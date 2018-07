Als zum 1. April 1946 auf Geheiß der Besatzungsmächte (die Sowjet-Zone war vorangegangen) die Personentarife der Bahn auf das Doppelte erhöht wurden, glaubte man vielfach, der Personen-Verkehr würde eine fühlbare Einbuße erleiden. Die Züge blieben aber weiter überbesetzt, Jetzt meint man, nach der Währungsreform würde "automatisch" eine Herabsetzung der Personentarife vorgenommen werden. Die Frage ist aber nicht ganz einfach zu lösen. Die Eisenbahn wird steh sicherlich zu einer Erhöhung der Gütertarife entschließen müssen. Zahlen über finanzielle Ergebnisse dürfen zwar von der Reichsbahn (warum?) nicht veröffentlicht werden. Man ist somit auf Schätzungen angewiesen, die sich aber, bei den Einnahmen, nach den bekannten Verkehrs- und Betriebsleistungen mit hinreichender Genauigkeit durchführen lassen. 1947 wurden in der Doppelzone 115 Mill. Zagkilometer zurückgelegt. Danach darf man die Zahl der geleisteten Personenkilometer auf 46 Milliarden schätzen, eine durchschnittliche Besetzung der Reisezüge mit nur 400 Personen angenommen. Der geltende Personentarif dürfte etwa eine Einnahme von 6,5 Pfg. je Personekilonuter ergeben. So muß sich die Jahreseinnahme ans dem Reiseverkehr auf etwa 3 Mrd. DM stellen. Die Einnahmen aus dem Güterverkehr kann man mit rund 1,5 Mrd. DM veranschlagen, wenn es zutrifft, daß sich, umgekehrt wie früher, die Einnahmen aus dem Güterverkehr zu denen des Personenverkehrs wie etwa 1:2 verhalten. An sonstigen Einnahmen kann man noch 150 Mill. DM hinzurechnen, so daß die Gesamteinnahmen der Reichsbahn in der Doppelzone sich auf etwa 4,65 Mrd. DM stellen.

Über die Ausgaben lassen sich leider keine genaueren Angaben machen. Der Außenstehende ist auf Vermutungen angewiesen. Dennoch kann man sich über die zwangsläufig erhöhten persönlichen und sachlichen Ausgaben ein annähernd genaues Bild machen. Die gewaltigen Zerstörungen verlangen sehr hohe Reparaturleistungen. Dazu kommen das höhere Preisniveau für Verbrauchsgüter, für Betriebsstoff sowie die Entschädigungen für Diebstähle und für beschädigte Güter und neuerdings auch die erhöhten Kohlen- und Stahlpreise. Die höheren persönlichen Ausgaben erklären sich aus dem relativ verstärkten Personalstand, der durch die Einführung der 48-Stunden-Woche (früher 54stündige Arbeitszeit), durch den Wiederaufbau der zerstörten Bahnanlagen, durch Mehrbeschäftigung von Personal infolge geringerer individueller Leistungsfähigkeit, durch den erhöhten Krankenstand und die Notwendigkeit einer vermehrten Überwachung bedingt ist. (Mehr als 500 000 Menschen werden von der Bahn beschäftigt).

Nach der Währungsreform ist, wie erwartet, die Zahl der beförderten Personen zurückgegangen. Man stellt ein Absinken des Reiseverkehrs um 30 bis 40 H., in gewissen Bezirken sogar bis zu 50 v. H. und mehr fest- trotz des starken Berufsverkehrs. Allein schon der (erfreuliche) Ausfall der Hamsterfahrer und der Fortfall vieler Besuchs- und Vergnügungsreisen bringen ein Absinken der Einnahmen mit sich, das man mit etwa 1 Mrd. DM veranschlagen darf.

Ein Ausgleich der Mindereinnahmen wäre theoretisch durch Minderung der Ausgaben möglich, diese aber, selbst bei stärkster Drosselung der Betriebsausgaben, wohl nur durch Entlassung von Personal. Nach welchen Gesichtspunkten aber sollte man dabei verfahren? Nach sozialen (zuerst die Ledigen, also die Jüngsten und Leistungsfähigsten)? Oder nach "rationellen" Gesichtspunkten: zuerst die Verheirateten mit Kindern, als die ältesten und minder leistungsfähigen? Oder gar nach politischen (womit die ganze Denazifizierung wieder aufgerollt würde)? Zudem dürfte es in einer Zeit wie der heutigen nicht ratsam sein, die Zahl der Arbeitslosen zu verstärken. Man muß nach einem anderen Ausweg suchen. Bleibt nichts weiter übrig als eine Erhöhung der Gütertarife, verbunden mit einer Senkung der Personentarife um zunächst 15 bis 20 v. H., um durch billiges Angebot den Umsatz zu heben. Die Bahn glaubt, diesen Schritt erst nach einer gewissen Anlaufzeit vornehmen zu können; sie erwägt auch, ihm bald eine zweite Senkung, nochmals um den gleichen Prozentsatz, folgen zu lassen. Wenn sie gut beraten ist, wird sie freilich eine baldige drastische Senkung vornehmen, um den Verkehr wieder anzulocken, der sich jetzt, in Erwartung der bereits angekündigten Senkung der Tarife, mehr als es nötig wäre zurückhält. – Mit einer Erhöhung der Gütertarife wird sich die Wirtschaft abfinden müssen. Seit Januar 1936 sind diese Tarife nicht mehr erhöht worden, und damals auch nur um 5 v. H. Wenn man sich jetzt zu einer Erhöhung. der Gütertarife um etwa 30 v. H. gezwungen sieht, so entspricht das noch längst nicht der inzwischen eingetretenen Preis- und Lohnerhöhung.

Die Tariferhöhung wird, im großen Durchschnitt, die Preise für Kohle um 0,10 DM je Zentner erhöhen, bei Kartoffeln um 0,06 DM, bei Getreide und Mehl um 0,20 DM – mittlere Transportentfernungen zugunde gelegt.