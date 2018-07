Im "Dritten Reich" war es ein häufiges Begebnis, daß Ehrungen gewisser Persönlichkeiten, die gewissen anderen aus irgendeinem Grunde nicht genehm waren, gegen die man aber keine hinreichenden offiziellen Unterdrückungsgründe zur Hand hatte, durch halbamtliche Flüsterpropaganda als "unerwünscht" erklärt und unterbunden wurden. Dieser schöne Usus scheint auch in unserer Zeit noch Anhänger zu haben, Wie folgender Vorfall erkennen läßt:

Der Meistergraphiker Olaf Gulbransson feierte kürzlich seinen fünfundsiebzigsten Geburtstag. Aus diesem Anlaß plante ein Münchener Privatausstellen namens Gaus eine Kollektivausstellung von Werken des Jubilars. Die "Neue Gruppe", eine Künstlervereinigung, die (unter Leitung eines Mannes namens Hartmann) offenbar diktatorische Rechte beansprucht, wandte sich unter energischem Protest gegen diesen Plan und stellte sogar tätliche Störungen der Ausstellung, falls sie doch stattfinden sollte, in Aussicht. Natürlich nur als "Möglichkeit", nicht etwa als Absicht – genau wie es die Nazis machten. Der entmutigte Herr Gaus mußte es für geraten halten, sein Vorhaben aufzugeben.

Als Grund für den Protest der "Neuen Gruppe" wurde angegeben, Gulbransson habe den Nazis in die Hände gearbeitet und seinen Kollegen am "Simplizissimus", den Zeichner Th. Th. Heine, an die Parteifunktionäre verraten, so daß er nur durch einen glücklichen Zufall der Verhaftung entgangen sei.

Diese Legende ist schon, seit Jahren im Umlauf, wodurch sie indessen um nichts wahrer geworden ist. Sie stammt – leider muß es gesagt werden – von Heine selbst, der 1933 emigrieren konnte, weil seine bisherigen Mitarbeiter (darunter auch Gulbransson) ihn durch eine Notlüge vor der Verhaftung bewahrten. Heines Motive für seine Legendenbildung zu untersuchen, kann nicht unsere Aufgabe sein. Hier gilt es nur, der Wahrheit die Ehre zu geben, da die Unwahrheit nach Heines Tode von seinen Verwandten und Freunden weiterhin verbreitet wird. Die Wahrheit geht aus einer ganzen Reihe von Augenzeugenerklärungen hervor und wird durch gewichtige Briefdokumente erhärtet.

Das uns vorliegende Tatsachenmaterial – das auch nur im Auszug zu unterbreiten hier der Platz fehlt – beweist zunächst, daß Heine mit der Wahrheit einigermaßen großzügig verfahren ist. Es beweist, daß Gulbransson weit davon entfernt war, gute Beziehungen zu den Nazis zu haben oder sich darum irgendwie zu bemühen, Es beweist – um das zu wiederholen –‚ daß Gulbransson Heines Verhaftung nicht nur nicht ermöglicht, sondern sogar mit verhindert hat. Es beweist ferner, daß hingegen Gulbransson selbst nahe daran war, inhaftiert zu werden, und daß – Th. Th. Heine ihm damit drohte, daß sich in seinem Besitze "ein von ihm geschriebener Brief befinde, in welchem er in mehr, als eindeutiger Weise sowohl für seine Person als auch für die seiner Frau zu der Person des Herrn Reichskanzlers Hitler Stellung nimmt" (es handelte sich um eine massive Verhöhnung des "Führers") und daß eine Fotokopie dieses Briefes zuerst dem Präsidenten der Akademie der bildenden Künste in München, später der Gestapo zugestellt wurde. Dies genügt wohl zur Klärung der Lage!

Olaf Gulbransson ist von der Spruchkammer als "von dem Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus nicht betroffen" erklärt worden. Was gibt Leuten ohne amtliche Befugnis das Recht, über eine gültige Entscheidung hinweg eine private Jurisdiktion zu üben und einem Künstler die Publizität abzuschneiden, dem die zuständige Instanz keinerlei Wirkungsbeschränkung auferlegt? Wann wird dieser Unfug einer doppelten Rechtsprechung, einer praktischen Gesetzlosigkeit einmal aufhören? Es wäre höchste Zeit, daß solches angemaßte Nachrichtertum endlich durch behördliche Maßnahmen unterbunden würde!

Ganz zu schweigen davon, daß es typisch nazistische Tradition ist, geneidete Überlegenheit durch politische Verdächtigung mattzusetzen, Wer dieser Tradition huldigt, ist ohne Frage dem angeblich bekämpften "Geiste" näher als der Verdächtigte, er gebärde sich so gesinnungstüchtig wie er wolle. Darum sollte bei jeder derartigen Denunziation zuallererst nach den Motiven des unberufenen Anklägers gefragt werden. Darüber hinaus wäre es an der Zeit, daß jede Art der öffentlichen oder "vertraulichen" Anzeigerei, jede Form der nicht durch einen gültigen Rechtsspruch begründeten Diffamierung, ganz gleich, im Dienste welcher Sache oder Richtung, als das gewertet und behandelt würde, was sie ist: ein Vergehen gegen die Menschlichkeit, das seinen Urheber in jedem Falle selbst richtet.

Walter Abendroth