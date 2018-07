Wenn die alliierten Militärgouverneure den deutschen Ministerpräsidenten Eile gebieten, so heißt das nicht ohne weiteres, daß Eile geboten ist. Niemandem wäre damit gedient, daß bis zum 1. September eine Verfassunggebende Versammlung zusammenträte, nur um überhaupt fristgemäß zusammenzutreten. Die Zukunft der deutschen Demokratie läßt sich nicht an einen Terminkalender binden. Wohl aber ist sie an eine gewisse Logik in der Reihenfolge der Geschehnisse gebunden: Eine demo- – kratische Verfassung ist das Grundgesetz der selbstverwalteten Freiheit eines Volkes. Sie setzt diese Freiheit voraus. Eine Besatzungsdemokratie ist daher immer ein problematisches Gebilde und nur insoweit allenfalls möglich, als die Freiheitsbeschränkungen zugleich möglichst genau definiert und möglichst gering sind. Eine deutsche Verfassung, die diesen Namen verdient, kann erst entworfen werden, nachdem die Besatzungsmächte in verbindlichen Rechtssätzen die ihnen vorbehaltenen Befugnisse umschrieben haben und nachdem wir uns davon überzeugt haben, daß diese Hypothek auf unserer Freiheit noch eine Chance für die Demokratie übrigläßt.

Die auf der Frankfurter Zusammenkunft bekanntgegebeenen Richtlinien für ein Besatzungsstatut sind so weitgefaßt und in ihrer Unbestimmtheit so dehnbar, daß darauf von uns nicht mit einer Verfassung, sondern allenfalls mit Richtlinien für ein trizonales Verwaltungsstatut geantwortet werden kann. Ein endgültiges Besatzungsstatut darf nicht erst bei der Volksabstimmung über eine bereits ausgearbeitete Verfassung erlassen werden. Es gehört vielmehr an den Anfang. Da es nicht vorliegt, verträgt es sich weder mit dem Maß noch mit der Würde, daß wir große Worte und Gesten auf kleine Dinge verschwenden. "Der Weg zu einem neuen deutschen Staat ist frei", so schreibt die "Welt", die es leider beharrlich unterläßt, das gute Beispiel der "Neuen Zeitung" in der amerikanischen Zone zu befolgen und sich als eine Zeitung der Besatzungsmacht für die deutsche Bevölkerung kenntlich zu machen. Von Deutschland her gesehen, ist der Weg zu einem neuen deutschen Staat durchaus noch nicht frei. In der Politik ist das falsche Pathos noch weniger entschuldbar als in der Dichtung. Eine deutsche verfassunggebende Versammlung bleibt solange falsches politisches Pathos, als nicht eine wahrhaft großzügige Besatzungsreform vorangegangen ist. Wir haben keinen Anlaß, uns eine der politischen Logik widersprechende Reihenfolge vorschreiben zu lassen. Wohl aber haben wir einigen Grunde gerade im Jahre 1948 die Erinnerung an 1848 wachzuhalten und die historische. Lehre zu beherzigen, daß ohne Sinn, für. politische Realitäten ein neuer Staat nicht geboren werden kann. Deutschland darf es nicht riskieren, zum zweitenmal durch einen falschen Start ein Jahrhundert der Demokratie in versäumen.

Das gleiche Gesetz der Reihenfolge gilt auch für die bundesstaatliche Gliederung Deutschlands. Zuerst müssen sich historisch und ’politisch sinnvolle Länder gebildet haben, und erst dann können sie Vertreter in eine verfassunggebende Versammlung entsenden. Die Landtage und Ministerpräsidenten fiktiver Länder, wie die von Südbaden und von Südwürttemberg, haben gar kein politisches Mandat, bei der Einberufung einer solchen Versammlung mitzuwirken. Und schließlich ist jede Verfassung verfrüht, solange die Annexionsdrohung des Londoner Kommuniqués in Kraft bleibt.

Aus mancherlei Gründen also ist es notwendig, auf die Vorschläge der Militärgouverneure mit deutschen Gegenvorschlägen zu antworten. Die Ministerpräsidenten haben gut. daran getan, in Frankfurt die Erklärung der Besatzungsmächte nur entgegenzunehmen und sich eine Stellungnahme vorzubehalten. Sie haben auch gut daran getan, die amtierende Berliner Oberbürgermeisterin, Louise Schröder, zu ihren Besprechungen einzuladen. Es geht um gesamtdeutsche Entscheidungen, und daran muß jedes noch nicht totalitär überrannte Gebiet Deutschlands unmittelbar beteiligt werden. Würde und ruhige Überlegung sind das Gebot der Stunde. Sie lassen es nicht zu, daß wir übereilig in eine politische Fiktion hineinsteuern. Fr.