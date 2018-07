Von Adolf Nowakowski

Odysseus war, wie man Homer entnehmen kann, kein Seemann, sondern ein braver Landwirt, der die Seereise gen Troja nur höchst widerstrebend antrat. Ebenso -verschlagen wie furchtsam, ließ er sich von den Abenteuern der Rückfahrt so sehr schrecken, daß er sie übertrieb, als er den friedlichen Hirten zu Hause davon erzählte. Er war der Angeber unter den Raufbolden, die ihn dazu genötigt hatten, jenen Raubzug mitzumachen. Für ihn hätte Helena gestohlen bleiben dürfen. Auch entdecken und kolonisieren wollten sie nicht – das lag den damaligen griechischen Grundbesitzern nicht – noch nicht. "Zwar gelten in der neuesten deutschen Forschung und in seegeschichtlichen Arbeiten hervorragender englischer Wissenschaftler die homerischen Gesänge, insbesondere die Odyssee, als Ausdruck griechischen Seefahrergeistes und Entdeckerwillens. Unter dem Gesichtspunkt Homer und sein Jahrhundert’ werden die Irrfahrten des Odysseus in doppelter Weise für die griechische Seefreudigkeit in Anspruch genommen. Sie erscheinen einmal als zeitgenössischer dichterischer Niederschlag eines neuaufquellenden hohen Geistes im Griechentum, wie ihn im 8. Jahrhundert, genauer in seiner zweiten Hälfte, die chalkidischen Fahrten in das Westmittelmeer und überhaupt das Beispiel von Chalkis als frühester griechischer See- und Handelsmacht gebracht hätte. Zugleich aber wird umgekehrt die Odyssee als eine in vielen Strömen fließende Quelle für die Erkenntnis des Geistes der griechischen Seefahrten im 8. Jahrhundert angesehen... Demgegenüber glauben wir vielmehr, daß Homer, So sehr er als in Chios geborener Inselgrieche mit dem Meer verwachsen sein könnte, doch nicht als Zeuge für eine besondere Seefreudigkeit der Griechen angesehen werden darf" – mit diesen Sätzen kennzeichnet Egmont Zechlin in seiner "Maritimen Weltgeschichte" – Altertum und Mittelster – (Hoffmann und Campe, Hamburg) jenes Volk der Griechen. Er trennt den "kühnen Entdecker Odysseus" von dem "edlen Dulder" – zu dessen Gunsten. Erst die Kreter kannten im dritten bis zweiten Jahrhundert (vor Christi Geburt) Handelswege, die zur griechischen Halbinsel, nach Kleinasien und Asien sowie zu den südlichen und südwestlichen Küsten des späteren mare internum der Römer führten.

Die wissenschaftliche Betrachtung und Durchdringung, der entwicklungs- und zeitbedingten Umstände überhaupt, unter denen in der Folge die See für ihre Anwohner politisch und kulturell von Bedeutung wurde, verführt, wie Egmont Zechlin – er ist Historiker an der Hamburger Universität – nachweist, leicht zu trügerischen Kombinationen. Um diese zu vermeiden, muß man "die Geschichte da aufsuchen, wo das Meer, wenn auch in beschränktem Umfang, ein Schauplatz von Vorgängen historischer Gewichtigkeit gewesen ist... Auch müssen erst die Methoden für eine globale Geschichtsforschung entwickelt werden, um den Blick so weit und so tief in die Menschheitsgeschichte schweifen zu lassen, wie es grundsätzlich zu wünschen ist". So sagt er in der Einleitung seines vorzüglichen Werkes und fügt die Überlegung hinzu: "Immer dann, wenn die – nicht nur flüchtige Berührung mit außerhalb dieses Kreises (– der allgemein üblichen Periodisierung der Weltgeschichte –) erwachsenden Völkern und Kulturen erfolgt, werden auch sie in ihrem Eigenleben und nach ihren Interessen in das Gesamtbild einzuordnen sein. Da aber der Zusammenprall der Kulturen zu einem wesentlichen Teil über See erfolgte und auch die sich ausbreitenden Völker und Staaten untereinander sich auf der See auseinandersetzten, erhält unser Thema eine zentrale Stellung für die Gestaltung eines planetarischen Geschichtsbildes – ob sich das Wasser nun als trennendes oder als verbindendes Element zeigt," – An anderer Stelle unterstützt er diese Auffassung der Geschichtsbetrachtung durch die Bemerkung, daß sie bemüht sein müsse, sich "von der Begriffswelt des 19. Jahrhunderts freizumachen". Diese Auffassung der Geschichtsbetrachtung entspricht der Grundhaltung des Verfassers – und sie überzeugt. Sie baut ihre Folgerungen auf eine umfangreiche Quellenkenntnis und legt sie interessant, anschaulich und in einer gewinnend-klaren Sprache dar, in der, obwohl der Verfasser Professor ist, jede profsssorale" Diktion vermieden wird. So etwa, wenn er sagt: "... mit der Überwindung der Ozeane begann die überseeische Politik der europäischen Mächte, entwickelten sich, die Gegensätze, die von Europa nach Übersee, wie auch solche, die von dort auf das europäische Staatensystem zurückwirken; und aus diesen Zusammenhängen wird das Weltstaatensystem der Zukunft entstehen. Die historischen Kräfte und Mächte, die diese so entscheidenden Umwälzungen hervorbrachten, erfordern um so mehr Aufmerksamkeit, sofern mit der Entdeckung und Besiedlung neuer Welten die Ursachen für die politische Entmachtung Europas geschaffen wurden... Ist das Erstgeburtsrecht Europas in Gefahr, gegenüber dem Aufstieg der überseeischen Welt zu einer nur noch historischen Erscheinung herabzusinken, so bedeutet dies für unsere amerikanischen Antipoden die Vollendung der historischen Mission der abendländischen Völker in der Welt, den Triumph ihres Siegeszuges über die Erde". – Aber wir werden uns auch die folgenden Sätze notieren müssen: "Es wäre irreführend, die Entwicklung der Weltpolitik lediglich aus der ozeanischen Ausbreitung abzuleiten und nur das Ausströmen der Europäer des Westens, das nur über die Meere erfolgen konnte, zum Gegenstand der Untersuchung zu machen. Jüngst wurde mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß Rußland europäischen Ursprungs ist (– durch Otto Hoetzsch –) und seine Geschichte als integrierender Bestandteil der europäischen Geschichte verstanden werden muß ..; so werden wir ebenfalls durch den Anblick der Gegenwart daran gemahnt, Expansionen zu Lande, die zu großen Entdeckungen, und zur Berührung mit überseeischen Völkern und schließlich zur Weltmachtstellung führten, zu untersuchen und in das Gesamtbild einzuordnen. Und wie die europäischen Völkern entstammende Großmacht in der ‚Neuen Welt‘ aus ihren überseeischen Lebensgesetzen heraus verstanden werden muß, ist auch das auf der gewaltigen eurasischen Kontinentalmasse entstandene Machtgebilde über seinen europäischen Ursprung hinausgewachsen. Auch vom Osten her wird die Schicksalsfrage von Leben und Tod an die europäischen Völker gestellt: Solche territorial-kontinental bedingten Entwicklungen, die zu weltpolitischen Auswirkungen führten, sind daher in eine universalgeschichtliche Betrachtung aufzunehmen."

Und weiter: "Ein tieferer Blick läßt sogar noch mehr Ursachenzusammenhänge des Schicksalsweges unserer Generation mit der ozeanischen Ausbreitung ahnen. Denn zugleich mit dem Hinausströmen der europäischen Völker in die Welt, dieser größten Wanderungsbewegung auf unserem Planeten, trat der souveräne Staat, als Territorialstaat wie vor allem als Nationalstaat auf die Bühne, mit seinem unersättlichen Machtwillen und seinen rivalisierenden Ausdehnungstendenzen, Auch er ist eine problematische Erscheinung geworden. Haben wir doch mit noch nie dagewesener Gewalt erfahren, daß der von der Staatsgewalt organisierte Machtapparat zwar unter besonnener, im tiefen Sinne verantwortungsbewußter Führung Wohlstand und Ansehen und ein die Interessen der Völker, ausgleichendes Staatensystem hervorbringen kann, – in falschen Händen und mit den modernen Mitteln der Massenpropaganda und der Technik aber zu um so größerer Kulturvernichtung führt. Eine Betrachtung, die, in historische Tiefen hinabsteigend, nach säcularen Wurzeln des Übels sucht, wird sich daher mit dem neuzeitlichen Machtstaat beschäftigen, der im Gegensatz zu der an Seelenheil und Jenseits orientierten christlichen Ideenwelt des Mittelalters und seinen beiden Universalmächten Kirche und Kaisertum als ausschließlich egoistisches Gebilde entstand."

Von hier aus nun stellt Zechlin die Frage, ob "ein kausaler Zusammenhang zwischen den beiden so tief in die Menschheitsgeschichte eingreifenden Ereignissen der modernen Staatsbildung und der ozeanischen Expansion" bestehe. – "Für unsere universalgeschichtliche Betrachtung ist denn auch das Wasser weder ein Element noch eine geschichtliche Kraft, sondern lediglich ein Schauplatz, der Farbe und Glanz erst von der Wirksamkeit des Menschen, das heißt: seinen so oder so zu erklärenden Taten erhält". Sie verfolgt das "trennende und verbindende" Wirken der See bei den Ägyptern und Griechen,, bei den achäischen Indogermanen und bei den Phöniziern, bei den Persern, Karthagern und Römern, untersucht seinen Einfluß auf Staatsverfassungen und deren Wandlungen während der Jahrhunderte und verweilt, wo es den Nachweis gilt, daß mit dem Verfall ihrer Seegeltung stets der Untergang der klassischen Staatsgebilde verbunden war. Von der Küstenschiffahrt im Mittelländischen Meer bis zur Vorstellung einer "Kosmopolis" Alexander des Großen und der Weltfahrt des Pytheas, der von einigen Zeitgenossen als "Erzlügner" bezeichnet wurde, weil er die Entdeckung einer Gegend im Norden Europas schilderte (vermutlich die Elbmündung), "in der nicht mehr Erde für sich, noch Meer, noch Luft zu finden sei, sondern nur ein Gemisch aus diesen, einer Meerlunge ähnlich", führt das Buch zu den Wikingern, den Vor-Entdeckern Amerikas, mit denen der Ozean zum "Feld der Geschichte" zu werden beginnt. Im Norden, wird die Hanse, im Süden werden die italienischen Seestädte groß und vergehen: "Nach einem Aufschwung, der, wie wir so oft in der Geschichte feststellten, in dem Zusammenwirken der Rührigkeit und Tüchtigkeit eines Volkes mit einer aufgelockerten Weltlage begründet war, konnte man nun gegenüber einer Neuordnung mit einer anderen Kräfteverteilung nicht mehr bestehen. Dies um so weniger, als der kaufmännische Charakter der maritimen Expansion und die Basis eines Stadtstaates sich mit der zusammenfassenden Kraft des modernen Flächenstaates nicht messen konnte."

Mit dem zunehmenden Einfluß des Orients auf die abendländische Kultur erweitert sich das Weltbild im Europa des Spätmittelalters durch die Begegnung mit den Mongolen Dschingis-Khans, die "eine Kette von Mißverständnissen... zur Folge hatten... Denn im Abendland wie in Asien wurde der Anspruch erhoben, Mittelpunkt der Erde zu sein". Asien hatte "neue Bedürfnisse und Sehnsüchte" geweckt und der "Goldfluß", der "Lixos" der Phönizier, und Karthager an der nordwestafrikanischen Küste, lockte die Seefahrer und leitete die Ausbreitung der Seevormachtstellung der iberischen Staaten, namentlich Kastiliens, ein. Portugal wurde zum Nationalstaat, der Sklavenhandel ein lohnendes Geschäft, Kriege’ und Entdeckungen begleiteten den Expansionsdrang der überseeisch rivalisieren-, den Völker, Bartholomeus Diaz fand den Weg über das Südkap. "Auf dieser breiten Grundlage eröffnet sich das Feld für die Betätigung der privaten Triebe und Interessen, insbesondere des eingeborenen menschlichen Gewinn- und Abenteuerlebens ... Zugleich tritt dabei als besonders förderndes Element der Ausbreitung die Spannung zwischen Altem und Neuem hinzu, zwischen mittelalterlicher Kreuzzugs- und Missionstendenzen, die auch diesmal rasch von weltlicher Sucht nach Beute, Reichtum und Macht überschattet werden, und dem ebenso weltlichen, aber in seiner Struktur neuartigen, brutalen Machtwillen eines ganzen Staates ... Alles dies offenbart ein junges aufstrebendes historisches Leben von mächtiger Intensität und Fülle. Es Wäre erstaunlich gewesen", sagt Zechling in den Schlußbemerkungen des Bandes, "wenn dieser tiefgreifende, gleichsam einen Naturvorgang vorstellende Prozeß plötzlich haltgemacht hätte und zum Stehen gekommen wäre. Alles drängte vielmehr weiter vorwärts. Der Schlauch des Äolus war geöffnet, eine neue Triebrichtung nationaler Willenskraft hatte sich Bahn gebrochen, die so oder so zu neuen Ufern im buchstäblichen und geistigen Sinne führen mußte."