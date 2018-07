Kürzlich brachte "Die Zeit" einen Bericht über die Tragödie des Hofes Mariahagen an der Lübecker Bucht. Das Treiben gewisser Displaced Persons wurde darin gebrandmarkt, die Raub und Plünderung auf ihre Fahne geschrieben haben, – auf ihre Fahne, von der niemand weiß, wessen Fahne sie eigentlich ist. Die Anklagen der Überfallenen und Ausgeplünderten sind nicht ungehört verhallt. Die Stadt Lübeck hat sich jetzt in einer großen Aktion der Sache der Heimgesuchten angenommen. Im Lübecker Stadtparlament hielt Bürgermeister Passarge eine sehr ernste Rede. Die Unsicherheit, die durch gewisse Elemente der Ausländerlager über Stadt und Land gekommen sei und nach wie vor käme, sei unerträglich geworden. Er teilte mit, daß seit Ende Mai 1945 bis heute insgesamt 134 Menschen in Lübeck, und Umgebung nachweislich von Displaced Persons ermordet seien – darunter mehrere Polizeibeamte, die in Feuergefechten mit den Banditen ums Leben kamen. Die Zahl der Schwerverletzten sei insgesamt viermal so groß als die der Ermordeten. Diesen meist schwerbewaffneten Räuberbanden müsse endgültig das Handwerk gelegt werden. Es könne so nicht weitergehen.

Die Lübecker Bürgerschaft als berufene Volksvertretung nahm einstimmig eine Entschließung an, die den Ernst der Situation umreißt, sie hat folgenden Wortlaut: "Unter den D.Ps., insbesondere den polnischen, befinden sich, wie allgemein bekannt, zahlreiche schwerkriminelle Elemente, die unschädlich zu machen oder im Zaume zu halten bisher auch der Militärregierung nicht gelungen ist. Die Verbrechen gegen Leib und Leben wie gegen das Eigentum unserer Mitbürger seit der Besetzung bis zum heutigen Tage haben in Lübeck und Umgebung einen erschreckenden Umfang angenommen. Es steht unter den durch die Währungsreform hervorgerufenen Übergangsschwierigkeiten zu befürchten, daß sie wiederum stark ansteigen. In der Bevölkerung macht sich deswegen eine erhebliche Unruhe bemerkbar, und es besteht die Gefahr, daß man, wenn nicht von der Landesregierung beschleunigt wirksame Schritte unternommen werden, zur Selbsthilfe greift, so daß Dinge geschehen, deren Auswirkungen ebenso unerwünscht wie unübersehbar sind. Der Senat wird daher beauftragt, bei der Landesregierung dahin zu wirken, daß die in Lübeck und Umgegend untergebrachten D.Ps, beschleunigt abbefördert werden."

Zur Bekräftigung dieser Tatsachen wurde dem Lübecker Stadtparlament eine große Übersicht dieser Verbrechen unterbreitet – ein Katalog des Grauens, der von beigefügten Fotos der Lübecker Mordkommission illustriert wird. Insgesamt 206 "Nummern" sind hier registriert. Name und Umstände der Tat sind genau verzeichnet – nur ein kleine "Auswahl" der 1400 Überfälle schwersten Kalibers, die in den drei Jahren von der Lübecker Polizei untersucht wurden.

Man findet, hier alle. Todesarten verzeichnet, mit denen moderne Banditen andere Menschen vom Leben zum Tod zu befördern belieben. Von den Schüssen aus dem Browning bis zur Salve aus der Maschinenpistole, vom Schlag mit Axt und Beil und Hammer, bis zum Stich mit Messern und Dolchen fehlt nichts. Ein Mädchen wurde – ertränkt, ein Mann aus dem Fenster des dritten Stockwerkes geworfen. Die Räuber von heute halten sich nicht an die alten Räubermanieren; sie sind hemmungsloser in ihrer Phantasie.

"In der Wohnung erschossen, in die die Banditen eindrangen", – "im Wald erschossen", – "auf der Straße überfallen", – "in ihrer Sommerlaube getötet", – "das Ehepaar wurde in seinem Schlafzimmer erwürgt", – so heißt es Seite für Seite. Mord und Vergewaltigung gehen oft Hand in Hand. Auch daran fehlt es nicht: eine 15jährige Brautjungfer wird vergewaltigt, und ein anderes Mal ist es die Tochter eines Gärtners, die – wie ganz nüchtern dasteht – "von zwei Räubern vergewaltigt wird", während andere Banditen die Wohnung, der Eltern ausrauben. Einmal ist es gleich eine ganze siebenköpfige Familie, die die Banditen ausgerottet haben. Und auf einem anderen Foto der Mordkommission sieht man ein Ehepaar erschossen neben einer Herdstelle liegen.

Auch die Beute, die die Räuber machten, ist verzeichnet. Einmal sind es zwei Schweine, ein anderes Mal eins, dann wieder geht es um ganze Wohnungseinrichtungen, um einen Radioapparat, um Wäsche und Kleidungsstücke, oder um ein Fahrrad, das die Opfer besaßen. Manchmal ist es auch nur Geflügel. Ein Mann wurde erschlagen, als er seine Schuhe, die ihm zu klein waren, tauschen wollte. Dem "Kontrahenten" gefielen die Schuhe und sie paßten ihm ausgezeichnet. Als "Gegenleistung" erschlug er den, dem sie gehörten.

Am Schlüsse dieser Liste der Morde und Verbrechen steht amtlich: "Seit 1945 wurden rund 1400 Raubüberfälle bearbeitet, die fast ausschließlich durch Ausländer, insbesondere Polen, begangen worden sind. In der Mehrzahl waren die Täter bewaffnet. Die Tatorte konzentrieren sich in auffallender Weise um die Ausländerlager. Im übrigen sind in der Berichtszeit von den Polen viele Schweine- und Viehdiebstähle ausgeführt worden." Ja – im Monat Mai 1948 waren es im Bezirk Lübeck allein 249 Stück Großvieh, die von der Weide oder aus Ställen geraubt oder gestohlen wurden. Das ist eine hübsche "Versorgungsquote". Es ist klar, daß es so nicht bleiben kann. Die Währungsreform stellt alles auf eine neue Grundlage, öffentliche Unsicherheit ist kein Fundament, auf dem ein Aufbau möglich ist. Der Katalog des Grauens, der im Stadtparlament zu Lübeck zur Einsicht auslag, ist ein beredter Auszug aus dem Archiv des Verbrechens. "Freiheit von Furcht" ist den Deutschen verheißen worden. Die Freiheit von Furcht vor den Übergriffen von Räuberbanden sollte ohne Zweifel mit eingeschlossen sein.

–us.