Auf der Tagung des Wirtschaftsrates, die in der vergangenen Woche stattfand, hat Professor Erhard, erklärt: "Die Wirtschaft wird künftig nicht mehr von der Güterseite, sondern von der Geld- und Kreditseite her gelenkt. Es kommt darauf an, sie aus der behördlichen Überwachung und Leitung herauszunehmen und einen Maßstab für die echten Lebensbedürfnisse des Volkes zu erhalten."

Bei allem schuldigen Respekt vor der seit dem 20. Juni noch beträchtlich gewachsenen Autorität von Prof. Erhard müssen wir nun allerdings feststellen, daß er sich in einem entscheidenden Punkt irrt. Nicht Bedarf und Preis bestimmen den Umfang der Erzeugung, sondern die Behörde tut das, und die Lenkung erfolgt nicht von der Geld- und Kreditseite her, sondern durch mengenmäßige Kontingentierungen, also von der Güterseite aus. Das kann am Beispiel der Automobilproduktion erhärtet werden.

Die große Nachfrage nach Kraftfahrzeugen, die man in den letzten Monaten vor der Geldneuordnung im wesentlichen mit dem Wunsch der, Wirtschaft, sich wertbeständige Anlagen in Form von Sachgütern zu schaffen, begründet sehen wollte, hat wider Erwarten der Planungsbürokratie, aber entsprechend den Vorhersagen der Hersteller, auch nach dem 20. Juni angehalten. Cefragt sind alle Arten von Fahrzeugen, vom Volkswagen angefangen bis zum Büssing-Lastzug, der ja immerhin ein Objekt von 30 000 Mark darstellt: Unternehmer und (in erstaunlich hohem Maße) öffentliche. Versorgungsbetriebe bieten Barzahlung an, und die Nachfrage ist so beträchtlich, die laufende Produktion relativ so gering, daß bereits wieder erhebliche Lieferfristen (bis zu sechs Monaten!) gelten. Die Herstellerwerke sind mit einem Schlag ihre früheren Sorgen wegen der Beschaffung von Engpaß-Materialien los geworden; auch für sie und gerade für sie trifft jene Feststellung zu, die wir in einem Lagebericht der Düsseldorfer Industrie- undHandelskammer über die Auswirkungen der Währungsreform finden: ‚,Die Beschaffungsmöglichkeiten für Hilfsstoffe der Industrie haben sich wesentlich verbessert; es werden Materialien angeboten, die vor der Geldreform weder auf normalen noch auf anormalen Wegen erreichbar waren, und auch die Lieferzeiten in der Anlieferung der Grundstoffe haben sich vielfach verkürzt."

Es wäre also, und das gilt auch und speziell für die Automobilindustrie, unter diesen Umständen sehr wohl möglich, die Erzeugung in kürzester Frist um ein Drittel, vielleicht um die Hälfte und in günstigen Fällen sogar um hundert Prozent des bisherigen Umfangs zu steigern. Diese Wendung zur "größeren Serie" hätte außerdem noch den Vorteil, daß, bei einer erlieblichenSenkung der Generalunkosten und bei der jetzt wieder möglichen präzisen Kalkulation, die zweifellos überhöhten Preise ganz beträchtlich gesenkt werden könnten. Auch ist zu betonen, daß es "im gesamtwirtschaftlichen Interesse liegt, dieja nicht nur den Unkostenetat des einzelnen Betriebes belastenden überalterten Fahrzeuge,mit ihrem hohen Kraftstoffverbrauch und ihrem beträchtlichen Reparatur-Etat, allmählich auszumerzen und sie durch Wagen zu ersetzen, die im Betrieb billiger und, da zuverlässig, auch weit leistungsfähiger sind.

Schließlich ist noch auf einen Punkt hinzuweisen: ‚nämlich, daß die Automobilindustrie analog der Bauwirtschaft auf der "Nahtstelle" zwischen der Konsumgüter- und der Kapitalgüter-Industrie liegt. Sie stellt also, ebenso wie der Wohnungsbau, ein "Schlüsselgewerbe" dar, dessen hoher Beschäftigungsgrad sich über die zahlreichen Sparten der Vorlieferer (eine Automobilfabrik hat in der Regel 200 bis 300 Lieferanten bis weit in die jetzt besonders Umsatzbedürftigen Industrien des Investitionsgüterbedarfs hinein fortsetzt. Anstatt diese Industrien durch problematische Finanzierungshilfen jetzt künstlich fördern zu wollen, sollte man also der sich aus dem Bedarf nach Kraftfahrzeugen selbst finanzierenden Nachfrage einen möglichst weiten Spielraum geben.

So spricht, volkswirtschaftlich gesehen, alles dafür, eine Verbesserung der Transportmittel und -möglichkeiten, quantitativ wie qualitativ, zu ermöglichen und zu erleichtern. Das heißt also insbesondere: die Unternehmungen, die Kraftfahrzeuge brauchen und bezahlen können, bei derDeckung ihres Bedarfs zu ermutigen. Alles spricht dafür – nur der Leiter der Hauptabteilung Planung in Höchst, Dr. Keiser, spricht dagegen. Er hat erklärt, daß die bisher für den Automobilbau geltende kontingentsmäßige Begrenzung auch weiterhin gültig bleiben müsse, daß also speziell die Eisenzuteilungen, die Schon, bisher völlig unzureichend waren, nicht erhöht werden könnten. Er ist auch der Meinung, daß mit der Aufhebung der Bewirtschaftung für Fertigerzeugnisse "eine wesentlich straffere Handhabung der Eisenbewirtschaftung notwendig ist, damit das Eisen nicht in unerwünschte Produktionen abfließen kann." Die bisher beschränkt mögliche Hereinnahme von Verbraucherkontingenten für Fahrzeuge sei von nun an "verboten"; um den Umfang der Produktion an Kraftfahrzeugen eindeutig zu bestimmen, müsse die Industrie auf ein reines Herstellerkontingent verwiesen, werden. – Das heißt also: wenn Dr. Erhard uns gesagt hat, daß der Käufer wieder König sei und daß der Kunde bestimme, was erzeugt werden soll, so irrt er. Und auch wir irren, wenn wir seinen Worten Glauben geschenkt haben. Nicht der König Kunde, sondern der Chef der Planung Dr. Keiser bestimmt, was und wieviel produziert wird; er hat zu entscheiden, welche Erzeugnisse "erwünscht", welche "unerwünscht" sind.

Sicherlich ist es ja nun so, daß bei der unzulänglichen – Erzeugungsmenge an Eisen und Stahl das Gleichgewicht zwischen Produktion und Absatz nicht durch den Preis allein, sondern nur durch eine gewisse Planung und Kontingentierung zu erreichen ist. Ebenso klar ist aber ja wohl, daß die Planung, wie sie bisher betrieben ist, den Verhältnissen, wie sie sich seit drei Wochen ergeben haben, nicht mehr gerecht wird, weil sie den Faktor der allgemeinen Produktions- und Leistungssteigerung und der überraschend schnell Zurückgewonnenen Elastizität in den Lieferbeziehungen der gewerblichen Wirtschaft nicht genug (oder eigentlich überhaupt nicht) in Rechnung zu stellen weiß. G. K.