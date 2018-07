Eine Kette ist nur so stark, wie ihr schwächstes Glied, und die "Kaufkraft" einer Währung wird dadurch entscheidend mitbestimmt, welches ihre kleinste gängige Einheit ist, für die noch ein Partikelchen des Alltagsbedarfs erworben werden kann. Es macht sehr viel aus, wie der Präsident der Danziger Notenbank, der seinen Gulden so erfolgreich durch die Krisen zu steuern wußte, einmal gesagt hat, ob der Groschen, der Fünfer oder der Pfennig als kleinste Kaufeinheit gilt: für die Schachtel Streichhölzer, für eine Rolle Zwirn, für ein Bund Suppengrün, für die Drucksache oder das Postkartenporto im Ortsverkehr. Stephan hat gewußt, was er tat, als er das damals niedrigste Porto, den Brief mit der Einpenny-Marke, mit der "Sechserpostkarte" noch unterbot. Heute aber sitzt unsere Post auf den verdoppelten Gebühren fest. Weniger Von Stephan reden, mehr nach seinem Vorbild handeln!

Ob es wohl jemals wieder auf einer deutschen Straßenbahn die "Kurzstrecke" für einen Groschen geben wird?

Die Sache mit der Anrechnung der Kopfquote auf die Altgeldguthaben beschäftigt die Menschen offenbar noch recht stark. Man hätte also doch wohl schon am 20. Juni, beim "Umtausch", jeden Empfänger nach der Höhe seiner RM-Bestände (in bar oder auf Guthaben) fragen sollen, um ihm folgende kleine Ansprache zu halten: haben nun, je Kopf Ihrer Familie, den Gegenwert nicht bloß von 40, sondern von 400 RM in der Hand; um den entsprechenden Betrag verringert sich Ihr Bestand an Altgeld." Da der Umtauschende das Fehlen eines entsprechenden Reichsmark-Betrages hätte bekennen müssen, wäre etwa zu sagen gewesen: "Wenn dies Geld ausgegeben ist, dann haben Sie, je Kopf Ihrer Familie, den Gegenwert nicht bloß von 40, sondern von 400 RM verbraucht – wovon Ihnen die deutsche Volkswirtschaft, d. h. die Arbeitsleistung Ihrer Mitbürger, 360 RM geschenkt hat."

– Nun sind die Eier doch noch freigeworden! Aber wirkungsvoller wäre es ja gewesen, wenn das Lurgi-Haus sie schon am 20. Juni aus der Bewirtschaftung entlassen hätte. Daß die Eier ein solches Sorgenkind der Erfassung geworden sind, hat sich übrigens die Bürokratie selber zuzuschreiben. Sie hat die Ablieferungsmoral mit einer Maßnahme untergraben, die zwar sehr gut gedacht war, die aber jede Spur von Kenntnis der bäuerlichen Denkungsart vermissen ließ. Als immer weniger Eier abgeliefert wurden, dekretierte Podeyn (oder war es Schlange-Schöningen selber?) eine "Strafmaßnahme": wer sein Liefersoll an Eiern nicht erfüllt, dem wird die Zuckerkarte entzogen. Die Bauersfrau aber kann rechnen, und sie rechnete so: "das Pfund Zucker, das ich mir nun schwarz kaufen muß, wenn ich kein Ei mehr abgebe, kostet lange nicht soviel, wie die nun schwarz zu verkaufenden Eier einbringen". Und die Folge war eine beträchtliche Steigerung der schwarzen Umsätze: Eier hin, und Zucker her. So geht es also, wenn sich der Bürokraten Oberster kein Bild davon zu machen weiß, wie der Bauer reagiert.

Im übrigen soll man ruhig anerkennen, daß der kleine Rest von Zwangsbewirtschaftung, der bisher noch erhalten geblieben war, durchaus auch sein Gutes gehabt hat. Das Osterei, das es im Krankenhaus. gab – die Schwestern hatten es sogar bemalt – war eine Erinnerung fürs Leben, und die Eierbrote zum Vesper wären auch nicht schlecht.

Daß die Eierbewirtschaftung in der letzten Zeit noch weniger funktionierte, als früher, ist leicht erklärlich. Daran sind die Zuckerprämien schuld, die gleich einem milden Regen auf unsere Bauern niederrieselten. Bei der Milchablieferung wurden sogar diejenigen mit Prämienzucker bedacht, die 1947 am schlechtesten geliefert hatten, wenn sie nur (bei dem guten Wieswachs 1948 war das leicht!) jetzt ein wenig mehr zur Molkerei schafften; wer aber 1947 seine Lieferpflicht bis zum letzten erfüllt hatte und die damalige Leistung heuer nicht überbieten konnte, ging dafür leer aus ... Bei so viel Zucker auf Prämien war natürlich der Verzicht auf die Zuckerkarte leicht, bei all denjenigen Bauern, die bisher keinen schwarzen Zucker kaufen, konnten oder (das gibt es auch!) kaufen wollten.

Mit der Freigabe einiger Agrarerzeugnisse aus der Bewirtschaftung ist ein Weg beschritten, der nach der inneren Logik der Dinge nun zwangsläufig weiterverfolgt werden muß: übrigen: auch im Verbraucherinteresse, auch deshalb, weil die freie Kaufwahl des Konsumenten für die Geltung des neuen Geldes wichtig ist. Das Gele ist erst dann voll funktionsfähig, wenn es überall und ohne Hinzufügung eines zweiten Scheine! kaufen kann. Und wo die Preise sich frei bilden, entsteht weder ein neuer Geldüberhang noch ein schwarzer Markt. Also: Schlange-Schöningen, geben Sie Verkaufsfreiheit! Auch bei Kartoffeln: sobald die Sicherheit besteht, daß jeder Nicht-Selbstversorger drei Zentner Winterkartoffeln beim Krämer, oder auch beim "Konsum", beziehen kann. Die Ernte wird in diesem Jahre kaum enttäuschen – mengenmäßig. Und die Bauern werden, nach den Erfahrungen im Mai, als sie Kartoffeln so gerne in die Stadt fahren wollten, aber die Nachfrage ach so gering war, mit Vergnügen ihr Liefersoll erfüllen, das die Menge an Einkellerungskartoffeln für die Städte sichert, wenn sie die Gewißheit haben, die restlichen Mengen frei verkaufen zu können, legal, auf den bewährten normalen Absatzwege, und ohne tagtäglich von ungezählten Hamsterfahrern wegen Kartoffeln ("nur ein Pfund!") angebettelt zu werden... Georg Kessel