Wir alle hätten ja wohl einigen Anlaß, mit den ersten Reaktionen der Wirtschaft auf die Geldneuordnung zufrieden zu sein. Das gilt durchaus auch für diejenigen, die heute den Verlust ihrer finanziellen Reserven – oder genauer gesagt: das Offenbarwerden dieses längst eingetretenen Verlustes – beklagen, und für jene, die am Monatsultimo in einiger Beklemmung waren, sei es, weil sie nicht die Gelder für Lohn- und Gehaltszahlungen zusammenbringen konnten, sei es. weil sie nur mit einer kleineren Abschlagszahlung, auf die fällige Summe nach Hause gehenmußten. Bei allen berechtigten Sorgen sollte man ja doch anerkennen, daß die vielfach vorausgesagten katastrophalen; Folgen der Umstellung ausgeblieben sind und daß Desorganisation, Stillstand oder Panik vermieden werden konnten: Entwicklungen also, deren Eintreten die heute vorhandenen Sorgen um das Bestehen der nächsten Zukunft verzehnfacht und verhundertfacht haben würden.

Zwischen Angst und Sorge

Die sogenannten klugen Leute aber schmecken schon die Katastrophe, die ihrer Ansicht nach unabwendbar daherkommt. Sie meinen: noch gäbe es zwar keine Schlangen vor den Wohlfahrtsämtern, wie man dies für "den Tag danach" vorausgesagt hatte, noch sei der erwartete Massenansturm auf die Arbeitsämter ausgeblieben, noch seien die Läden in einem erstaunlichen Maße gut mit Ware versorgt, seien. Einzelhandel und industrielle Erzeugung ermutigt und die Belegschaften dazu, noch sei das graue Geschäft der Kompensationen auf der ganzen Linie gelähmt, der Schwarzhandel auf einige wenige Mangelwaren zurückgeworfen. Noch stehe das wirtschaftlich so rege gewordene Geltungsgebiet der Deutschen Mark in einem auch politisch erfreulichen Kontrast zum Bereich der sowjetischen Zone, wo eine allzu milde und nicht übersichtlich genug durchgeführte Geldreform ohne positive Reflexwirkungen geblieben ist. Aber, so heißt es dann weiter, dies alles sei ja nur ein Anfangserfolg, der in einigen Wochen schon verwelken müsse.

Warum? Fragt man diese Propheten des Pessimismus nach der Begründung, so ergibt sich das frappierende Bild, daß die einen zornerfüllt ausrufen: weil eben viel zuwenig Geld da ist! weil wir uns in einer Deflation festrennen müssen! die Amerikaner wollen es ja so haben! – während die anderen resigniert feststellen: weil eben viel zuviel Geld in Umlauf gebracht wird ... weil die Amerikaner zuwenig von der Sache verstehen und den Notenumlauf so noch limitiert haben, daß wir ganz zwangsläufig in eine Inflation hineingleiten...

Es wäre nun zu billig, angesichts dieses Gegenspiels der Meinungen sich in fröhlicher Zuversicht trösten zu wollen, ein guter Steuermann werde es schon verstehen, das Schiff "Deutsche Mark" zwischen dem Zuviel und dem Zuwenig hindurch ins ungefährdete Fahrwasser zu bringen. Daß ernsthaft eine deflatorische Entwicklung droht, meinen wir nicht, wie unsere Leser ja bereits wissen. Wer freilich das Einschmelzen der flüssigen RM-Reserven der Unternehmungen in knappe DM-Bestände, wer Kreditsorgen, Kapitalmangel und Knappheit an Zahlungsmitteln bereits als "Deflation" bezeichnen will, mit dem ist allerdings schlecht zu diskutieren mangels hinreichender Verständigung über das nationalökonomische Vokabular. Sehr viel ernsthafter aber ist die Sorge wegen eines Abgleitens in inflationäre Entwicklungen; Sie ist berechtigt – nur wird sie fast stets völlig falsch begründet, Ein Versuch, die Dinge richtig darzustellen, wird zugleich dazu verhelfen, den "Delationskomplex" aufzulockern, was ja wohl gleichfalls nottut.

Bis zu 10 Milliarden Noten

"Wir haben", so heißt es gewöhnlich, "bei einer normal funktionierenden Wirtschaft, bei voller Warenversorgung und aufgefüllten Lagern in der Vorkriegszeit einen Notenumlauf von 6 bis 7 Mrd. im damaligen Reich gehabt – wie soll es nun denkbar sein, daß für die Westzonen allein ein Umlauf von 10 Milliarden zugelassen ist, in einer Wirtschaft ohne hinreichende Vorräte, ohne freien Außenhandel, mit einem dezimierten, lückenhaft und vielfach unmodern gewordenen Produktionsapparat und einer weit unter dem Bedarf liegenden Erzeugung?" – Dieser besorgte Einwand wäre berechtigt, wenn das bare Geld allein der Träger des inneren Zahlungsverkehrs wäre. Aber es kommt erstens gar nicht auf die umlaufende Bargeldmenge an, sondern auf die Gesamtmenge an Umlaufsgeld: Noten und Buchgeld zusammengenommen. Zweitens ist nicht die absolute Menge an Umlaufsgeld relevant, sondern ihr Verhältnis zum Wert des Sozialprodukts. Drittens aber, und das ist nun der wahrhaft entscheidende Punkt, ist jeder Betrag an Umlaufsgeld, mag er (absolut und relativ zum Sozialprodukt) noch so hoch sein oder erscheinen, durchaus ungefährlich, solange die Verwendung des Geldes zu Verbrauch und Anlage, zur Konsumtion und Investition, nicht ungezügelt erfolgt. Dies aber ist gesichert, wenn die vorhandenen flüssigen Mittel überwiegend auf Kreditbasis ausgegeben sind, insbesondere als Wechselkredite, deren Rückfluß automatisch erfolgen muß, sobald sie ihre Funktion in der Förderung der volkswirtschaftlich notwendigen Umsätze erfüllt haben. Nicht auf die Geldmenge "als solche" kommt es an, sondern auf die Verwendung der verfüglichen Gelder. Und hier speziell darauf, daß die Höhe der frei für die Konsumtion verfüglichen Einkommen wie auch der frei für Investitionen verwendbaren Vermögensteile (einschließlich der hierfür gegebenen langfristigen Kredite) auf den Umfang des insgesamt verfüglichen Sozialprodukts, also auf das reale Volkseinkommen an Gütern und Leistungen genau abgestimmt ist.