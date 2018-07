Inhalt Seite 1 — Kurze Wirtschaftsmeldungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Um das 6-Mill.-t-Rohstahl-Programm in der Doppelzone erfüllen zu können, sind Einfuhren von 3,4 Mill. t Auslandserzen erforderlich. In diesem Jahr sind bisher 2,7 Mill. t Erze angekauft und etwa 500 000 t verschifft worden Zur Bezahlung der Erzimporte will die JEIA 29,5 Mill. $ zur Verfügung stellen, doch reicht diese Summe für 3,4 Mill. t nicht aus.

Die deutschen Hüttenwerke des Ruhrgebietes haben erstmalig seit Kriegsende rund 400 000 t luxemburgische Minette-Erze angekauft, wodurch der Tiefstand der Ausfuhr luxemburgischen Eisenerzes im wesentlichen behoben ist.

Großbritannien hat Generalleutnant. Sir Kenneth Loch mit der Aufgabe betraut, alle Maßnahmen zur kommerziellen Beschaffung von Beuteschrott und Schrott in Deutschland zusammenzufassen. Seit der Kapitulation hat Großbritannien insgesamt aus Deutschland 857 602 t Schrott erhalten, davon bisher 167 000 t 1948. Großbritannien benötigt für 1948 mindestens 700 000 t Schrott aus Deutschland.

Der Bonus A für Schrottausfuhren wurde mit Wirkung vom 15. Juni auf 15 v. H. erhöht. Davon dürfen 5 v. H. nur für Ankäufe von Werkzeugen, Ausrüstungen und Material, die direkt mit der Schrottbearbeitung verbunden sind, verwandt werden, oder sie verfallen.

Der Schrottpreis in der Doppelzone ist um 70 v. H. erhöht worden und beträgt jetzt für chargierfähigen Stahlschrott 73 Mark je t gegenüber 43 Mark bisher. Die neuen Preise gelten ab 1. Mai rückwirkend.

Italien hat die Lieferung von Tomaten und Pflaumen im Rahmen der 10 Mill. $ Obst- und Gemüselieferungen jetzt aufgenommen.