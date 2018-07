In den Schlußplädoyers verschiedener ihrem Ende zugehender Nürnberger Prozesse ist das Problem der Anklage-Kronzeugen neuerlich angeschnitten worden. Die deutsche Öffentlichkeit hat seinerzeit mit Befremden von dem Fall Gaus Kenntnis genommen, dem Fall des einstigen Unterstaatssekretärs und Leiters der Rechtsabteilung im Auswärtigen Amt, der, obwohl er von den alten Beamten der einzige intime Vertraute und Ratgeber Ribbentrops gewesen war, im Prozeß gegen die Wilhelmstraße für die Anklage das Material gegen seine einstigen Kollegen zu sichten und zu bearbeiten geholfen hat. Dr. Carl Hänsel, der Verteidiger des Staatssekretärs Baron Adolf Steengracht von Moyland, des Nachfolgers von Weizsäckers, dessen Fall jetzt zur Verhandlang, gelangt, wies auf die "einzigartige Prozeßsituation"hin, die die Einführung des Zeugen Gaus durch die Anklagebehörde geschaffen habe. Er gab der Meinung Ausdruck, daß hierdurch die unsicheren und weitmaschigen Formulierungen des Gesetzes Nr. 10 im Hinblick auf Angehörige des Auswärtigen Amtes konkretisiert worden seien. Ein Normalmaß, eine "Gaus-Norm" sei in den Prozeß gebracht worden, ein Pegel mit der Ausgangsziffer Null, von dem man nun ablesen könne, ob der eine oder andere Angeklagte schuldiger sei als Gaus oder nicht. Damit aber entstehe die Frage seiner Strafbarkeit. Denn, wenn – er in gegebene Tatbestände weniger verwickelt sei als Gaus, falle damit auch die Möglichkeit fort, ihn in diesem Prozeß zu verurteilen. Dr. Hänsel bemerkte, es sei für das deutsche Rechtsgefühl jedenfalls unerträglich, daß in einem Verfahren, das ausdrücklich als das letzte seiner Art angekündigt worden sei, ein freier, nicht verhafteter und nicht unter AnklagestehenderZeuge öffentlich gehört werde, wenn dieser Zeuge schuldiger sei als die Angeklagten, die auf Grund seines Zeugnisses gerichtet werden sollen. Die Anklagebehörde habe dadurch, daß sie Gaus eingeführt habe, bereits Zu erkennen gegeben, daß weder seine Taten noch die Tätigkeit, die er ausgeübt hat, zur Verurteilung ausreichten.

Was Dr. Hänsel hier für seinen Mandanten in Anspruch nimmt, kann mit noch mehr Recht die Verteidigung in den I.G.- und Krupp-Prozessen für die angeklagten Industriellen geltend machen-Denn hier ist in der Person des Anklage-Kronzeugen Saur ein Fall gegeben, der weit ungeheuerlicher anmutet als der Fall Gaus.

Saur war als Stellvertreter Speers und Vorsitzer, des sogenannten Jägerstabes einer der übelstenindustriellen Scharfmacher des Hitler-Regimes. In allen Nürnberger Industrieprozessen ist bei der Behandlung des Produktionszwanges immer wieder sein Name als der des unangenehmsten Exponenten staatlichen Drucks genannt worden. Gegen seine Entscheidungen gab es nicht einmal Einspruchsmöglichkeiten. Die Drohung mit der Abholung durch die Gestapo gehörte zu solchen Verhandlungsusancen. Saur, der wegen dieser Methoden in Hitlers Testament zum Nachfolger Speers bestimmt worden war, ist denn auch vor einer Spruchkammer als Hauptschuldiger angeklagt worden. Ausgerechnet diesen Mann hat die amerikanische Staatsanwaltschaft im Krupp-Prozeß aus der Internierung beurlaubt, damit er im Lande herumreisen und Material gegen Krupp sammeln könne, eine Firma, die er mit am meisten malträtiert hat! Die Krupp-Direktoren wurden dann seitens der Anklage vor dem Gericht mit ihrem größten Quälgeist aus der Hitlerzeit konfrontiert, und mußten sich von ihm die gröbsten Verleumdungen gefallen lassen. Ein Kronzeuge von ähnlichem Format war der SS-Obergruppenführer v. d. Bach-Zilewski, der die Reichswehr "aus privaten Gründen" frühzeitig verließ, am 30. Juni 1934 eine bis heute nicht gesühnte Rolle gespielt hat und wegen seiner Beteiligung bei der Ausräumung des Warschauer Gettos von Polen’ gesucht wird. Diesen Glücksritter präsentierte die Anklage in den Generalsprozessen, um durch seinen Mund die Verantwortung für Greueltaten, die der SS zur Last gelegt werden, auf die Wehrmacht abzuschieben.

Man kann annehmen, daß alle diese Kronzeugen aus persönlichen Motiven sich der Anklage zur Verfügung gestellt haben. Gaus, weil ihm gesagt wurde, die Russen interessierten sich für ihn, Saur, um seine Spruchkammer unsicher zu machen, v. d. Bach-Zilewski, um der Auslieferung an Polen zu entgehen. Aber dies rechtfertigt ihre Ausnahme von der Anklage in keinem Fall. Denn ein fundamentaler Grundsatz – die Gleichheit vor dem Gesetz – wird auf diese Weise verletzt. Auch die angelsächsische. Rechtsauffassung geht mit der kontinentalen darin einig, daß kein Richter zwei gleich Schuldige oder zwei gleich Unschuldige verschieden behandeln darf, nicht den gleichen Tatbestand einmal mit Strafe belegen kann und das andere Mal nicht. Allerdings wird die angelsächsische Rechtsnorm nicht so straff wie die kontinentale von dem Anklagezwang geherrscht, von der Notwendigkeit, jeden zu ihrer Kenntnis gelangenden strafbaren Tatbestand vor den Richter zu bringen. Nur so ist die mit kontinentalem Rechtsempfinden kaum in Einklang zu bringende Institution des Kronzeugen (King’s evidence) überhaupt zu erklären. Im normalen Strafrecht mag nach angelsächsischer Auffassung die Abtrennung eines Verfahrens und die Zusage der Straffreiheit an einen Angeklagten, der sich bereit erklärt, gegen seine Komplicen auszusagen, noch vertretbar sein. Denn für die Staatsanwaltschaft bringt der Gebrauch von Kronzeugen den Vorteil einer schnelleren und gründlicheren Aufdeckung des Tatbestandes und somit auch eine im öffentlichen Interesse liegende Erleichterung der Urteilsfindung. Aber die Anwendung dieser Praktiken auf ein politisches Verfahren erscheint mehr als bedenklich. Gerade die Affidavits von Gaus und Saur, die das geschichtliche Bild, völlig verzerrt darstellten, haben dies bewiesen,

Die Anklagebehörde aber hat ihrer Sache durch derartige Zeugen nur geschadet. Denn sie hat auf diese Weise noch einmal eindrucksvoll bestätigt, daß in Nürnberg Angeklagte vielfach nach einem Modus ausgewählt worden sind, in dem Willkür und Zufall eine Rolle spielten. Sagte schon ein Nürnberger Bonmot über die I.G.-Angeklagten, daß ihre Anzahl durch die der vorhandenen Stühle bestimmt worden sei, so konnte Kranzbühler im Krupp-Plädoyer davon sprechen, daß sein Mandant Alfred Krupp jr. die "strafrechtliche Erbfolge" seines Vaters habe antreten müssen, ein in der Rechtsgeschichte ganz neuer Fall. Den Grund hierfür glaubt Kranzbühler in dem in Nürnberg bisher einzig dastehenden Antrag, der Anklage zu sehen, das Gericht möge auf die Enteignung Alfred Krupps erkennen. In dem Schlußwort des Verteidigers heißt es hierzu: "In vielen Fällen, die hier zur Verhandlung kamen, bestand kein Zweifel darüber, daß das Vermögen der Angeklagten aus jener Tätigkeit herrührte, die das Verfahren als verbrecherisch schildert. Trotzdem wurde in keinem Fall Enteignung beantragt.Denn jene Angeklagten waren nicht reich genug. Aber hier ist der Erbe eines Vermögens, das vier Generationen durch Fleiß und "Tüchtigkeit zusammengetragen haben und das erst zwei Jahre vor dem Kriege in seine Hand gelangte. Es ist sein Reichtum, der ihn schuldig macht. Man spricht hier von Gerechtigkeit, aber man meint Geld".

HGSt.