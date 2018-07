Der Preisstop ist gefallen. Der freie Marke hat wieder die Aufgabe erhalten, aus Angebot und Nachfrage einen "echten" Preis zu bilden. Das ist, ebenso wie die weitgehende Aufhebung der Bewirtschaftung, ein Vertrauensvotum für die Deutsche Mark. Doch der Verbraucher ist keineswegs schutzlos, wo es um seinen lebensnotwendigen Bedarf geht, oder wo er öffentlichen wie privaten Monopolen gegenübersteht. Im übrigen aber soll er sich "freischwimmen", soll er sich wieder daran gewöhnen, mit seinen Bedürfnissen weise an den Markt heranzutreten und nicht durch überstürzte Käufe sich selbst zu schädigen. Auch die Preisüberwachung bleibt übrigens, um uns vor gemeingefährlichen Preistreibereien überall dort bewahren zu können, wo, durch Knappheitserscheinungen bedingt, vorübergehend ein Verkäufer-"Monopol" entsteht.

Auch dort, wo Preisregelungen in Kraft bleiben, hat man sich vielfach damit begnügt, die bisherigen Festpreise als Höchstpreise weiter gelten zu lassen, die also nun ungestraft unterschritten werden können. In diese Gruppe fallen Kohle, Gas, Wasser und Elektrizität, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Erdöl und flüssige Treibstoffe, Seife, Insulin, Penicillin, Erzeugnisse des orthopädischen Gewerbes, Eisenerze, Schrott, Roheisen, Walzwerks- und Schmiedeerzeugnisse, Demontage- und Verschrottungsarbeiten, Mieten und Pachten einschließlich Übernachtungspreise, Filmverleih- und Filmtheaterpreise, sowie Beförderungstarife für Fahrzeuge jeder Art (mit Ausnahme der Binnenschiffahrts- und Reichskraftwagentarife, sowie der Eisenbahntarife, die sämtlich Festpreise bleiben). Mindestpreise bleiben für Zuckerrüben und Milch, Fest- und Mindestpreise für Schlachtvieh bestehen, und Festpreise für Getreide, Getreideerzeugnisse, Kartoffeln, Ölsaaten, Zucker, Butter und Hefe sowie für die Kraftfahrzeugversicherung und die Arzneitaxe. Ebenso bleiben die Posttarife, die Vorschriften für Preise bei öffentlichen Aufträgen, die Preisvorschriften für den Außenhandel, die Preisbestimmungen in Steuergesetzen (Genußmittel), die öffentlich-rechtlichen Gebühren und Beiträge, sowie die Entgelte der Ärzte, Zahnärzte, Architekten, Anwälte und anderer Berufsgruppen mit Gebührentarifen unberührt. Für Nichteisenmetalle und Holz gelten bis zur Bekanntgabe neuer Preise die bisherigen Vorschriften. Die neuen Preise werden bei NE-Metallen in Anlehnung an den Weltmarkt festgesetzt werden, während bei Holz noch mit der Aufhebung der Höchstpreise gerechnet wird.

Der Katalog der Ausnahmen kann durch seine Vielfalt nicht darüber hinwegtäuschen, daß tatsächlich die meisten Preise frei geworden sind (wie ja auch die Höchstpreis-Regelung eine "Preisfreiheit" nach unten einschließt). Dabei ist es beachtlich, daß vielfach die unmittelbar nach der Geldreform befürchteten Preiserhöhungen, etwa in Auswirkung der Kohlenverteuerung, der höheren Einfuhrkosten und der Lohnerhöhungen zunächst nicht eingetreten sind. Vielmehr hat die im großen Durchschnitt um 25 bis 30 v.H. verbesserte Arbeitsintensität in den Betrieben bereits einen wesentlichen Teil dieser echten Kostenerhöhungen aufsaugen können. Auch von dieser Seite her besteht also keine Gefahr allgemeiner Preissteigerungen, so daß die Verwaltung für Wirtschaft ihrer Absicht treu bleiben kann, "der Freigabe der Preise vor der behördlichen Festsetzung den Vorzug zu geben" und mit wachem Auge abzuwarten, wie sich das Preisgefüge im frischen Wind der freien Entwicklung während der nächsten Wochen gestaltet. eg.