcel Proust über die Begegnung mit einem Dichter geschrieben, und wir wollen sie uns merken. Über die Frage selbst ist wohl nicht zu diskutieren – über die Frage, ob die Dichter unsympathisch sind. Jeder, der mit ihnen zu tun gehabt hat, wird sie bejahen müssen. Es kann sich daher lediglich um eine Untersuchung handeln, warum sie so sind, oder, um es schonungsvoller zu formulieren: warum sie so wirken, wie sie nun einmal wirken

Mächtige Männer sind schwierig im Umgang, mit Großen läßt sich nicht gut Kirschen essen. Die Herren dieser Erde können nicht, indem sie sie bewegen, um den Eindruck besorgt sein, den sie hervorrufen. Und nun erst die Dichter. Leichtfüßig stoßen sie sich vom Boden der Wirklichkeit ab und entschweben in die Welt der Vorstellung, in der sie als absolute Herrscher regieren. An der Wirklichkeit, mit der sie nicht fertig werden, rächen sie sich dadurch, daß sie eine Welt nach ihrem ~~~~ neu schaffen. In ihr geht es ähnlich zu wie in der realen, nur mit einem gewaltigen Unterschied: kein Gedanke kann gedacht werden, kein Gefühl sich regen, keine Handlung vollführt werden, ohne daß der Dichter dies ausdrücklich bestimmt. Zwar will es manchmal so scheinen, als handelten die auftretenden Personen in Freiheit. Aber früher oder später, spätestens nach hundert Seiten, beziehungsweise im zweiten Akt, wird es offenbar und deutlich, daß der Dichter sie am Schnürchen hält. Und wenn es sich zeigt, daß sie nach ihren eigenen Gesetzen leben und leiden – es ist der Dichter, der sie ihnen bestimmt hat. Gibt es eine Macht auf Erden, die sich mit dieser vergleichen läßt?

Keinem Menschen wird soviel vergönnt, ohne daßer dafür büßen muß. Der Dichter bezahlt seine Allmacht mit seinem Leben. Bei der Beschreibung und Darstellung des Großen, Edlen, Schönen und Starken verbraucht er die Elemente, mit denen er – möglicherweise geladen ist. Soll man sich wundern, wenn er nichts davon vorzeigen kann bei der Berührung mit der Wirklichkeit? Wenn er oftmals zwar abstoßend, aber verhältnismäßig harmlos wirkt, so rührt dies daher, daß er auch seinen Vorrat an Schlechtem literarisch verbraucht hat; dem ~~~~~~en, natürlichen Menschen tritt er daher ~~~~~ – mit Verlaub – geleerter Schlauch ~~~~~~. Die Eigenschaften, die bei ihm sichtbar werden, sind nicht seine wirklichen; sie sind ~~~~~~entschaften, Darlehen; die er aufnimmt, ~~~~~ Verkehr mit der realen Welt nicht sofort ~~~~~men erkennbar zu sein. Das fühlt natürlich der normale Mensch, daher denn auch seine Unsicherheit, gemischt mit mitleidiger Herablassung, stammt, die er dem Dichter gegenüber zeigt. Wer jemals einer Unterhaltung zwischen einem achtenswerten Bürger und einem Dichter beigewohnt hat, weiß, wie peinlich dem achtenswerten eine solche Begegnung ist. Der Mann, der mit seinen beiden gesunden Beinen auf dieser Erde steht, erfaßt sehr wohl das Fragwürdige der Situation, die an ihn das Ansinnen stellt, mit einem Schatten Redensarten auszutauschen; er konversiert, weil er sich höflich zeigen will, aber er ahnt, daß es sinnlos ist.

Der Dichter dagegen tut so, als beherrsche er die Lage; er gibt sich unbefangen, sicher, seiner. Persönlichkeit bewußt. Aber glaubt ihm nicht! Er ist überkompensiert. Auch er weiß ja, wenn er es auch nicht eingesteht, daß er in Wirklichkeit, in der Wirklichkeit nichts zu bieten hat, daßseine Ähnlichkeit mit einem Menschen ganz äußerlich ist. Wie ein Knabe, der dem Erwachsenen die Art des ~~~~~ abzusehen sucht ~~~~~~ ~~~~~~~~~, dem ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ machen. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ erichtet.. ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ oder ~~~~~~ alles mögliche, ~~~~ ~~~~ was er ist. Es geschieht oft, daß die Leute sagen: "Was, das ist der, der die ‚Nebel-Symphonie‘ geschrieben hat? Den habe ich mir ganz anders vorgestellt." Und hier setzt die Schuld des Nichtdichters ein, wenn man überhaupt von Schuld sprechen kann. Huxley hat eine unsterbliche Darstellung davon gegeben in der Geschichte des Schriftstellers Fanning Miles, der mit der süßen jungen Pamela was hat. "Was meinen Sie da mit, wenn Sie behaupten, mich zu lieben?" fragt Miles. "Wen und was lieben Sie? Ich will es Ihnen sagen: Sie lieben den Autor der ‚Eurydice‘ und all die Porträts von Ihnen, mit denen er seine Bücher angefüllt hat."

Der Leser bildet sich seine spezielle Auffassung von dem, was er liest, und von der Person, die das alles geschrieben hat. Und wenn er dann einmal mit dem Dichter konfrontiert wird, dann verlangt er, daß seine Erwartungen erfüllt werden. Kein Wunder, daß das Ergebnis in der Regel unerfreulich ist. Selbst wenn der Dichter ein richtiger, eigentlicher Mensch wäre, was er nicht ist, könnte er nicht alle die Wechsel einlösen, die ohne seinWissen auf seinen Namen ausgestellt werden. Am herbsten ist die Enttäuschung, wenn die Jugend sich dem Dichter ~~~~~~~~zaubernde an der Jugend ist ihre ~~~~~~~~ die Wirklichkeit müsse der Vor-~~~ ~~~~ ~~~en. Während sie sich an der literarischen Darstellung des Großen und Schönen berauscht, projiziert sie das Gedichtete in den Dichter. Und wenn sie einmal Gelegenheit bekommt, den Schöpfer des Wunderwerkes von Angesicht zu Angesicht zu sehen, dann leuchten die Augen, und der Atem geht heftig. Und da steht er nun, mit seiner Stumpfnase und seinem Knebelbart, wie bei Proust, und alle sehen ihn an und erwarten etwas Bedeutendes, und in Wirklichkeit juckt es ihm am Rücken, und er darf sich nicht kratzen.