Während sich die Verhältnisse auf dem Gebiet des kurzfristigen Umschlagskredits allmählich rangieren, und das schneller und leichter als man vielfach erwartet hatte, wird die künftige Organisation des langfristigen Anlagekredits in ihren ersten Umrissen sichtbar. Eine „Deutsche Wiederaufbaubank“, so hat Prof. Erhard kürzlich angekündigt, soll errichtet werden. Sie wird, da die innerdeutsche Kapitalbildung auf lange Zeit hinaus; hinter dem sehr beträchtlichen Bedarf zurückbleiben muß, im wesentlichen auf die Ausgabe jener Mittel angewiesen sein, die sich aus den DM-Erlösen für Marshall-Plan-Lieferungen aufsummen. 4 bis 5 Mrd. werden das wohl im ersten Jahr des E.R.P. schon sein. Dazu kommen noch die Erträge aus den Verkauf von alten Heeresbeständen durch die STEG und – vielleicht auch – Mittel der JEIA, aus den Erlösen für Lebensmittel und sonstige gestundete Einfuhren der Kategorie A, soweit diese Gelder eben nicht für die Bezahlung der deutschen Exporte (in DM) gebraucht werden.

Interessenten für die Kredite die aus den genannten Fonds gegeben werden könnten, sind heute schon mehr als genug sichtbar. Da ist die Landwirtschaft, mit ihrem beträchtlichen Bedarf an mittel- und langfristigen Krediten, den sie allerdings zu einem guten Teil aus eigenen Mitteln decken will, nämlich aus einer Umlage in Höhe von einem Viertel v. H. der steuerlichen Einheitswerte, Da ist die Industrie, die-mit ihren Ideen auf Wiederbelebung der Bank für Industrie-Obligationen freilich gegenüber der Landwirtschaft noch weit zurückliegt, deren organisatorische Pläne bereits fertig sind. Es folgt der Wohnungsbau, für den vielleicht die Deutsche Bau- und Bodenbank wiedererstehen soll. Die öffentliche, Hand meldet sich mit dem Hinweis darauf, daß sie entweder langfristige Mittel für große Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen brauche oder aber Kreditmittel zum Ausgleich der Fehlbeträge, die sich bei starker Arbeitslosigkeit und allgemein gestiegenen. Soziallasten zwangsläufig müßten,

Mit dieser ersten summarischen Aufzählung ist die Liste der Bewerber freilich noch längst nicht erschöpft. Allerdings ist; damit zu rechnen, daß der „mittelständische“ Kreditbedarf nicht extra in Erscheinung tritt, weil er über die gewerblichen und die Baugenossenschaften beansprucht wird, die zur Genossenschafts-Zentralkasse ressortieren und von der Zentralbank für Agrarkredit mit versorgt werden sollen. Dafür werden sich andere Kreise melden, an die man bisher überhaupt noch nicht gedacht oder deren Ansprüche man vorläufig einfachheitshalber zum Konto „Lastenausgleich“ geschrieben hat: wie etwa der Waldbesitz, der seit 1933, und verstärkt seit 1945, von einer „Demontage“ besonderer Art betroffen ist und der aus eigenen Mitteln die Neubegründung seiner forstlichen Bestände bestimmt nicht vornehmen kann – gleichgültig, ob es sich um die Staatsforstverwaltung handelt, um den Gemeindewaldbesitz oder um den Privatwald.

Die Frage, wie und durch wen der verfügliche Fundus an Investitionskapital zu verteilen ist, und das weitere Problem, ob er im Wege der Kreditschöpfung auswertbar ist, werden, unsere Wirtschaftspolitik voraussichtlich noch lange in Atem halten. In dem Maße, wie die Bewirtschaftung der Waren aufgelockert wird, also die Planung von Produktion und Absatz durch ins einzelne gehende Vorschriften, durch ein „Hineinregieren“ in jeden einzelnen Betrieb und durch ein ständiges Gängeln der Nachfrage allmählich aufhört, gewinnt ja die Kreditpolitik als Hauptinstrument der staatlichen Lenkung an Bedeutung. Unbestreitbar und praktisch auch unbestritten dürfte sein, daß ohne eine zentrale Investitionskontrolle für die nächsten Jahre eine wirkliche Wirtschaftspolitik gar nicht betrieben werden kann. Das heißt also auch, daß die zentrale parlamentarische – Instanz, mag sie nun künftig Wirtschaftsrat oder sonstwie anders heißen, gar nicht darauf verachten kann, die Anlage von Kapitalkrediten unter ihrer Überwachung zu halten. Strittig ist nur, ob die Kontrolle von den zuständigen Ministerien (oder auch nur einem der beteiligten Ressorts Wirtschaft und Finanz) ausgeübt wird oder ob sie bei der Zentralbank direkt liegen soll; auch an die Schaffung eines „Währungskommissariates“ bei der Bank Deutscher Länder, ist schon gedacht worden, in dem die Vertreter der großen Wirtschaftsgruppen, die Gewerkschaften natürlich eingeschlossen, über die Führung der Kreditpolitik, speziell auch über die Grundlinien der Investitionstätigkeit, mit zu bestimmen haben würden.

Einigkeit besteht wohl weitgehend darüber, daß die Entscheidung nicht der Bürokratie allein überlassen bleiben darf, was bedeuten würde, daß unkontrollierte – und unkontrollierbare Einflüsse von Interessentenseite dann doch den Kurs bestimmen. In einem aus Wiesbaden datierten Bericht der „Neuen Zürcher Zeitung“ heißt es hierzu: „Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, daß die bisherigen Verfechter einer Produktionsplanung und kontingentsmäßigen Zuteilung von Rohstoffen sich nunmehr, da die direkte Planwirtschaft und die Bewirtschaftung unhaltbar geworden sind, auf die güterwirtschaftliche Planung und Steuerung der langfristigen Investitionskredite zurückziehen und dort indirekt, unter einem anderen Firmenschild, ihren Planungsgelüsten weiter frönen. Die Sorge um ausreichende Versorgung der Wirtschaft mit langfristig gen Investitionsmitteln und deren volkswirschaftliche Lenkung gehört zu den Aufgaben der hierzu geschaffenen Institutionen und letztens der für die Bankwirtschaft zuständigen, Fachverwaltung, ist aber nicht mehr und niemals wieder Aufgabe der Fachverwaltung für Wirtschaft und ihrer Planungsabteilung.“ – Man sieht aus dieser dezidierten Äußerung, wie stark die Abneigung gegen Dr. Keiser, den Leiter der Planungsabteilung, angewachsen ist. Ob dieses stimmungsmäßige Moment es allerdings rechtfertigt, die Verwaltung für Wirtschaft, mit Prof. Erhard, an der Spitze, ganz aus der kreditwirtschaftlichen Lenkung auszuschalten, die ja künftig das Hauptmittel der Wirtschaftspolitik darstellen wird, mag immerhin bezweifelt werden. Erwin Topf