Uraufführung in Mannheim

Von L. Spohr

Das Kapitel über "Glück und Unglück in der Weltgeschichte" in Jakob Burckhardts "Weltgeschichtlichen Betrachtungen" beginnt mit der Feststellung, daß wir gewohnt seien, das uns Gewordene teils als Glück, teils als Unglück aufzufassen, daß uns aber erst die letzte Sterbestunde den abschließenden Spruch über Dinge und Menschen gewähre, mit denen wir in der Spanne unseres Lebens in Berührung kamen. An diese Probleme rührt die Tragikomödie "Der Doppelgänger" von Eugen Linz, die im Nationaltheater zu Mannheim zur Uraufführung kam. Jakob Burckhardt beschwören heißt vielleicht etwas hoch greifen angesichts eines Spiels, über dem mehr der Schimmer einer Heurigen- und Biedermeierphilosophie liegt als der Glanz der weisen Abgeklärtheit jenes letzten großen Humanisten aus Basel ...

In lockerer Ironie gestaltet Eugen Linz ein Traumgesicht des Gouverneurs von St. Helena, den er in der Nacht nach Bonapartes Tod erleben läßt, wie der große Gefangene mit Hilfe jenes legendären Doppelgängers Robeaud, der Napoleon zum Verwechseln ähnlich sieht, von der Insel flieht, um in einem kleinen Nest in der Schweiz als wohlhabender, ehemaliger Grenadier des großen Korsen das enge und mißachtete Leben eines unbedeutenden Spießers weiterzuführen. Statt dessen kostet der Grenadier Robeaud auf St. Helena an Napoleons Statt den Traum des Kleinbürgers aus, einmal Kaiser, wenn auch nur ein abgedankter, zu sein, gleichsam als leberkranker Löwe, dem man die Klauen beschnitten hat. Kontrastfiguren am Pseudohofe in St. Helena und in der Krähwinkelidylle in Wiestal in der Schweiz beleben Gang und Gedankenführung der Fabel, so daß die Relativität historischer Größe, die Fragwürdigkeit menschlichen Ruhmes und unserer Empfindungen von Glück und Rang auch in Episoden erlebbar werden. Mit der Uniform des armen Grenadiers in den Händen Stirbt der Pseudokaiser, dem Kleidungsstück; in dem er einst zwar unbedeutend, aber glücklich war. Und über seinem Grab erschießt sich der zurückgekehrte Pseudobürger, der große Napoleon, der seines Namens und seiner dämonischen Kräfte beraubt, seine Freiheit verflucht und willens ist, erneut das Los der Gefangenschaft auf sich zu nehmen, in der er einst Kaiser war ...

Wenn Eugen Linz über sein Werk selbst mitteilt, er habe es mit leichter Hand, doch nicht ohne Herzblut geschrieben, so darf der Kritiker seinerseits dazu bemerken, daß er diese Feststellung erstaunlich findet, denn bei aller Bühnensicherheit und lebendigen Durchgestaltung der Figuren und Handlung mangelt dem Werk das, was es über eine amüsante Unterhaltung in die Kategorie einer echten Komödie erheben könnte. Nestroy und Bahr hätten es sich schwerer gemacht und das Stück so noch nicht aus der Hand gegeben. Das ist um so bedauerlicher, als es sich bei Eugen Linz zweifellos um einen begabten und einfallsreichen Bühnenschriftsteller handelt. Doch ein guter gedanklicher Einfall und eine witzige Pointe gehören schließlich zum Metier. Das Niveau wird stets durch die sprachliche Durchgestaltung bestimmt. Und da eben hapert’s.

Die Inszenierung von Richard Dornseiff wie das Bühnenbild von Heinz Daniel, der wie immer den beengten Mannheimer Bühnen Verhältnissen eine ausgezeichnete Grundrißlösung wie atmosphärische Gestaltung abrang, und die schauspielerische Leistung der Beteiligten gaben dem Werk alles, was ihm zu einem wohlgeglückten Uraufführungserfolg verhelfen konnte. Vornehmlich Helmuth v. Scheven trat durch knappe, geistreiche Nuancierung der Doppelrolle als Kaiser und seines plebejischen Doppelgängers hervor. Das trotz der Währungsreform gutbesetzte Haus spendete auch dem anwesenden Autor reichen Beifall.