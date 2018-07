Von Karl N. Nicolaus

Sex-Appeal ist das Augenzwinkern mit dem Laster, die Propaganda der Erotik. Sex-Appeal wurde erfunden, als die Menschen mit den Effekten des Wirtschaftslebens und der Zivilisation sich so belastet sahen, daß sie eines besonderen Anrufs bedurften, um daran erinnert zu werden, die erotische Liebe sei eventuell eine recht passable Sache.

Es ist eigentlich seltsam, daß eine so passable Sache wie die Liebe Reklame braucht. Aber der Fall, ist klar: Als überall im Leben der "Fachmann", beziehungsweise die "Fachfrau", zu triumphieren begann,\ als das Fachliche auch die Seele des Menschen ausfüllte, und das Fachwissen jederlei anderes Wissen und alle Ahnungen von der anderen Schönheit des Lebens auffraß, da wurde es eine Kunst und ein öffentliches Schauspiel, die Menschen an die Erotik zu erinnern. In die mit Sachlichkeit erfüllte Seele des Abteilungsleiters Brown oder Braun brauste der Alarmruf: "Bedenke, daß du ein Männchen bist!" Und die moderne Frau, die im sachlichen Alltag "ihren Mann stand", mußte das Posaunenwort vernehmen: "Bedenke, daß du ein Weibchen bist!"

Bei alledem zeigte sich, wozu speziell die Filmkunst berufen ist: der Film, die große Fabrik für Sex-Appeal! Schon der aus der Antike überlieferte Vorgang, daß jene Phryne – eine Dame mit leichtem Lebenswandel – deren goldenes Standbild in Delphi prunkte, jährlich zu Eleusis beim Feste des Poseidon vor dem gesamten versammelten Volke nackt ins Meer stieg – schon diese Szene ist durchaus filmischer Art. Ja, ein moderner Regisseur dürfte vor Neid erblassen, überlegt er sich, was sich da mit dem Segen der Götter an Sex-Appeal mühelos produzieren ließ, ohne daß engstirnige Behörden oder Muckervereine ein Veto einlegen konnten. Übrigens: dieselbe Phryne war es, die angeblich die zerstörten Mauern von Theben auf ihre Kosten wieder herstellen ließ; die Leute hatten also vordem eine eigene Art, sich mit ihren Ruinen auseinanderzusetzen. Immerhin brauchten sie damals noch einen religiösen Vorwand, wenn sie hübsche Damen vor den Augen allen Volkes nackt ins Meer steigen ließen. Dennoch muß die geschäftliche Seite des Unternehmens auch damals nicht schlecht gewesen sein; denn wie wäre jene Dame sonst auf die Idee gekommen, den Wiederaufbau Thebens zu finanzieren? Wieviel der heutige Sex-Appeal an Filmgagen einbringt, braucht nicht betont zu werden. Schließlich dient der Sex-Appeal ja einer zwar primitiven, aber sehr populären Form von Escapismus: Der Mensch will der Trübsal entfliehen in eine Illusion. In einer im Grunde glaubenslosen Zeit ist die Flucht in metaphysische, Illusionen verbaut. Bleibt das Ausweichen in das – sagen wir es kitschig – "Reich der Liebe" ... Gab es einst nicht Vorstellungen vom "Paradies", wo Scharen leichtbekleideter Huris die gläubigen Herren erwarteten? Diese; Rolle der Huris haben in der Phantasie mancher Zeitgenossen die modernen Filmstars übernommen, und zwar ohne wesentliche Abwandlung des Rituals. Wodurch der Sex-Appeal sozusagen einen metaphysischen Hintergrund bekäme ...

Im allgemeinen gilt es als ein Vorrecht der Jugend Sex-Appeal zu zeigen. Daß es jedoch den Sex-Appeal in Erbpacht gibt, wurde uns klar, als wir kürzlich die göttliche Marlene mit dem Nachnamen Dietrich (in ihrem Film "Destry rides again", deutscher Titel "Der große Bluff") wiedersahen. Grandios, wie diese Meisterin des Sex-Appeal alle Amateurinnen, Imitateurinnen und den gesamten Sex-Appeal-Nachwuchs spielend in die Tasche – will sagen, in die Strümpfe steckte! Machte sie es mit den Beinen? Nein, die Beine allein waren es nicht! Waren es die Lippen, der Gang, das Schwingen der Hüfte oder waren es die Chansons? Nein, an dieser Inkarnation des Sex-Appeal konnte man studieren, daß das Wesentliche nicht in den Einzelheiten besteht, sondern in einer – Strahlung, die man etwas nebelhaft "Flair" bezeichnet. Diese Strahlung treibt den Betrachter zu einer automatischen Hausse seiner Gefühle, und er wird sogleich von erotischen Phantasiegebilden heimgesucht. Im Zeitalter der Atomenergie, wo ganz andere Emanationen meßbar gemacht worden sind, wird auch diese "Strahlung" einst sich als meßbar erweisen in Schwingungszahlen.

Doch kehren wir nach diesem Exkurs ins Prosaisch-Physikalische zur Poesie des Sex-Appeal zurück! Als wir Marlene wiedersahen, dachten wir: "Es stimmt nicht, daß die Menschen älter werden. Es ist endlich erwiesen, daß es ‚ewige Jugend‘ gibt!" Ewige Jugend – wie gern sieht man solche Abstrakta einmal ad oculos demonstriert! Auch begegnete uns etwas, was wir bis dato nur aus chinesischen Kopfkissenbüchern kannten: "Die Papageienschreie des Lasters". Verzeihung, wenn wir’s gestehen: sie gehen durch und durch! Oder ist die Tatsache, daß unsereins von dieser Frau immer wieder so "angesprochen" wird, vielleicht auf etwas anderes zurückzuführen? Auf einen "Blauen-Engel"-Atavismus? Damals revolutionierte dieser "Blaue Engel" die erotische Phantasie junger Leute. Und funken nicht auch die Zärtlichkeiten von Lissi, Germaine oder Käthe dazwischen, an die man sich erinnert, wenn man Marlene wiedersieht? Ist man also eine Beute eigener Erinnerungen? Wer vermöchte es einwandfrei zu entscheiden?

Es gibt in der Theatergeschichte den Bericht von der im Rokoko berühmten, französischen Tänzerin Guimard, der "ewige Jugend" nachgerühmt wurde. Es wird auch das Rezept verraten, mit dem sie es hielt: jeden Tag versenkte sie sich stundenlang in ein Bild, das von ihr, als sie 18jährig war, gemalt wurde; so blieb sie jung. Als sie schon ziemlich alt war, baute ihr Mann Despréaux eine Bühne, auf der man nur die Beine der Guimard tanzen sah. Und Paris eilte zu dem Schauspiel. Heutzutage könnte sich eine solche Dame den Film ansehen, der mit ihr als 18jährige gedreht wurde. Wäre das das Rezept für Filmdarstellerinnen, ewig jung zu bleiben?