Aus den Tagebüchern des Admirals von Müller Der langjährige Chef des Marinekabinetts und Generaladjutant Wilhelms II gehört zu den Persönlichkeiten, deren Einftttß auf das große Geschehen viel diskutiert worden ist. Admiral von Müller ist zu Anfang des zweiten Weltkrieges gestorben. Seine hinterlassenen Tagebuchaufzeichnungen wurden vom Propagandaminiiterium eingezogen. Aus einer zurückbehaltenen Abschrift stellt uns sein Sohn, Dr. Sven von Maller, Auszüge aus den Tagebüchern zur Verfugung. Die Wiedergabe der Aufzeichnungen ist gekürzt, aber nicht verändert. I September 1916 — Abends sandte ich mit dem Kurier nachstehenden Brief an den Kommandanten des Kaiserlichen Hauptquartiers, Generaloberst von Plessen: "Hochverehrte Exzellenz! Eindrücke der letzten Tage zwingen mich zu einer Vorstellung über den gefährlichen Widerspruch zwischen dem Ernst der Lage und dem Leben Sa Kaiserlichen Hauptquartier . Immer wieder muß ich mir im Hauptquartier sagen: wie viele überflüssige Menschen sitzen hier, die schon im Frieden nicht zu ihrem Recht auf Arbeit gekommen sind Es könnte zugunsten der Front an Dienerschaft gespart werden und auch an Pferden . Der zweite Punkt meiner Sorge ist die Wahl des Hauptquartiers. Der Kaiser gehört in einem Kriege wie dem jetzigen unzweifelhaft nach Berlin . Die Volksstimmung ist einfach sehr schlecht, und das nicht nur in den großen Städten. Sie wird noch sehr viel schlechter werden, wenn in der dunklen, Jahres zeit die Petroleumnot ihre volle Höhe erreicht. Der Mißmut hat jetzt schon die Kreise der Unterbeamten ergriffen, und in der Arbeiterschaft macht sich der Pessimismus in Ausdrücken geltend wie: Es ist uns ganz gleichgültig, wer den Krieg gewinnt, wenn nur endlich Frieden wirdu Dieser Brief ist nicht mit Rücksicht darauf geschrieben, daß er Seiner Majestät dem Kaiser vorgelegt wird. Er ermangelt, wie ich beim Durchlesen sehe, jeder höfischen Form 9. Januar 1917 — Der Kanzler aß wegen seiner Erkältung eben mit Valentini. Ich besuchte die Herren und trank noch ein paar Glas Sekt mit von einer Flasche, die der Kaiser heraufgeschickt hatte. Der Kanzler sprach sich sehr bitter über den Kaiser aus. Er habe das deutsche Volk in den letzten zwanzig Jahren von Grund aus verdorben und Eitelkeit und Chauvinismus großgezogen. Nur die unteren Schichten seien wirklich deutsch geblieben. Ich suchte dem Kanzler Mut zu machen gegenüber der schweren. Ent " Schließung des heutigen Tages (uneingeschränkter U Boot Krieg), worauf der Kanzler erwiderte: "Ich mußte mich ja den militärischen Erwägungen fügen, aber wenn ich mir die Zukunft ausmale . Dann werden wir gezwungen sein, einen sehr, sehr bescheidenen Frieden zu schließen " 14. April 1917 — Die Kaiserin läßt mich gegen ihre Gewohnheit warten und benutzt dann die Gelegenheit, mir verblümt klarzumachen, daß mich die Reduzierung des Marstalles gar nichts anginge und daß die Leute sehr unrecht hätten, die den Kaiser zu immer weitergehenden Konzessionen- an die Demokratie veranlaßten. Ich versuche ihr klarzumachen, daß wir bisher sehr dankbar sein müßten für das Benehmen unserer Demokraten in dieser schweren Zeit, aber es ist hoffnungslos.

16. April 1917 — Rathenau suchte mich auf. Er hat höchste Meinung von Englands Widerstandskraft und Amerikas politischem Willen. Er glaubt nicht an den Erfolg des U Boot Krieges, und ist für Paktieren mit Rußland i tout prix. Dann war ich beim Staatssekretär des Innern Helfferich, der mitten in Streiksorgen stak, aber an einen friedlichen Verlauf glaubte. Böse Hetzzettel sind verteilt worden: "Nieder mit dem Krieg!" und "Nieder mit def Regierung!" 4. Mai 1917 — Admiral von Holtzendorff berichtete über seinen Besuch in Wien. Der Kaiser von Österreich sagte: "Der Kaiser hat es gut, er reitet ein stolzes nationales Roß. Ich habe vier Pferde mit ganz verschiedenem Temperament vor mir Und Außenminister Graf Czernin: i Wir werden durchhalten bis zum Letzten, bis zum Sturze der Monarchie, aber bitte, sagen Sie- mir, was haben Sie davon, wenn es soweit: kommt?" 16. Juli 1917 (Nach dem Sturz des Reichskanzlers von Beethrnann Hollweg ) — Als die Kaiserin gegangen war, schüttete Se. Majestät sein Herz über Hindenburg und Ludendorff aus, die ihn mit ihrer Abschiedsdrohung in eine Zwangslage gebracht hätten. Er habe den Herren aber "einSchnippchen geschlagen", indem er denKanzler habe gehen lassen, ehe Hindenburg und Ludendorff in Berlin angekommen seien, und sie dann damit empfing: "Was wollen Sie denn eigentlich, der Kanzler ist längst fort?" . Graf Hertling habe die Nachfolge abgelehnt, weil er nichts mit dieser gewalttätigen Heeresleitung zu tun Haben wolle. In bezug auf den neuen Kanzler Michaelis sagte der Kaiser, Ludendorff habe erklärt, das sei sein Kandidat, worauf der Kaiser geantwortet habe: "Warum haben Sie das nicht früher gesagt, da hätte man sich ja den Mann näher darauf ansehen können " 18. August 1917 — Mackensen hat Seiner Majestät gemeldet, der alte Rumäne Garp wolle um einen Hohenzollerriprinzen als König bitten. Es wurde dafür der Prinz Friedrich Wilhelm namhaft gemacht. Der Kaiser lehnte ab, der Prinz habe keine Söhne, da sei der Prinz Joachim (jüngster Kaisersohn) "nach "Rücksprache mit meinen Damen" viel geeigneter. Als eingewendet wurde, dafür reiche wohl die Befähigung, des Prinzen nicht aus, gab" er die überraschende Antwort: "Fähigkeiten sind dazu gar nicht notwendig " 2. Februar 1918 — Das kaiserliche Gefolge besteht seit der Beseitigung Valentinis durch die Oberste Heeresleitung nur noch aus Scharfmachern, die ihr Licht immer heller leuchten lassen "Warum wurden die Sozis, auch Scheidemann nicht einfach an die Wand gestellt?" — "Warum wird nicht Trotzky in Brest Litowsk, der nur unser Volk aufhetzt, einfach erschossen? Napoleon hätte das längst getan " Die kaiserlichen Randbemerkungen spiegeln den neuen Ton. Wir sind also wieder in eine Periode großer Worte eingetreten. Der Kaiser erklärte sich ganz einverstanden mit den Kriegszielen an der flandrischen Küste, die Tirpitz in einem unglaublich naiven Interview gegenüber einem holländischen Journalisten vertreten hatte. Ein mir unbekannter General von Legien beschimpft mich in einem Privatbrief als "Rasputin" und böser Geist des Kaisers. Ich lege das zu dem übrigen. Das Militärkabinett erklärt, "daß es überhaupt keinen General dieses Namens gibt".

2. Februar 1918 — Abends habe ich noch viele Zeitungsausschnitte mit Randbemerkungen Sr. Majestät gelesen. Dabei höchst unerfreuliche Ausdrücke von Cäsarenwahn wie er immer auflebt, wenn es einigermaßen gutgeht.

23. Februar 1918 — Baltenabordnung. Nach Tisch erzählte der Kaiser einem der Balten, neuerdings habe in Rußland ein Bischof direkt zum Progrom aufgefordert. Djs würde bei uns wohl auch bald so kommen. Dann würden die Herren Kriegsgewinnler einmal ihren Herrgott kennenlernen 27. Februar 1918 — Mit Grünau (Vertreter des Auswärtigen Amtes) spazierengegangen, der sehr schwarz sieht hinsichtlich der ganz inseitigen Beeinflussung des Kaisers in Richtung unüberlegter, Gewaltpolitik. Die Randbemerkungen St. Majestät sind fortgesetztes Säbelgerassel, Verachtung der Diplomaten und Antisemitismus. Immer "das blanke Schwert" und "Siegfrieden", ganz im Stile der "gepanzerten Faust. Der Kaiser sagte: "Ich werde den Herzogshut (von Kurland) nehmen, ich, der Sieger, kraft meines Schwertes, aber nicht aus der Hand von Versammlungen Generaloberst von Plessen spricht vom "Kaiser und Führer". Prinz Heinrich erklärt seinen kaiserlichen Bruder für den "größten Feldherrn aller Zeiten".

22. Juli 1918 — Hindenburg hat dem Kaiser reinen Wein eingeschenkt. Nach dem Abendessen spricht er (der Kaiser) von sich selbst als dem geschlagenen Feldherrn, mit dem wir alle Nachsicht haben müßten. Er habe die Nacht gar nicht geschlafen. Wie eine Vision seien seine ganzen englischen und russischen Verwandten und die Minister und Generäle aus seiner ganzen Regierungszeit an ihm vorübergezogen, zum Teil ihn verhöhnend.

22. September 1918 — Seine Majestät zeigt in seinen Randbemerkungen weitere Verkennung der Lage. Einmal will er den Reichstag mit einer Landsturmkompanie auseinanderjagen. Dann soll der Reichskanzler der Bewegung zr parlamentarischen Regierung ein "donnerndes Halt" gebieten.

29. September 1918 — Marschall (Chef des Militärkabinetts) berichtet mir, vom Vortrag kommend, Hindenburg und Ludendorff hätten erklärt, die Armee sei am Ende ihrer Kräfte angelangt. Wir müßten Frieden schließen. Der Kaiser habe das sehr ruhig aufgenommen. Seine Majestät erzählte mir damr selbst, "wie heute vormittag Hindenburg und Ludendorff mit ihrem Geständnis gekommen seien. Der Krieg sei zu Ende, freilich ganz anders, als wir uns das gedacht hätten. Ich: "Wie der Krieg auch endet, unser Volk hat sich in ihm glänzend bewährt Der Kaiser: "Ja, aber unsere Politiker haben erbärmlich versagt " — Aber wer waren denn unsere Politiker in der entscheidenden Phase des Krieges? Hindenburg und Ludendorff mit der politischen Abteilung des Generalstabes. Vor LudendorfTs Ernennung hatte Bethmann mit den Worten gemahnt: "Sie kennen ihn nicht. Er ist nur groß im Erfolg. Wenn es einmal schiefgeht, dann verliert er die Nerven " , 15, Oktober 1918 — Kurzer Vortrag. Der Kaiser war ganz wohl .