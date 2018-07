Die Landeskunstschule Hamburg gih mit einer bis zum 18. Juli währenden Aufstellung von Scbülerarbeiten einen imponierenden Einblick in ihre Tätigkeit.

Es ist verblüffend mitzuerleben, was Hamburg verspricht und nicht hält und was Hamburg hält, ohne es versprochen zu haben. Hamburg, die größte Stadt Westdeutschlands, versprach, eine unerhört lebendige, lebenssprühende Metropole zu werden. Gemach, dieser Eindruck hat sich längst verwischt. Aber daß die kühle hanseatische Stadt den Musen die Tore öffnen würde, hat sie- — ernsthaft — nicht versprachen Und da gerät man nun in das stattliche, wenn auch nun zeitgemäß bombenbeschädigte Gebäude der Landeskunstschule (bisher den Bürgern der Stadt hauptsächlich deshalb bekannt, weil dort man ein paarmal verstand, Faschingsfeste zu feiern) und schickt sich an, eine zunächst schon durch ihren Umfang erstaunliche Ausstellung von Schülerarbeiten zu betrachten. Und plötzlich begreift man, daß hier — ohne daß es das geringste Aufsehen in der Öffentlichkeit gib — etwas Besonderes gewachsen ist: — eine Akademie der bildenden Künste und eine moderne Meisterschule des Kunsthandwerks, kurzum: eine Hochschule, die sich neben den berühmten Instituten von München und Düsseldorf sehen lassen kann und der nichts fehlt als — der ihr zukommende TitelEs ist nun freilich typisch für die Stadt, die ja zugleich ein Staat ist, daß iihre Prominenten sich in Kunstdingen genierlich zeigen (Wenn schon — so sind sie eher geneigt, die Künste unter ihren vier Wänden zu fördern ) Da habm sie nun die Universität: — sie ist bedeutend und lebt und lehrt, wie es scheint, doch auf einem Glacis für sich. Es wäre ein leichtes — in zeitgemäß relativ leichtes natürlich —, mit dem Aufgebot der in Hamburg lebenden Musiker ersten Ranges eine Musikhochschule einzurichten (der Plan besteht, doch wo ist die Verwirklichung?) i für eine zukünftige Kunsthochschule brauchte man, abgesehen von einer relativ geringen Etat Erhöhung, nur den Titel der heutigen Landesschule zu ändern. Und schon wären "akademische" Vorteile erreicht, die vor allem zugunsten der Studierenden nicht z unterschätzen sind. Querverbindungen zwischen der Universi , tat und den von allen Kunstinteressenten erhofften Hochschulen für Musik und bildende Künste ergäben sich von selbst; und Hamburg könn e — was dem deutschen Kulturleben insgesamt zugute käme und dringend not täte — eine Pflanzstätte der Kunst ersten Ranges werden. Was aber geschieht? — Nun, eben dies ist das Erstaunliche: Die Kunstpflege in Hamburg ist eine Sache des "Trotzdem". Bei der Eröffnung dieser Ausstellung von Schülerarbeiten sprach der stille, feine Direktor der Landeskunstschule, der ein echter Künstler, ein nobler Maler, ein wunder barer Schriftsteller ist, und der sich ganz gegen sein Temperament als ein glänzender Organisator entwickelt hat, da also sprach Prof. AHersHestermann davon, daß seine Heimatstadt "reaAusdruck! Jedoch der Realitätengläubigkeit derStadt zum Trotz, dem schlechten Wohnverhältnissen, den in künstlerischen Dingen eher kühlen, als wohltemperierten Klima zum Trotz haben die Lehrer der Landeskunstschule ein imponierendes, durch und durch modernes geistig künstlerisches Werk errichtet, dem Geltung weit über Hamburg hinaus gebührt. Der Rang und Wert einer Hochschule beruht allein auf den Kräften, die in ihr lehren. Wer zweifelt, daß Gerhard Marcks und Edwin Scharff die beiden gegenvärtig bedeutendsten deutschen Bildhauer sind? Wer zweifelt, daß es Meisterklassen sind, die sie leiten? Niemand, es sei denn der — hamburgiS Die Tandeskunstschule Hamburg zählt rund 350 Studierende: — die schuften und hungern sich durch die Not der Zeit, und viele wissen nicht — zumal seit der Währungsreform —, wie sie das Studium durchhalten sollen. Und da sitzen sie beispielsweise in der Klasse des bedeutenden Graphikers und Illustrators Alfred Mahlau, der erst vor Jahr und Tag sein enormes pädagogisches Talent in sich entdeckt hat und der nicht bloß dieses, sein Können, sondern manchmal sogar sein Geld für die Schüler dahingibt. Da sind die Maler Willem Grimm und Erich Hartmann, und da ist Ivo Hauptmann, des großen Gerharts Sohn: Repräsentanten einer Malerei, die bei aller allgemeinen Gültigkeit eine so hamburgische, eine so norddeutsche Linie hat wie etwa die bayrische Malerei eine süddeutsche. Aber selbst ein hamburgischer Maler von dem Format eines Thomas Herbst, dessen Geburtstag sich eben zum hundertsten Male jährt, wäre unbekannt im übrigen Deutschland, hätte AhlersHestermann nicht ein bezauberndes Buch über ihn geschrieben. Denn auch dies haben die Hamburger Maler zu tragen: man unterschätzt" sie nicht bloß in ihrer Stadt, sondern erst recht anderswo; man wirft ihnen vor, aus Hamburg zu sein — Da hat das Kunsthandwerk mehr Glück, obwohl es auch oft "gegen den Strom schwimmt " Der Klasse für Weberei, die keine geringere als Eise Mögelin leitet, sind Wandteppiche gelungen, in denen Modernes aus alter, gesunder Tradition entwickelt ist. Und da ist Maria May —: berlinisch geprägtes, zupackendes, pädagogisches Temperament, führender Kopf auf dem Gebiet dekorativer und modischer Entwürfe für die Textilindustrie, die ihre tätigen Beziehun gen zu Herstellerfirmen auf ihre Klasse ausgedehnt hat. Und da hier nicht nur handwerkliche Sauberkeit, sondern jenes Vorgefühl kommender Geschmacksveränderungen regiert, das erfolgreiche Modeschöpfer kennzeichnet, haben sich längst Beziehungen zum Ausland ergeben. Hier also, in dieser Entwurfsstätte für Stoffdrucke, ist Hamburg ganz modern im Sinne der die westliche Welt regierenden Mode. Und siehe: Hamburgs Prominenz, die "realitätengläubige", weiß das sogar. Und so ist Maria May die einzige, die — auch im Namen ihrer Klasse — nicht nur von Versprechungen, sondern von Förderung spricht — Übrigens, man sieht schöne Stücke der Keramik Klasse Otto Lindigs, eines Meisters" seines Faches; man sieht kühne Plakatentwürfe der Schüler Hans Sattlers; schade, man sieht nie dergleichen in der Stadt. Beängstigend ist nur (auch in Tietzes Klasse für freie Graphik, in Krubecks Klasse für Gebrauchsgraphik, ebenso bei den Schülern des Wandmalers Ortner, des Buchdruckers Richard v. Sichowsky, des groß